Kayseri Yemekleri - Kayseri'de Ne Yenir Ve Neyi Meşhur? Kayseri Mutfağı Yemeklerinin İsimleri Ve Listesi

Kayseri İç Anadolu’da bulunan ve Erciyes dağı eteklerinde bulunana bir şehir olmaktadır. Verimli toprakları ve ticaret şehri olduğu için pek çok kültürden etkilenmiştir. Tabi ki bu etkilenmeler sonucunda farklı yemek tarzları da ortaya çıkmıştır.

Kayseri Mutfağı Yemeklerinin İsimleri ve Listesi

Kayseri mutfağı bugün yerli ve yabancı pek çok turist tarafında merak edilmektedir. Bu durumun temel nedeni ise oldukça farklı uluslar ile sık ilişiklilerinin olmasıdır. Kayseri ilinin yerle lezzetleri şu şekilde olmaktadır:

Kayseri Develi Cıvıklısı

Kayseri Mantısı

Sucuk ve Pastırma

Örgülü Pilav

Vişneli Sarma

Yağlama

Sucuklu Köfte

Kayseri Tiridi

Kırniş

Kayseri Develi Cıvıklısı

Cıvıklı olarak bilinen bu yemek Konya etli ekmeği ile oldukça benzer olmaktadır. Fakat bu yemeğin en önemli özelliği ise içine domates ve soğan gibi yiyeceklerin girmesi ve kıymadan yapılması olmaktadır. Kayseri’de yapılan ince tırnak pide üzerine yapılan oldukça önemli bir lezzet olmaktadır.

Kayseri Mantısı

Bugün Türkiye’de hemen hemen herkesin bildiği gibi mantı kayseri iline ait bir yemek olmaktadır. Bu yemeğin en önemli özelliği ise oldukça küçük boyutlarda sıkılan mantılar olmaktadır: İçinde kıyam ve baharat karışımı olan bu yemek oldukça lezzetli olmaktadır. Yemek salçalı sos ve sarımsaklı yoğurt ile servis edilmektedir. Kayseri’ye giden her bireyin en az bir kere denemsi gereken bir yemek olmaktadır.

Sucuk ve Pastırma

Sucuk ve pastırma Kayseri ilinde doğal ortaya çıkan bir yemek olmuştur. Eski zamanlarda Kayseri’den et alıp uzun yola çıkmak isteyen bireylerin e büyük problemi etleri çözünmesi ve çürümesi olmaktaydı. Bu nedenle kurutma yöntemi seçilmektedir. Fakat kayseri ilinde dışı çemen ile kaplanan bu yiyecek çok uzun süre korunmaktadır. Çünkü çemen içinde bulunana baharat ve diğer yaralı şeylerden dolayı mikroplar uzak durmaktadır. Aynı şekilde koyu ve inek bağırsağına giren sucuk da olmaktadır. Bu lezzetle bugün dünya çapında olmaktadır.

Örgülü Pilav

Kayseri’de birçok farklı pilav çeşidi yapılmaktadır. Fırında hazırlanana ve üzerine örgü şeklinde bir hamur geçirilen pirinç pilavı olarak bilinen örgülü pilav bu yemeklerden biridir. Oldukça besleyici ve lezzetli olan bu yemek Kayseri’yi ziyaret eden pek çok turist tarafında da afiyetle yenilmektedir.

Vişneli Sarma

Vişne yaprağı ile pirinç pilavının sarılma işlemi soncunda vişneli sarma yapılmaktadır. Kayseri’de bulunana vişne bahçelerinde olan vişne ile yapılan bir yemek olmaktadır. Ayrıca yemeğin üzerine ekşi bir vişne şurubu da dökülmektedir. Bu yemek oldukça lezzetli ve farklı bir tat olarak bilinmektedir. Vişneli sarma bugün pek çok yerli ve yabancı turist tarafında bilinmemektedir. İlk kez tadan bireylerin odlukça sevdiği de bilinmektedir.

Yağlama

Kayseri’de birçok yemeğin kökeni hamur ve et olmaktadır. Bu yemeklerden biri de yağlama olarak binmektedir. Bazlama şeklinde açılan hamurun üzerine pişmiş kıyma konularak sarımsaklı yoğurt ile servis edilmektedir. Oldukça lezzetli bir yemek olan yağlama pizza ve lahmacun karışımı bir yemek olarak görülmektedir.

Sucuklu Köfte

Sucuk kayseri ili için oldukça önemli bir gıda maddesi olarak binmektedir. Sucuğun içinin koyun ve inek bağırsağına geçirilmeden yapılan bu yemek oldukça lezzetli ve farklıdır. Sucuk içini top şeklini vererek bağırsak olmadan pişmesi ile gerçekleşmektedir. Bu yemek ile daha çok tadına varılması mümkün olmaktadır.

Kayseri Tiridi

Kayseri tiridi pek çok kişi tarafında bilinene ve her yörenin kendi usulü ile yaptığı tiritlerden biri olmaktadır. Temelde kayseri tırnak pidesinin üzerine yerleşen ve bir miktar patates konulan bu yemek oldukça protein ağırlıklı olmaktadır. Çünkü en üst katmanında et bulunmaktadır. Sarımsaklı yoğurt ve özel kayseri sosu ile servis edilen bu yemek farklı bir lezzet olmaktadır.

Kırniş

Kırniş yemeği pek çok birey tarafında ilk kez yenilen bir yemek olmaktadır. Bu yemeğin en önemli özelliği küçük kalın ve orta uzunlukta hamurların üzerine et konulması ile tüketilmektedir. Bir çeşit makarna olarak da düşünülebilir.