Nane nasıl kurutulur ve saklanır? Fırında ve mikrodalgada kolay nane kurutma ipuçları

Kış aylarında nanenin benzersiz lezzetinden faydalanmak, ancak hazır baharat tüketmek istemeyenlerin yaz aylarında nane alıp kurutması mümkündür. Bu noktada başvurulan uygun kurutma yöntemi sayesinde kuru naneyi lezzetini kaybetmeden uzun bir süre kullanmak mümkün olmaktadır.

Nane Nasıl Kurutulur?

Nane, oldukça zahmetsiz şekilde kurutulabilen bir ot türüdür. Buna göre, market veya pazardan alınan nane yapraklarının bol suyla iyice yıkanması gerekmektedir. Bu işlem kullanılan ürünlerin hijyeninin sağlanması açısından oldukça önemlidir. Yıkama işleminin ardından nane yapraklarının suyu süzülür. Ardından yapraklar yayılmış bir vaziyette temiz bir örtü ya da kağıdın üzerine serilir.

Nane yapraklarının kuruması için en uygun ortam gölgedir. Yapraklar ortalama beş gün içerisinde rengini kaybetmeden kuru. Ufalandıktan sonra da yemek ve salatalarda kullanım için hazır hale gelir.

Nane Nasıl Saklanır?

Yaş ve kuru halde tüketilebilen nanenin saklama koşulları bazı farklılıklar göstermektedir. Buna göre yaş nanenin demet halinde buzdolabında muhafaza edilmesi gerekmektedir. Yaş haldeki nanenin bu şekilde çürümeden dayanma süresi maksimum on gün kadardır. Kurutulmuş nane içinse durum bir miktar daha farklıdır. Buna göre kuru nane yine kuru ve temiz bir kavanoz içerisinde aylarca muhafaza edilebilmektedir.

Fırında ve Mikrodalgada Kolay Nane Kurutma İpuçları

Fırın ve mikrodalgalar, nane kurutma açısından oldukça pratik bir çözüm önerisi sunmaktadır. Buna göre, zaman sıkıntısı yaşanan durumlarda naneyi gölgede bekletmek yerine hızlıca ısı vererek kurutmak mümkündür. Fırın ve mikrodalgalarda yapılan bu işlem sayesinde kurutma zamanı birkaç günden yalnızca birkaç dakikaya düşmektedir.

Fırın ve mikrodalgada nane kurutma işlemine geleneksel şekilde nane yapraklarını temizleme ve iyice yıkamayla başlanır. Yıkama işleminin ardından, yapraklar ısıya dayanıklı bir tabağa serilir. Son olarak da fırın ve mikrodalganın en üst derecesinde kurutulmaya bırakılır. Mikrodalgalarda kurutulan nane 3-4 dakika içerisinde istenen hali almaktadır. Kuruyan yapraklar ufalandıktan sonra temiz bir kavanoz içerisine konur. Bu şekilde kurutulan nane de gölge de bırakılan kadar uzun bir dayanma süresine sahiptir. Kuru nane, istenildiği ölçüde yemek ve diğer işlerde lezzet amacıyla kullanılabilir. Fırın ve mikrodalga ile yapılan kurutma işlemi, tüm ot ve bitkiler için işlevsel olmaktadır.