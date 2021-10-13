Tavuk göğsü nasıl haşlanır? Kemiksiz tavuk göğsü haşlama suyuna ne konur, kaç dakikada haşlanır?

Kemiksiz tavuk kolayca haşlanan ve birçok yemeğe dönüşebilen bir üründür. Kemiksiz tavuk alan kişiler bunu haşlayarak parçalara ayırmaktadırlar. Yemeğin türüne göre tavuğun parçalandığı görülmektedir. Çorba, pilav bunlara benzer yemekler için haşlanmış tavuğu iyice didiklemek gerekmektedir. Ayrıca haşlanmış kemiksiz tavuk göğsünü o şekilde de tüketme şansınız olduğunu bilmelisiniz.

Tavuk Göğsü Nasıl Haşlanır?

Tavuk göğsünü tencerede veya düdüklüde haşlayabilirsiniz. Bunun için öncelikle tavukları yıkamanız gerekmektedir. Tavukları yıkadıktan sonra parçalara ayırarak bir kenarda suyunun süzülmesini bekleyin. Tavuk göğsünü tüm haldedir haşlayabilirsiniz. Ancak bu şekilde haşlandığı zaman çok geç olacaktır. Tavuk göğsünü parçalara ayırıp haşlarsanız eğer hem daha kolay haşlanır hem de içi daha güzel olur.

Tencereye bir miktar su ekleyerek ocağa alın. Suları süzülen tavukları da bu suyun içerisine bırakın. Burada dikkat etmeniz gereken bir husus bulunmaktadır. Suyun içerisine attığınız tavukların hepsinin suyun altında kaldığından emin olmalısınız. Aksi halde tencereye biraz daha su eklemeniz gerekir. Bu haşlama işlemini düdüklüde de aynı şekilde yapabilirsiniz. Tabi düdüklünün kapağını iyice kapatmayı unutmayın.

Haşlanan tavukları çıkararak yemeklerde kullanabilirsiniz. Arzu eden kişiler tavukları bu şekilde veya salata içerisinde tüketebilir. Zaten haşlanan tavuklar tüketilmeye hazır hale gelmiş demektir. Haşlanmış tavuk sağlık açısından da çok faydalıdır. Haşlama suyunu da çorba veya pilavlarda zevkle kullanabilirsiniz. Bu su ile yapılan yemekler oldukça nefis bir tat vermektedir.

Kemiksiz Tavuk Göğsü Haşlama Suyuna Ne Konur, Kaç Dakikada Haşlanır?

Kemiksiz tavuk göğsü haşlama suyuna az miktarda tuz koymanız faydalı olacaktır. Ayrıca daha lezzetli bir haşlama yapmak için tavuğun haşlama suyuna sebze suyu veya bulyon ekleyebilirsiniz. Bu şekilde de oldukça lezzetli bir tavuk göğsü haşlaması ortaya çıkacaktır.

Kemiksiz tavuk göğsü yaklaşık olarak 30 dakikada haşlanır. Bu süre bazı durumlarda değişebilir. Bu yüzden tavuk beyaz bir renk aldığı zaman ve çatal batırdığınızda kolayca ayrıldığında haşlanmış demektir. Buna dikkat ederek çok lezzetli bir tavuk göğsü haşlaması yapabilirsiniz.

Kemiksiz tavuk göğsü haşlanırken su üzerinde beyaz köpükler oluşmaktadır. Bu köpükleri almanız faydalı olacaktır. Ayrıca haşlama suyu kirlenirse değiştirmeniz gerekir. Küçük ayrıntılara dikkat ederek çok lezzetli bir tavuk haşlama elde edebilirsiniz. Bu tavuk haşlamanın suyu da işe yarayacağı için temiz olması lazımdır.

Kemiksiz tavuk göğsü haşlamayı istediğiniz şekilde tüketebilirsiniz. Tavuğun bu kısmı son derece lezzetlidir. Ayrıca bu kısım kemiksiz olduğu için kolayca yenebilmektedir. Zaten çok sayıda kişide kemiksiz tavuk göğsünü sıklıkla alarak tüketmektedir.

Kemiksiz Tavuk Göğsü İle Hangi Yemekler Yapılabilir?

Kemiksiz tavuk göğsü en sevilen tavuk türlerinden birisidir. Bu tavuk türünde kemik olmadığı için birçok yemekte rahatlıkla kullanılabilir. Kemiksiz tavuk göğsü ile en çok pilav yapıldığı görülmektedir. Tavuklu pilav için en ideal tercihlerin başında kemiksiz tavuk gelmektedir. Haşlanan kemiksiz tavuk göğsü ile nefis bir pilav yapabilirsiniz.

Kemiksiz tavuk göğsü ile birçok yemek yapma şansınız bulunmaktadır. Çökertme kebabı, tantuni, tavuk sote, tavuk çorbası ve daha birçok yemekte kemiksiz tavuk kullanabilirsiniz.

Ayrıca haşladığınız kemiksiz tavuk göğsünü didikleyerek buzdolabı poşetlerine koyabilirsiniz. Bu poşetleri de buzluğa koyarak uzun süre saklayabilirsiniz. Kemiksiz tavuğa ihtiyacınız olduğu zaman rahatça çıkarıp kullanma şansınız bulunmaktadır.