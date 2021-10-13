Palamut nasıl temizlenir? Palamut evde nasıl temizlenir?

Balıklar farklı yöntemler eşliğinde pişirilir. Bu durum elbette kişisel isteklere bağlı olarak değişkenlik gösterir. Ancak ortak şekilde balıkları temizlemek her zaman titiz bir şekilde ele alınmalı ve uygulanmalıdır. Özellikle söz konusu palamut balığı olduğu zaman belli aşamalar ışığı altında kolayca temizlemek mümkün.

Palamut Nasıl Temizlenir?

Özellikle palamut balığı pullu olmadığı için en kolay temizlenebilen balık türleri içerisinde yer almaktadır. Bir bıçak yardımıyla üst kısmının temizlenmesinin ardından, karın bölgesini yararak pislikleri dışarı çıkarmak en önemli kısımlar içerisinde gelir. Tabii yine aynı şekilde palamut balığının baş kısmı da dikkatli bir biçimde bıçakla kesilmelidir. Burada en önemli husus şüphesiz bir süre balıkları suda bekletmektir. Bu sayede balığın içi yumuşar ve çok daha kolay bir şekilde temizleme imkanı verir.

Palamut Evde Nasıl Temizlenir?

Özellikle palamut balığının evde nasıl temizlenmesi gerektiği merak edilen konular içerisinde geliyor. Bunu sıralı şekilde ve aşamalı olarak ele almak suretiyle gerçekleştirmek mümkün.

- Öncelikle derisinin üzeri hafif bir şekilde tıraşlanır. Böylece sıvımsı yapı ortadan kaldırılır.

- Baş bölgesinde itibaren karın kısmı ikiye ayrılır ve içerisindeki pislikler dikkatli bir şekilde çıkarılır.

- Eğer palamudu içerisinde havyar bulunuyor ise havyarı kendine ayırmak suretiyle özel olarak pişirilebilir.

- Daha sonra balığın içerisindeki siyah tabaka bir bıçak yardımıyla yine dikkatli biçimde çıkarılmalıdır.

- Kafa bölgesinde kesilmesi ile beraber bir parmak kalınlığında palamut balığı dilimlenebilir.

- Ardından bir kabın içerisine koymak suretiyle 40 ya da 45 dakika boyunca suda bekletilmelidir.

Genel olarak bu uygulamaları ele almak suretiyle evde palamut balığını kolay bir şekilde temizlemek mümkün. Üstelik sadece temizlemek değil aynı zamanda pişirmeye hazır hale bu şekilde getirilebilir. Eğer isteniyor ise üzerine farklı soslar ve malzemelerle yerleştirilmek suretiyle, isteği uygun biçimde farklı seçenekler üzerinden pişirmek mümkün.

Palamut Balığını Ayıklama Teknikleri

Palamut balığını kolay bir şekilde temizlemek ve ayıklamak için öncelikle balığın yüzey kısmından temizlenmesi gerekir. Bu konuda palamut balığı pullu olmadığı için bunu oldukça kolay bir şekilde gerçekleştirmek mümkün. Böylece balığın yüzeyi kısmındaki kaygan bölüm ortadan kalkar. Tabii bu balığın baştan sona doğru yarılması ile içerisindeki pisliklerin çıkarılması çok önemlidir. Bu konuda keskin ve doğru bir bıçak kullanmaya özen gösterilmelidir. Balığın baş bölgesi kesildikten sonra düzenli bir şekilde dilimlemek için, başparmağının kalınlığı örnek alınabilir. Bu kalınlık üzerinden balık düzgün bir şekilde dilimlemek suretiyle pişirmeye hazır hale getirilebilir.

Palamut Balığı Temizlemenin Püf Noktaları Nelerdir?

Sadece palamut balığı değil aynı zamanda birçok farklı balık ortak şekilde püf noktaları üzerinden kolayca temizlenebilir.

- Balık ilk alındığı gibi henüz taze iken hemen temizlenmesi büyük kolaylık sağlar.

- Aynı zamanda bir saat boyunca buzlukta bekletmek suretiyle de yine kolay bir temizlik gerçekleştirmek mümkün.

- Palamut balığı büyük bir balık olduğu için karın bölgesini yararken bıçak kullanmak önemlidir.

- Eğer yüzeyi kayganlık yapıyor ise o zaman balığı una bulayarak temizleme durumu değerlendirilebilir.

Bu şekilde yukarıdaki püf noktaları değerlendirmek ile beraber balıkları çok daha kolay bir şekilde temizlemek mümkün. Özellikle hem sağlık açısından hem de lezzet bakımından çok fazla tüketilen palamut balığı, en kolay temizlenebilen balıklardan biridir.