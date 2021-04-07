Kete nasıl yapılır? Evde kolay kete yapımı

Hem lezzeti hem kahvaltılıklarla eşsiz uyumuyla yiyenlerin tadına doyamadığı keteyi evde de kolaylıkla hazırlayabilirsiniz. İşte Anadolu’dan sofralarımıza gelen meşhur ketenin malzemeleri ve yapılışı… Şimdiden afiyet olsun.

Kete Tarifi İçin Malzemeler

Hamuru için;

2 adet yumurta (sarıları üzerine beyazları içine)

1 su bardağı ılık süt

1 su bardağı ılık su

Yarım su bardağı sıvı yağ

1 tatlı kaşığı kuru maya

1,5 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı toz şeker

Aldığı kadar un

İç harcı için;

200 gram tereyağı

2 su bardağı un

Ara katlar için;

150 gram tereyağı

1 çay bardağı sıvı yağ

Kete Nasıl Yapılır?

İlk olarak ılık sütü, ılık suyu, mayayı ve şekeri yoğurma kabına alalım.

Elinizle yumuşattığınız mayayı eritin ve 5 dakika bekletin.

Sonrasında un hariç diğer tüm hamur malzemelerini ekleyin.

Sonrasında unu yavaş yavaş ilave edin ve ele yapışmayan bir hamur elde edin.

Hazırladığınız hamuru küçük küçük bezelere ayırın.

Yarım saat boyunca üzerini kapatıp dinlendirin.

Diğer yandan iç harcını hazırlayalım.

İç harcı için; tereyağını eritin ve üzerine unu ilave edin.

Karıştırarak rengi biraz değişene kadar kavurun.

Hazırladığınız iç harcı soğumaya bırakın.

Dinlenen bezeleri sırasıyla yufka boyutunda açın ve üzerlerine eritilmiş tereyağı ve sıvı yağ karışımından sürün.

Bir kenarını hafif katlayın ve iç harcından biraz dökün.

Rulo şeklinde sarıp gül şekli verin.

Daha sonra hafifçe bastırın.

Aynı işlemle tüm bezeleri hazırlayın.

Yağlı kağıt serdiğiniz tepsiye keteleri koyun ve üzerine yumurta sarısı sürün.

Önceden ısıtılmış 180 derecede ısıttığınız fırında kızarıncaya kadar pişirin.

Keteleri dilerseniz soğuduktan sonra buzluk poşetinde muhafaza ederek buzdolabının dondurucu kısmında saklayabilirsiniz.