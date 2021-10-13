Mercan balığı nasıl pişirilir? En güzel mercan balığı fırında nasıl yapılır?

Mercan balığı denizdeki en lezzetli balıklardan bir tanesidir. Yağ oranı dengeli olan mercan balığı kılçıklarından dolayı genellikle tavada pişirilir. Mercan balığının boyu biraz büyük olduğu için ızgarada pişirilebilir.

Mercan Balığı Nasıl Pişirilir?

Mercan balığının birbirinden farklı pişirme teknikleri bulunmaktadır. Mercan balığı kızartması yapılabilir. Mercan balığı çok yağlı olmadığı için az tereyağında kızartılabilir. Ayrıca isteyen mercan balığını una bulayarak da kızartma yöntemini kullanabilir. Mercan balığı iyice temizlenip pullarından ayrıldıktan sonra yıkanmalıdır.

Kurulanan mercan balığı una bulandıktan sonra derin ve kızgın yağa atılarak kızartılmalıdır. Yumuşak eti ile bilinen mercan balığı mısır ununa bulanarak da kızartılabilir. Mercan balığının birbirinden farklı pişirme yöntemleri bulunmaktadır. Özellikle ızgarada yapılan mercan balığı fırında da pişirilir.

En Güzel Mercan Balığı Fırında Nasıl Yapılır?

Mercan balığı fırında pişirildiğinde oldukça lezzetli ve yumuşak olacaktır. Mercan balığı temizlendikten sonra içine tereyağı, karabiber ve tuz eklenir. İsteğe bağlı olarak mercan balığının içine defne yaprağı da konulmalıdır. Mercan balığının dış yüzeyine ise zeytinyağı sürülmelidir. Mercan balığının dış yüzeyine de karabiber ve tuz eklenebilir. Tepside yağlı kağıt üzerine konulan mercan balığı fırında önceden 200 derecede ısıtılmış fırında pişirilir. Ayrıca istenildiği takdirde mercan balığının yanına soğan halkaları, sarımsak ve birer parça limon da eklenebilir. Mercan balığı kontrol edilerek fırından çıkarılır.

Mercan Balığı Nasıl Pişirilmelidir?

Mercan balığı doğru yöntemler uygulanarak pişirilmelidir. Günümüzde sevilerek tüketilen mercan balığı çok yağlı bir balık olmadığı için doğru yöntemler ile pişirilmeli. Ayrıca balığın besin değeri çok yüksektir. Izgara yapılan mercan balığı çok sevilse de mercan balığı buğulama hem lezzetli hem de kolay yapılabilir. Mercan balığı buğulama olarak derin bir tavada doğru malzemeler ile hazırlanmalıdır.

Mercan buğulama yapılırken öncelikle domateslerin kabukları soyularak ikiye kesilir. Defne yaprakları ikiye kesilir. Cam bir kabın içi hafifçe yağlanır. Sonrasında balıklar yerleştirilir. Üzerine de kesilen limon dilimleri, defne yaprağı ve yarımşar domatesler konulur. Mercan balığına tuz, sirke ve balık suyu eklenir. Birer kaşık krema da eklendikten sonra balıklar başka bir kaba alınmalıdır. Tereyağı ve maydanoz da karıştırıldıktan sonra balıkların üzerine dökülür.

Mercan Balığının Faydaları Nelerdir?

Mercan balığının pek çok faydası bulunmaktadır. Mercan balığı sindirim sisteminin çalışmasına yardımcı olacaktır. Hafif yapılı mercan balığı mide ve bağırsak problemlerinin de önüne geçecektir. Mercan balığı cildin canlı görünüme kavuşmasını sağlar. Omega 3 zengini olan mercan balığı dolaşım sistemi için çok faydalıdır. Mercan balığı bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olacaktır. Mercan balığı önemli bir vitamin ve mineral kaynağıdır. Mercan balığı düzenli tüketildiği takdirde kemik sisteminin de güçlenmesine katkı sağlamaktadır. Mercan balığı kas ve kemikler için yararlı minerallere sahiptir. Ayrıca çok fazla tüketilen mercan balığı yoğun bir protein kaynağıdır. Bu yönü ile vücudun da düzenli çalışmasını sağlayacaktır.

Hafif ve lezzetli olan mercan balığı sofraların da vazgeçilmezleri arasında yer almaktadır. Ayrıca mercan balığı çeşitli soslar ile zenginleştirilebilir. Mercan balığı çeşitli yöntemler ile pişirilir. Mercan balığının doğru yöntem ile pişirilmesi gerekilir. Ayrıca mercan balığı fırında yapılırken çeşitli soslar kullanılmaktadır. Besin değeri oldukça yüksek olan mercan balığının eti çok yumuşaktır. Göğüs yüzgeci oldukça uzun olan mercan balığının pek çok farklı çeşidi bulunmaktadır. 90 santimetre boya kadar ulaşabilen mercan balığı çok sevilir.