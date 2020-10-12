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Mutfak Tüyoları
Fotoğraf: iStock
Haber Giriş: 12.10.2020 - 12:11 | Son Güncelleme:

Taze ceviz nasıl kavrulur? İşte artıları ve eksileriyle dört farklı teknik

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Taze ceviz nasıl kavrulur? İşte artıları ve eksileriyle dört farklı teknik
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Türkiye'nin dört bir yanında ceviz hasadı yapılıyor. Taze cevizin lezzeti ve besin değeri kesinlikle tartışılmaz ama kavrulmuş cevizi sevenleri de unutmadık. Sizin için taze cevizi kavurma yollarını karşılaştırdık. Bakalım hangisi daha iyi sonuç veriyormuş...

SICAK DÖKÜM TAVAYLA

Döküm tavanızı önceden orta ateşte ısıtmaya başlayın Ardından kırılmış cevizleri tavaya ekleyin. Maksimum 5 dakika boyunca tavayı sallayarak ya da karıştırarak tüm cevizlerin kavrulmasını sağlayın.

Bu metot oldukça pratik olmakla birlikte büyük dikkat ve özen istiyor. Çok dikkatle kavurmadığınız takdirde cevizlerin pürüzlü yüzeylerinin bazı noktaları yanabiliyor.

SOĞUK DÖKÜM TAVAYLA

Cevizleri bu kez soğuk tavaya koyup aynı şekilde kavurun. Bu kez kavurma işlemi birkaç dakika daha uzun sürecek ancak yanma problemi daha az olacak. Yine de çok dengeli bir kavurma elde edemeyebilirsiniz.

MİKRODALGAYLA

Cevizlerinizi çok az sıvı yağla yağlayıp mikrodalga fırına attığınızda da en fazla 5 dakika içinde güzelce kavrulmuş cevizlere ulaşmanız mümkün. Ancak burada önemli olan cevizleri üst üste olacakları bir kase yerine birbirlerine değmeden durabilecekleri düz bir tabağa yerleştirmek.

Aman dikkat! Bu metot cevizlerin dış görüntüsünü değiştirmiyor, kabuğunu koyulaştırmıyor. O nedenle kavrulmadı zannederek daha uzun süre mikrodalgada tutmaya kalkmayın.

FIRINDA

"Benim mikrodalgam yok ki" diyenlere güzel bir haberimiz var. Cevizleri fırın tepsisine yayıp 10-12 dakika kadar 180 derecede tutmak da mükemmel bir kavurma performansı yaratıyor. Üstelik her tarafı gayet dengeli kavrulurken yanma sorunu da yaşanmıyor. Üstelik sürekli başında beklemenize, karıştırmanıza, uğraşmanıza da gerek yok.

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