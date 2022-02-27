Şıhıl mahşi tarifi (Kilis): Sıhıl Mahşi Nasıl Yapılır?

Kilis şıhıl mahşi tarifi, yöresel yemekleri sevenlerin favorisi olmaya aday görünüyor. Klasik kabak dolmasından farklı olarak kabakları oyulduktan sonra kızartılan şıhıl mahşi, kolay yapımı, malzemeleri ve tarifi ile hemen aşağıda...

Şıhıl Mahşi Tarifi Malzemeleri

1 kilogram kabak

1 çay bardağı sıvı yağ

2 adet kuru soğan

1 yemek kaşığı dolmalık fıstık

1 yemek kaşığı domates salçası

500 gram dana kıyma

2 çay kaşığı tuz

2 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı pul biber

1 su bardağı haşlanmış nohut

4 dal doğranmış maydanoz

Salçalı naneli sos için:

1 yemek kaşığı domates salçası

1 su bardağı su

1 tatlı kaşığı kuru nane

Üzeri İçin:

Sarımsaklı yoğurt

Şıhıl Mahşi Nasıl Yapılır?

Kabakları yıkayıp çatal yardımıyla dışına şekil verin. Kabakları ikiye bölüp içlerini alın. İçlerini bir kenarda daha sonra üzerine koymak için saklayın. Kabakları kızgın sıvı yağda hafif yumuşayana kadar kızartın.

Ayrı bir tencerede sıvı yağ ile doğradığınız soğanları yumuşayana kadar kavurun. Ardından dolmalık fıstıkları da ekleyip kavurmaya devam edin. Domates salçasını da ekleyip kokusu çıkana kadar kavurun ve kıymayı ekleyin. Tuz, karabiber ve pul biber ekleyip kıyma, suyunu çekip kavrulunca nohutu da ekleyin. Son olarak doğranmış maydanozu ekleyip ocaktan alın. Kabakların içerisine kıymalı harcı doldurun ve kabak içinden üzerine bir parça koyun.

Isıya dayanıklı kaba dizdiğiniz kabakların üzerine salçalı, naneli su ekleyin ve 180 derece fırında 30 dakika pişirin. Servis ederken çırpılmış yoğurt ve salçalı sudan gezdirin.

Afiyet olsun...