Misafirlerine değer veren mekanlar kapılarını GT Hijyen Belgesi ile açıyor

Dernek Başkanı Gürkan Boztepe, koronavirüs sonrası tüketicinin hijyen konusunda fazlasıyla dikkatli hareket edeceğine dikkat çekerek, “İlk etapta Michelin’e alternatif olarak, Restoran Derecelendirme ve Hijyen Standartları için Kalite Derneği ve Diversey Firması ile bakanlık kriterlerine entegre bir şekilde bir plan hazırladık. Plan hazırlanırken dünyada kullanılan tüm sistemler araştırıldı. Buradaki amaç ülkemizde de tüm dünyada geçerli standartlar ile çalışılabileceğini kanıtlamak. Çok ciddi ivme kazanmış olan bu sektörün kriz sonrası en hızlı çıkışı yakalayacak sektör olduğunun da bilincindeyiz” dedi.

Gastronomi Turizmi Derneği ve X Sights Araştırma Şirketi işbirliği ile yapılan Pandemi Sonrası Gastronomi araştırmasının sonuçlarına da dikkat çeken Boztepe şu satırbaşlarını paylaştı.

Araştırma raporuna göre, “Hijyen Sertifkası restoran seçiminde ne kadar etkili?” sorusuna verilen tüketici yanıtlarında “Oldukça etkili” olacağına inanların oranı yüzde 88, “Çok etkili olur” diyenlerin oranı yüzde 49 olurken “Hiç etkili olmaz” cevabını verenlerin oranı ise yüzde 1’de kaldı.

Ayrıca “Restoran tuvaletlerinde sterilizasyon”un yüzde 91, “Misafirlerin ateşinin ölçülmesi”nin yüzde 88, “Mutfak personeli hijyeni için bone, maske, önlük, eldiven, galoş gibi önlemler”in ise yüzde 86 oranında tüketiciye güven sunduğu sonucuna ulaşıldı.

GTD tarafından kişiye ve kuruma özel olarak verilecek uluslararası akreditasyonda çalışan personele ve mekana hazırlanan sertifika haricinde, yurtdışından onaylı GT Hijyen kartları, fotoğraflı ve barkodlu şekilde kişiye özel teslim edilecek. 40 saatlik hijyen eğitimi ardından Diversey tarafından, bakanlık kriterleri ile hazırlanmış 200 soru ile sahada denetleme yapacak.

Bu denetlemeyi başarı ile bitiren kişi ve kurumlar GT Hijyen Sertifikası’nı ve Cardcert Kart’ını almaya hak kazanacaklar. Bu sertifikayı alan kurumların Kültür Turizm Bakanlığı Sertifikalandırma Birimi’ne ve TÜRSAB’a bildirilmesinin ardından, www.gthijyen.com web sayfasında da duyurulması ile yerli yabancı turistlerin güven ve huzur ile iletişim içinde olmaları sağlanacak.

Ayrıca sertifikaya hak kazanan kurumlar, GTD’nin sosyal medya hesapları üzerinden ve basın aracılığıyla periyodik olarak duyurulacak.