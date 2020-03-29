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GeriMutfak Tüyoları Ekmeğinizi evde yapmak mı istiyorsunuz? Bu ipuçları çok işinize yarayacak
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Mutfak Tüyoları
Fotoğraflar: Ingimage ve Amazon.com.tr
Haber Giriş: 29 Mart 2020 - 17:16, /

Ekmeğinizi evde yapmak mı istiyorsunuz? Bu ipuçları çok işinize yarayacak

Evinizde ekmek yapmak istiyor ama nereden başlayacağınızı bilemiyor musunuz? İşte malzemesinden pişirme kabına çok işinize yarayacak evde ekmek yapma tavsiyeleri...

Bu bir ilandır.

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1

Ekmek sofralarımızın vazgeçilmezi. Birçok kişi bir süredir hem sağlık hem de lezzet gerekçeleriyle ekmeğini evde yapıyordu ama son dönemde corona virüsü salgını bu trendi daha da güçlendirdi.

2

Peki evde ekmek nasıl yapılır? Sizin için oldukça pratik bir ekmek tarifi hazırladık. Beyaz un ve kuru mayayla yapılan bu ekmeği herkes çok beğenecek.

3

Ekmeğimizin malzemeleri ve yapılış aşamaları aşağıda. Ekmeğinizi yaparken çok işinize yarayacak birkaç ürünle ilgili ipuçlarını da içeriğimizde bulabilirsiniz. Şimdiden elinize sağlık.

4Ekmek malzemeleri:

Ekmek malzemeleri:

2 su bardağı un
1 tatlı kaşığı kuru maya
1 su bardağı su
1 tatlı kaşığı tuz
1 tatlı kaşığı şeker
Ilık su

5Ekmek nasıl yapılır

Ekmek nasıl yapılır?

Unu eleyerek yoğurma kabına aktarın. Tuz, şeker ve mayayı da ekleyip karıştırın. Unun ortasını havuz gibi açıp buraya kontrollü miktarda ılık su ilave edin.

6

Unu elinizle ortaya doğru toparlayarak hamuru yoğurmaya başlayın. Kasede toparlanan hamuru unladığınız tezgahın üzerine alın.

7

Yüzeyi gerginleşene kadar yoğurduktan sonra üzerini ıslak bezle örtün ve mayalanması için 1 saat dinlendirin.

8

Mayalanan hamuru dilediğiniz gibi şekillendirerek yağlı kağıt serdiğiniz fırın tepsinize yerleştirin. Dilerseniz üzerine susam veya çörek otu serpin.

9

Soğuk fırına tepsiyi yerleştirin ve fırınınızı 180 – 200 dereceye ayarlayın. Üstü kızarana ve eviniz mis gibi ekmek kokana kadar pişirin. Afiyet olsun...

10

Ekmek yoğurmakla uğraşmak için zamanınız ya da kol gücünüz yoksa ayaklı mikserler çok işinize yarayabilir. Örneğin Arzum AR1069 Crust Mix Stand Mikser, 8 kademeli hız kontrol düğmesiyle her ihtiyaca cevap veriyor. Paslanmaz çelik haznesiyle ve şık görüntüsüyle tezgahınızın baş köşesinde yerini hak ediyor.

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Tarifimizde tepsi dedik ama döküm mutfak kaplarında pişen ekmeklerin daha bir lezzetli ve kıvamlı olduğu da bir gerçek. Ekmek yapma konusunda ciddi düşünüyorsanız size tavsiyemiz Lava'nın döküm ekmek kabı Terrine. 11x29 santimetre ölçülerindeki bu kabın kırmızı, mavi, siyah renkleri de mevcut.

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Yoğurmaydı, pişirmeydi uzun uzun uğraşmak istemeyenler ekmek yapmasın mı? Tabii yapsın! Onlar için de Tefal PF2101 Pain Dore Ekmek Yapma Makinesi'ni öneriyoruz. Ekmek dışında, pizza hamuru, kek gibi birçok farklı lezzet için kullanılabilecek Pain Dore, yanında tarif kitabıyla birlikte geliyor.

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