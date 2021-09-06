MasterChef soğuk baklava nasıl yapılır? Soğuk baklava tarifi, şerbeti ve kalorisi

Şerbetli tatlılara göre biraz daha hafif bir tatlı olan soğuk baklava, yeni trendler arasında yer alıyor. Şekerlenme yapmaması ve sütlü olduğu için çabuk bozulmaması için yapmanız gerekenler, şerbetinin özelliği ve soğuk baklava tarifi püf noktalarıyla aşağıda…

Soğuk Baklava Tarifi Malzemeleri

Bir paket baklavalık yufka

250 gram tereyağı

1 çay bardağı sıvı yağ

Arası için:

1 buçuk su bardağı iri çekilmiş fıstık

Üzeri için:

1 çay bardağı bitter çikolata

Yarım çay bardağı pudra şekeri

Şerbeti için:

5 su bardağı süt

2 su bardağı şeker

Soğuk Baklava Şerbeti Nasıl Yapılır?

Bir tencere içerisine süt ve şekeri alın ve ocağı açın. Bir süre kaynadıktan sonra altını kapatın ve soğuması için bir kenara alın.

Soğuk Baklava Soğuk Baklava Nasıl Yapılır?

Bir tavada tereyağını eritin. Yağ ılıdıktan sonra çok küçük bir kısmıyla tatlı tepsisini yağlayın.

Baklava hamurlarını üçerli olacak şekilde tepsiye dizin.

Her 3 katta bir araları yağlayın.

3 katta bir yağlanan yufkalara 15. katta fıstık serpin.

Arası ve üzeri için ayırdığınız bitter çikolata şeker ve fıstığı mikserden çok ince bir şekilde geçirin.

Mikserden geçirdiğiniz bu karışımı fıstığın üzerine serpin.

Tekrar 3 kat 3 kat şekilde yağlayarak 15 kat daha yufkaları serin.

Tekrar fıstık ve bitter çikolatalı karışımdan serpin.

Kalan yufkaların da üzerine üçer katta bir yağlayarak yerleştirin.

En son kalan yağ ile baklavanın üzerini yağlayın ve baklavayı dilimleyin.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında kızarana kadar pişirin.

Tatlı ılıdığında üzerine soğuk şerbeti gezdirin ve çikolatalı karışımı üzerine serpin.

Soğuk Baklava Kalorisi

Bir porsiyon yani 3-4 dilim soğuk baklava yaklaşık 480 kaloridir. Elbette kullanılan şeker oranı ile bu kalori değişkenlik gösterebilir. Soğuk baklavanızı mümkün olduğu kadar katkı maddesi olmadan ve az şekerli yapmaya özen gösterin.

Soğuk Baklava Nasıl Saklanır?

Sütlü tatlılardan sayılan soğuk baklava, mutlaka serin bir yerde saklanmalı ve üç gün içerisinde tüketilmelidir. Şerbeti sütlü olduğu için şekerlenme yapmaz ancak dışarıda bekletildiğinde tadında ekşime olabilir.