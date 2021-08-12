Sorbe nedir, nasıl yapılır? Limonlu, karpuzlu, çilekli pratik sorbe tarifi ve malzemeleri

Sizlere en çok sevilen yaz aylarının ferahlatan meyveleri karpuz, çilek ve limon üçlüsünden pratik sorbe tariflerini paylaşıyoruz. İşte sorbe tariflerinin detayları...

Limonlu Sorbe Tarifi İçin Malzemeler

1 limon kabuğu rendesi

Yarım su bardağı toz şeker

1 su bardağı su

Yarım su bardağı limon suyu

Su ve şekeri tencereye alın, orta ateşte şeker çözülene kadar karıştırın.

Şeker tamamen çözündükten sonra tencere ocaktan alın ve soğumasını bekleyin.

Soğuduktan sonra içine limon kabuğu rendesi (limonun sadece sarı tarafının alındığına emin olun, beyaz kısım acılık verir) ve limon suyu ekleyip karıştırın.

Cam bir kap içinde buzluğa koyun.

Buzluğa koyduktan sonra yarım saatte bir çıkarıp karıştırın ve yeniden buzluğa koyun. Bu işlemi 3-4 kez tekrarlayın ki sorbeniz buzlanmasın, kristalleşsin.

Afiyet olsun…

Karpuzlu Sorbe İçin Malzemeler

2-3 üçgen dilim karpuz

1 tatlı kaşığı bal

1 tatlı kaşığı limon suyu

Karpuz dilimlerini buzlukta en az 1 saat dondun.

Daha sonra diğer malzemelerle karıştırıp robottan geçirin.

En az 1 saat kadar tekrar buzluğa atın.

Sonrasında servis yapıp tüketebilirsiniz. Afiyet olsun…

Çilekli Sorbe İçin Malzemeler

Yarım kilo çilek

3, 5 yemek kaşığı bal

1 çorba kaşığı su

Öncelikle çilekler iyice ayıklayın ve yıkayın.

Ardından buzdolabı poşetine koyarak buzluğa kaldırın.

Yaklaşık 4-5 saat buzlukta tamamen donduktan sonra çıkarıp mikserin içine koyun. Üzerine bal ve suyu da ekledikten sonra mikseri çalıştırın.

Çilekler iyice ufaldıktan sonra pasta kalıbı içerisine veya varsa dondurma kabına dökün.

Üstünü tekrar kapatarak 1 saat kadar donması için bekleyin.

Sonrasında kaselere koyarak servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.