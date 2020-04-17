Karantinada Google’da en çok 'ekmek' arıyoruz

COVID-19’un etkilediği alanların başında gündelik ev işlerini geliyor. Dışarıdan yemek siparişlerinin azaldığı bu dönemde insanlar evde yemek yapma becerilerini geliştirmeye çalışıyor.

Türkiye’de “ekmek tarifi” ve “derin dondurucu”, İtalya’da “basit kurabiyeler” ve Almanya’da “maya yapımı” aramalarında artış görüldü.

30 Mart haftasında Türkiye'de birçok kullanıcı mağazaların açık olup olmadığını kontrol etmek için “açık mı?” sorusuyla arama yaptı. Güney Afrika en çok “temel hizmetler”i aradı. Almanya ise donanım mağazalarının hala açık olup olmadığı konusuyla ilgilendi.

Koronavirüs günlerinde kişisel bakım ve evcil hayvan bakımı için işin uzmanlarına gidilemediğinden, farklı coğrafyalarda farklı çözümler üretildi. Arama trendlerine göre, Birleşik Krallık’ta “tırnak bakım seti” ve “köpek bakım kiti” aramaları yükselişe geçti. Almanya “kendi kendine saç nasıl kesilir?”in cevabını merak ederken, Türkiye’de “tıraş makinesi” aramalarında artış yaşandı.

Eğitimin evden devam etmesi kararıyla birlikte Türkiye’de “uzaktan eğitim” aramaları yükselişe geçti. Formda kalmaya özen gösteren insanlar ise sporla ilgili aramalar yaptı. İngiltere'de “masa tenisi masası” ve “basketbol potası” Almanya’da ise YouTube’da “günlük spor sınıfları” aramaları arttı.