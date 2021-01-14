Her mutfağa lazım! Yemeklerinizin lezzetini mükemmelleştirecek 7 malzeme

KURUTULMUŞ DOMATES

Güneşte, fırında ya da kurutucuda fark etmez, domatesin yapısında bulunan suyun buharlaştırılması doğal lezzetinin yoğunlaşmasını sağlar bu da birkaç dilim domatesle çok büyük lezzetler yaratmanıza fayda sağlar. Kuru domatesleri dilerseniz olduğu gibi, dilerseniz de yağın içinde alabilir ve saklayabilirsiniz. Yemekleri sulandırmadan domatesin tatlı-ekşi lezzetini dahil etmek isterseniz kuru domates kurtarıcınız olabilir.

MİSO

Japon mutfağının en temel üsünlerinden biri olan ve fermente edilmiş soya fasulyesi püresi olarak tanımlayabileceğimiz miso'nun beyaz, kırmızı ve awase adı verilen üç çeşidi bulunur. Beyaz miso kısa süre fermente edildiğinden daha hafif bir tada sahipken, kırmızı miso özellikle bu lezzete alışkın olmayanlar için kolay bir tat değildir. Awase ise ikisinin ortasında bir yerdedir. Tüm çeşitleri yemeklere umami tadı katmak için çok uygundur ancak farklı miso'lar farklı işler için kullanılır. Çorba gibi yemeklerde beyaz, et ya da bakliyat yemeklerinde ise kırmızı miso kullanmak daha uygun olur.

DEMİRHİNDİ PÜRESİ

Tamarind olarak da bilinen demirhindi ekşi ama bir yandan da hafif tatlı lezzetiyle özellikle Tayland ve Hindistan mutfaklarında körilerde ve stir-fry'larda çok kullanılıyor. Limon gibi ürünlerin aksime karamelimsi bir aroması olan demirhindi püresi tatlandırılmış ya da tatlandırılmamış olarak satılabiliyor. Bizim tavsiyemiz tatlandırılmamaış olanı kullanıp, lezzeti kendi seçeceğiniz şekerli malzemelerle dengelemeniz.

KURUTULMUŞ MANTAR

Taze mantarlar elbette çok lezzetli ve faydalı ancak kurutulmuş mantarın tadı çok daha yoğun. Dolayısıyla yemeklere kolayca umami aroması katmak için kurutulmuş mantarlardan faydalanmanızı tavsiye ediyoruz. Özellikle porcini ya da shitake gibi mantarların kurutulmuş halleri et sularından pilavlara birçok şeye lezzet katabilir. Dahası kurtulmuş mantarları önceden ıslatıp doğradıktan sonra et yemeklerine de ekleyebilirsiniz.

WASABİ

Suşi sevenler wasabi'yi ve tadını zaten biliyor ama bilmeyenler için, aynı adlı bitkinin kökünün rendelenmesiyle elde edilen bu yeşil pürenin dilden ziyade burun yakan farklı bir acılığı var. Gerçek wasabi bulmak hem çok zor hem de masraflı. Bu nedenle piyasada genelde yabanturpu, hardal ve yeşil gıda boyasıyla üretilen sahte wasabi'lerle karşılaşabilirsiniz. Ancak canınızı sıkmayın. Bunların aroması da gerçek wasabi'yi aratmayacaktır.

PEKMEZ

Türkiye'de üretilen üzüm, pancar, keçi boynuzu gibi türlerinin yanı sıra şeker kamışı gibi ürünlerden de elde edilebilen pekmezin rengi, aroması ve besin değeri değişebiliyor. Açık renk olanlar daha tatlı ve akışkanken, koyu renk olanlar ise daha karmaşık bir aromaya sahip oluyor. Pekmezi tahıllı ekmeklerinizin hamurlarına ekleyebileceğiniz gibi, kek ve kurabiye tariflerinizde kullanabilir hatta soslarınızı ya da güveç yemeklerinizi daha yoğun bir hale getirmek için de bu malzemeden faydalanabilirsiniz.

FÜME TUZ

Füme denince akla genelde etler, balıklar ve peynirler geliyor ancak tuzun fümelenmiş halini de denemenizi tavsiye ediyoruz. Basit tuz tadının yanında fümeleme aşamasında kullanılan ağacın türüne göre tatlıdan dumanlıya kadar uzanan geniş bir yelpazede farklı aromalar taşıyan füme tuz özellikle et yemekleri, ızgara peynirler, hatta tuzlu çikolata ya da karamel gibi tatlılar için mükemmel bir detay.

ANÇUEZ

Ançuez yani hamsi, tazeyken de çok lezzetli bir balık. Ancak özellikle salamura edilmiş halinin minik bir parçası bile her şeye tat katmaya yetiyor. Üstelik tuzda kaldığı süre içinde eti neredeyse tüm yemeklerin içinde kaybolabilecek yumuşaklığa gelen ançuezle yemek ya da salata sosları yapabilir, tereyağıyla karıştırıp ekmek üstü olarak servis edebilir ya da tek başına sandviç malzemesi olarak kullanabilirsiniz.