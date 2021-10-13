Şevketi bostan nasıl temizlenir? Şevketi bostan otu nasıl yenir, kökü yenir mi?

Şevketi bostan Ege Bölgesi'nde çok sık yetişen otlar arasında yer almaktadır. Şifa kaynağı olarak bilinen şevketi bostanı doğru bir şekilde temizlenmesi gerekmektedir.

Şevketi Bostan Nasıl Temizlenir?

Özellikle Ege Bölgesi'nde yetişen şevketi bostan otunun temizlenmesine de çok dikkat edilmelidir. Öncelikle derin bir mutfak kabının içerisine sirkeli su konulur. Sirkeli su hazırlandıktan sonra şevketi bostanın sağlam yaprakları su karışımında bekletilir. Şevketi bostanın köklerindeki toprak suyun dibine çöker. Bunun ardından ise ayrılan bu kökler sirkeli suda temizlenir. Daha sonra şevketi bostan yaprakları tek tek yumuşak bir şekilde ovalayarak temizlenir.

Şevketi Bostan Otu Nasıl Yenir?

Türkiye'nin pek çok bölgesinde yetiştirilen şevketi bostan otu birbirinden farklı şekillerde tüketilebilir. Çay olarak da tüketilen şevketi bostan salata ve piyazlara doğranabilir. Şevketi bostan kuzu eti ile birlikte yemeklerde de kullanılabilir. Şevketi bostanın zeytinyağlı yemeği de yapılmaktadır. Şevketi bostan bitkisi salataların içerisine de doğranabilir. Ege Bölgesi'nde ise şevketi bostanın zeytinyağlı yemeği de yapılmaktadır. Şevketi bostanın yaprakları haşlandıktan sonra ekşili sıcak bir salata yapılması için kullanılabilir. Şevketi bostan ile pek çok yemek yapılır.

Şevketi Bostan Otunun Kökü Yenir mi?

Halk arasında akkız, bostanotu ve mübarekotu olarak bilinen Şevketi bostanın köklerinden de yemek yapılmaktadır. Ekşi ve hoş bir tada sahip olan şevketi bostan otu kökü haşlandıktan sonra salatalarda rahat bir şekilde tüketilebilir. Bunun yanı sıra Şevketi bostanın kökünden yemek yapılacak ise mutlaka kökler iyice temizlenmelidir. Sirkeli su içerisinde şevketi bostanın kökleri de derinlemesine temizlenebilir.

Şevketi Bostan Nasıl Temizlenir?

Ege'nin ünlü otlarından birisi olan şevketi bostanın pek çok faydası bulunmaktadır. Üç tür olan şevketi bostan karaciğeri temizlerken hücreleri de yenilemektedir. Kırışıkları gideren şevketi bostan kronik baş ağrısı, şiddetli ateş ve sarılık gibi hastalıkların tedavisinde kullanılmaktadır. Çeşitli ilaç tedavisinde de kullanılan şevketi bostan adet dönemlerinde yaşanan hormon dengesizliklerinin ve deri rahatsızlıklarının da önüne geçer.

Şevketi bostan otu sindirime de yardımcı olması ile bilinir. Kabızlığı önleyen şevketi bostan gaz problemleri ve hazımsızlığın önüne geçmektedir. Ayrıca safra kesesi ve karaciğer rahatsızlıklarına da iyi gelmektedir. Kasılma ve gevşemeye yardımcı olan şevketi bostan antibakteriyel, antienflamatuar ve antitümoral etkilere sahip olması ile bilinir. Spazm giderici olarak bilinen şevketi bostan ilaç yapımında da kullanılır.

Şevketi Bostan Temizliği İle İlgili Merak Edilenler

Şifa kaynağı olarak bilinen şevketi bostan temizlenmesi zor olan bir bitki olarak bilinmektedir. Şevketi bostan özel bir temizleme yöntemi ile temizlenmelidir. Şevketi bostan otu temizlenirken mutlaka eldiven kullanılması gerekmektedir. Dikenli olan bu ot doğru bir biçimde temizlenmelidir. Şevketi bostanın üzerindeki alan soyulduktan sonra dik tutularak dikenler ayıklanmalıdır. Temizleme öncesinde ise geniş bir kabın içine limonlu su hazırlanır.

Şevketi bostanın kökleri ve yaprakları da dikenlerden ayrılır. Kökler ve yapraklar birbirinden ayrıldıktan sonra bitki derinlemesine temizlenir. Şevketi bostan bol topraklı olduğu için iyice sudan geçirilmeli ve hiç toprak kalmamalıdır.

İlaç sanayinde de kullanılan şevketi bostan otu nemli alanlarda ve yol kenarlarında bulunmaktadır. Topraklı arazilerde kolay bir şekilde yetişen şevketi bostan Aralık ayından sonra ilkbahar mevsiminin sonlarına kadar yetişmektedir. Son yıllarda daha fazla tüketilen şevketi bostan yemeklerde kullanılmaktadır.