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Haber: İHA Fotoğraf: Ingimage
Haber Giriş: 07.02.2020 - 11:07,Son Güncelleme:/

Kış aylarında sofranızdan zencefili eksik etmeyin

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Kış aylarında sofranızdan zencefili eksik etmeyin

Diyetisyen Burçak Demirçelik, kış aylarında bağışıklık sistemini güçlendirmek ve sağlıklı kalmak için taze zencefil tüketiminin önemli olduğunu söyledi.

Zencefil, eski çağlardan beri pek çok sağlık sorunu için kullanılan şifalı bitki ve lezzet verici baharat olarak kullanılmaktadır. Pek çok kültürde geleneksel olarak iyileştirici özellikleri sebebiyle kullanılan çok faydalı kök besin olan zencefilin sağladığı faydaları ise saymakla bitmiyor.

Zencefilli havuç çorbası tarifi
Zencefilli havuç çorbası tarifi

Mide bulantısından soğuk algınlığına, sindirimden astıma, kilo vermeden karaciğer sağlığına kadar birçok yararının olduğunu belirten Diyetisyen Burçak Demirçelik, “Doğal olarak taze kök zencefil hastalıklardan korunmak ve bağışıklık sistemini güçlendirmek için her zaman kullanılmalıdır. Hastalık sırasında, hastalığımızı minimum sürede atlatmamız için kullanılmasında fayda vardır. Taze zencefili kabuğunu soyup küçük parçalar halinde sıcak suya karıştırıp tüketebiliriz. Onun dışında ıhlamur veya bitki çaylarının içine küçük bir parça zencefil atıp bekletip daha sonra içebiliriz. Küçük bir tarif verecek olursak, bir kavanozun içine bal ve 5-6 dilim taze zencefili içine ekliyoruz. Bir yemek kaşığı ya da bir tatlı kaşığı karabiber ve yarım dilim limonla karıştırıyoruz. 1 gün dolapta bekleyen karışımdan her gün bir tatlı kaşığı kadar ılık su, ıhlamur veya bitki çayımızın içine katıyoruz. Düzenli kullandığımızda bize çok yararı olacaktır” dedi.

Bağışıklık sistemini güçlendiren içecek tarifi
Bağışıklık sistemini güçlendiren içecek tarifi

Bunun yanı sıra sağlıklı beslenmenin bağışıklık sistemde önemli olduğunu belirten Demirçelik, “Yediğimiz meyve ve sebze özellikle vitamini açısından çok önemlidir. Ancak şöyle de bir yanlış algı var. Bir kilo mandalinayı bir seferde yediğimiz zaman hastalıklardan korunma önlemi almış olmuyoruz. C vitamini fazlası vücuttan atılabilen bir vitamindir. 2-3 mandalina yediğinizde günlük C vitamini karşılamış oluruz. Fazla yedikleriniz vücuttan atılıyor. Onun dışında da meyveyi porsiyon şeklinde ve farkı renkleri tüketmemiz lazım. Bir de özellikle yeşil yapraklı sebzeleri vitamin-mineral içeriği açısından beslenmenizden eksik etmemeliyiz” diye uyardı.

Antioksidan limonata tarifi
Antioksidan limonata tarifi

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