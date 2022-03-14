Püre yatağında güveçte köfte tarifi: Gelinim Mutfakta püre yatağında güveçte köfte nasıl yapılır?

Ekranların sevilen yarışması Gelinim Mutfakta püre yatağında güveçte köfte tarifi ile günün tarifini belirliyor. Lezzetli bir akşam menüsü olmaya aday Püre yatağında güveçte köfte tarifi ve malzemeleri hemen aşağıda...

PÜRE YATAĞINDA KÖFTE TARİFİ MALZEMELERİ

Köftesi için;

300-400 gr kıyma

1 adet kuru soğan (ince kıyılmış)

1 adet yumurta

1 çay bardağı galeta unu

1 çay kaşığı kekik

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı pul biber

1 tatlı kaşığı tuz

1 tutam maydanoz

Püresi için;

5 adet haşlanmış patates

1 yemek kaşığı tereyağı

1 kase rendelenmiş kaşar peyniri

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

Yarım su bardağı süt

Köfteleri kızartmak için;

1 çay bardağı sıvı yağ

Sosu için;

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay bardağı su

1 yemek kaşığı domates salçası

1 diş sarımsak

Üzeri için;

1 kase rendelenmiş kaşar peyniri

PÜRE YATAĞINDA KÖFTE TARİFİ NASIL YAPILIR?

Öncelikle patatesleri haşlayın.

Bir yandan ya köfte harcını hazırlamaya başlayın. Köfte için gerekli tüm malzemeleri ekleyip yoğurun.

Ceviz büyüklüğünde parçalar alarak yuvarlayın ve dinlenmeye bırakın.

Haşlanan patatesleri baharatları, sütü ve tereyağı ekleyerek blender'dan geçirin.

Ardından püreyi güveçlere paylaştırın ve kızdırılmış yağda köfteleri iyice kızartıp pürenin üzerine paylaştırın.

Sos tavasında sarımsak ve salçayı kavurup biraz su ekledikten sonra kıvam alınca köftelerin üzerne gezdirin.

Son olarak kaşar peynirleri de rendeleyerek üzerlerine serpiştirin ve 180 derecelik fırında kızarıncaya kadar pişirin.

Afiyet olsun...