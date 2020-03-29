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Haber Giriş: 29 Mart 2020 - 17:16,
Ekmeğinizi evde yapmak mı istiyorsunuz? Bu ipuçları çok işinize yarayacak
Evinizde ekmek yapmak istiyor ama nereden başlayacağınızı bilemiyor musunuz? İşte malzemesinden pişirme kabına çok işinize yarayacak evde ekmek yapma tavsiyeleri...
Bu bir ilandır.
Ekmek sofralarımızın vazgeçilmezi. Birçok kişi bir süredir hem sağlık hem de lezzet gerekçeleriyle ekmeğini evde yapıyordu ama son dönemde corona virüsü salgını bu trendi daha da güçlendirdi.
Ekmeğimizin malzemeleri ve yapılış aşamaları aşağıda. Ekmeğinizi yaparken çok işinize yarayacak birkaç ürünle ilgili ipuçlarını da içeriğimizde bulabilirsiniz. Şimdiden elinize sağlık.
Ekmek nasıl yapılır?
Unu eleyerek yoğurma kabına aktarın. Tuz, şeker ve mayayı da ekleyip karıştırın. Unun ortasını havuz gibi açıp buraya kontrollü miktarda ılık su ilave edin.
Soğuk fırına tepsiyi yerleştirin ve fırınınızı 180 – 200 dereceye ayarlayın. Üstü kızarana ve eviniz mis gibi ekmek kokana kadar pişirin. Afiyet olsun...
Ekmek yoğurmakla uğraşmak için zamanınız ya da kol gücünüz yoksa ayaklı mikserler çok işinize yarayabilir. Örneğin Arzum AR1069 Crust Mix Stand Mikser, 8 kademeli hız kontrol düğmesiyle her ihtiyaca cevap veriyor. Paslanmaz çelik haznesiyle ve şık görüntüsüyle tezgahınızın baş köşesinde yerini hak ediyor.
Tarifimizde tepsi dedik ama döküm mutfak kaplarında pişen ekmeklerin daha bir lezzetli ve kıvamlı olduğu da bir gerçek. Ekmek yapma konusunda ciddi düşünüyorsanız size tavsiyemiz Lava'nın döküm ekmek kabı Terrine. 11x29 santimetre ölçülerindeki bu kabın kırmızı, mavi, siyah renkleri de mevcut.
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