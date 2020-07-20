Kastamonu pastırması coğrafi işaret aldı

Erdoğan, kendisine ikram edilen Kastamonu pastırmasını yedikten sonra, “Kastamonu pastırması daha iyi” sözünün üzerine Kastamonu Pastırması, Coğrafi İşaret Tescil Belgesi aldı. 2017 yılında Kastamonu Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından Kastamonu Pastırmasına yönelik başlatılan Coğrafi İşaret Tescil Belgesi alımı süreci tamamlandı. Bu kapsamda Tarım ve Orman Bakanlığınca Kastamonu Pastırması, Coğrafi İşaret Tescil Belgesi verilerek tescillendi. Kastamonu’nun, bu pastırma ile birlikte toplam Coğrafi İşaret Tescil Belgeli ürünü 15’e yükselmiş oldu.

2012 yılında İzmir Travel Turkey Fuarında Kastamonu Pastırmasının vatandaşlara ikram edilerek tanıtılmasını amaçladıklarını söyleyen Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Dursun Ergin, “Saatlerce Kastamonu pastırması yiyebilmek için sırada beklediler. Pastırmanın üzerindeki çemendeki Taşköprü sarımsağının kokusuyla birlikte saatlerce pastırma ikram ettik. Bizde Esnaf Odaları Birliği olarak Kastamonu Pastırmasının gerçekten hak ettiği yeri bulabilmesi için her ortamı değerlendirmeye başladık. Bütün fuarlarda aynı sistemle pastırmayı mevcut yerinde doğrattırıp bu şekilde ikram ettirdik. Bu şekilde tanıtıma büyük önem verdik. Devamında da 2017 yılında Sayın Valimiz Yaşar Karadeniz’in öderliğinde toplandığımızda Coğrafi İşaretli ürünlerin neler olduğu tespit edildi. Bunların içerisinde pastırmamızda vardı." dedi.

Kastamonu pastırması artık dış pazarda

Kastamonu Pastırmasının gerçek anlamda lezzetiyle, kesimiyle, üretimiyle, kurutulmasıyla Coğrafi İşaret Tescil Belgesi olduğunu söyleyen Başkan Ergin, “Pastırmaya lezzetini veren yine Coğrafi İşaretle ürünümüz Taşköprü sarımsağının büyük önemi vardır. Şu anda Kastamonu Pastırması elde ettiği pazar payının çok daha üzerinde olması gerekiyor. Şuan itibariyle gerçekten 2012 yılıyla kıyasladığımızda dış pazara Kastamonu’dan pastırma gidiyor. Bu bizi gururlandırıyor ama bu yeter mi derseniz hayır. Biz doğal ortamda aynı şekilde bu pastırmayı daha da geliştirerek daha da kaliteli yaparak bu pazarda daha çok olmamız gerekiyor. Rengini ve tadını bozmadan pastırmayı tüketiciye ulaştırmak içinde ayrı çalışmalarımız sürüyor” şeklinde konuştu.

Coğrafi işaret pastırmanın tanınmasını sağlayacak

Kastamonu Pastırmasının doğal şartlarda hiçbir fabrikasyonda işlem görmeden yapıldığını belirten Pastırma Üreticisi Hakan Korkoroğlu ise, “3 gün tuzda kalan pastırmamız, yaklaşık 30-35 gün boyunca doğal ortamda tutularak kurutuluyor. Kuruduktan sonra çemenlenip dükkanımızda satışa sunuluyor. Bizim, pastırmamızı diğerlerinden ayıran en önemli özelliği hiçbir ışıl işlem görmeden ve preslenmeden satışa sunulmasıdır” dedi.

Kastamonu Pastırmasının Coğrafi İşaret almasının Türkiye’de daha çok tanınmasına yol açacağını vurgulayan Korkoroğlu, “Bu pastırmamızın tanımızı için önemli bir gelişme oldu. Pastırmamızın tanıtımı böyle daha kolay olacaktır. Türkiye’de Kastamonu Pastırmamız daha ön plana çıkmış değil. Bu yüzden Coğrafi İşaret almasını önemsiyoruz”