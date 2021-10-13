Mikrodalga nasıl temizlenir? İçi yanmış mikrodalga ve yağları nasıl temizlenmeli?

Mutfakta yapılan yemekler sonucunda çevreye yağ gibi çıkması oldukça zor olan lekelerin bulaşması ya da yanmış lekelerin oluşması doğaldır. Bu lekelerin; duvar, ocak, tezgah gibi yerlerde çok kolay bir şekilde fark edilmesi mümkündür. Bu lekeler; göz önünde olduğundan mutfak her daim temiz kalmaktadır. Ancak mikrodalga gibi gereçlerin kirlenmesi pek göze batmadığından, temizliği de sonraya bırakılır. Bu şekilde; kirlerin ve lekelerin çıkması daha zor olmaktadır. Bu yüzden, mikrodalga fırınının belli aralıklar dahilinde temizlenmesi önemli olacaktır.

Mikrodalga fırını temizlenirken; mikrodalganın herhangi elektrik gücüne bağlı olmadığını kontrol etmek gereklidir. Daha sonra mikrodalga içerisinde bulunan döner tabla çıkarılmalıdır. Döner tablanın üzerindeki kırıntılar, nemli bir bezle alınmalı daha sonra temizleyiciler ile devam edilmelidir. Mikrodalga fırının içerisi için de aynı uygulamayı yapmak gerekir. Bu şekilde mikrodalga temizliği çok rahat bir şekilde halledilecektir.

Mikrodalga Nasıl Temizlenir?

Mikrodalga fırını temizliği için, genel önerilerin bulunduğu ve çoğu üreticinin de bu konuda benzer metotları tavsiye ettiği belirtilebilir. Mikrodalga fırını temizliği için aşağıdaki yöntemlerin uygulanması gerekmektedir. Bunlar;

- Mikrodalgaya konulan yemeğin üzerini kapatan gevşek bir streç film, kapak veya peçete ile kapatıp, mikrodalga fırınının kirlenmesine engel olmak mümkündür.

- Mikrodalga fırını için kullanılan kapların uygun olmasına ve buharın çıkışına izin verecek kaplar olmasına dikkat etmek, mikrodalga fırını temizliği adına önemlidir.

- Mikrodalga fırınına uygun yiyeceklerin konulmasına dikkat etmek önemlidir.

- Mikrodalga fırınına tahta, metal ya da plastik ürünlerin bazısı konulmamalıdır. Bununla beraber dökülmüş olan sıvıların hemen temizlenmesi önemlidir.

- Mikrodalga fırını temizliği adına; düzenli şekilde antibakteriyel sprey, su ve aşındırıcı olmayan yumuşak bir bez kullanmak faydalı olacaktır. Bunun yanı sıra; sirke, limon gibi doğal temizleyiciler ile mikrodalga fırını temizliği yapılabilir.

İçi Yanmış Mikrodalga ve Yağları Nasıl Temizlenmeli?

İçi yanmış ve lekeleri bulunan mikrodalga fırınlarının temizlenmesi, diğerlerine nazaran daha zor olmaktadır. Bu yüzden, bazı teknikler dahilinde zorlu leke ve yağlar temizlenebilmektedir. Bunun için;

- Limonu iki parçaya bölerek, suyu sıkılmalıdır.

- Mikrodalga fırın için ideal bir kase içerisine bir bardak su doldurulmalıdır.

- Kase içerisine limon suyu eklenmelidir. Limonun kalan bölümünün kabukları, altta kalacak biçimde konulmalıdır.

- Ardından mikrodalga fırını içerisine kase konularak 5 dakika boyunca çalıştırmak gerekmektedir.

- Mikrodalga fırını kapağı açılmadan 5 dakika kadar, fırın kapalı tutulmalıdır.

- Bu sayede içeride oluşan buhar sayesinde, kir ve yağ artıkları kolayca çözülecektir.

- Mikrodalga fırını içerisinden kase ve altında bulunan döner tabla dikkatlice çıkarılmalıdır.

- Islak ve temiz bir bezle yan kısımlar, tavan kısımlar silinerek, mikrodalga fırını temizliğine başlanmalıdır.

- Mikrodalga içerisinde ve yan kısımlarda yer alan çıkış panelleri de dikkatlice temizlenmelidir.

- Islak bez yardımıyla çıkmayan inatçı yağların ve kirlerin temizlenmesi için kase içerisindeki limon suyu temizlenmelidir.

- Döner tabla; lavabo içerisinde bulaşık deterjanı ile yıkanabilir.

- Mikrodalga fırınının dış tarafı, deterjan ve yumuşak sünger ile temizlenebilir.

- Temizlik esnasında kullanılan suyun havalandırma deliklerine kaçmamasına dikkat etmek gerekir.