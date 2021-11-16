Pişmiş tavuk kaç günde bozulur? Pişmiş tavuk dolapta kaç gün durur ve buzlukta saklanır mı

Hem lezzetli hem de sağlıklı olan tavuk eti en yaygın yiyeceklerden birisidir. Tavuk haşlama, tavuk kızartma, tavuk çorbası ve daha birçok tavuk yemeği bulunmaktadır. Tavuğu pişiren kişiler hepsini tüketemediği zaman bir kısmını saklamak isterler. Bunun için pişmiş tavuğun saklama koşulları merak edilmektedir.

Pişmiş Tavuk Kaç Günde Bozulur?

Pişmiş tavuk buzdolabında 3 gün kadar bozulmadan durabilir. Bu süre 5 güne kadar çıkabilir. Ancak gıda zehirlenmesi yaşanmaması için dikkat etmekte fayda vardır. Pişmiş tavuğu buzlukta saklamak ise daha garanti olmaktadır.

Pişmiş Tavuk Dolapta Kaç Gün Durur ve Buzlukta Saklanır mı?

Pişmiş tavuk buzdolabında 3 gün taze kalırken buzlukta ise 2-6 ay arasında taze kalabilir. Tabi pişmiş tavuğu başka ürünler ile karıştırmadan saklamak gerekmektedir. Yani pişmiş tavuğun yanına patates vs. ürün koymamakta fayda vardır.

Pişmiş tavuğu uzun süre saklamanın en iyi yolu buzluktur. Buzluktan çıkan pişmiş tavuğu buzdolabında çözdürmeniz gerekmektedir. Dışarıda çözülen tavuk sıkıntılı olabilir. Ayrıca pişmiş tavuğu saklayıp çıkardıktan sonra yemeden önce kontrol etmeniz yararlı olmaktadır. Kokmuş ve rengi kötü olmuş tavuğu yemeden atmalısınız.