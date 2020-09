Her gün 30 gram fındık yiyen daha uzun yaşıyor

Sağlıklı beslenmenin önemi her geçen gün daha iyi anlaşılıyor. Bu sıralarda herkesin önem verdiği konular arasında ilk sıralarda bağışıklık sistemini kuvvetlendirmek geliyor. Birçok kişi ‘Bağışıklık sistemimi nasıl güçlendirebilirim, hasta olmamak için neler tüketmeliyim, sağlıklı beslenmek için neler yapmalıyım’ sorularına yanıt arıyor.

En güzel atıştırmalıklardan biri olan fındığın faydalarının saymakla bitmediğini söyleyen Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Melisa Karataş, “Hasta olmamak, yaşam sürenizi uzatmak ve bağışıklığı güçlendirmenin yolu fındıktan geçmektedir” diyerek fındığın faydaları konusunda bilgilendirmede bulundu.

“KURU YEMİŞ YİYENLER DAHA UZUN YAŞIYOR”

Düzenli olarak her gün fındık tüketmenin kalp krizi geçirme riskini azaltmakta etkili olduğunu söyleyen Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Melisa Karataş, “New England Tıp Dergisi'nde yayımlanan bir çalışma; en büyük faydayı her gün bir porsiyon kuru yemiş tüketenlerin gördüğünü söylemektedir. Çalışmada 120 bin kişi, 30 yıl boyunca izlenerek; her gün kuru yemiş tüketenlerin yaşam süresinin hiç yemeyenlere oranla yüzde 20 daha uzun olduğu saptanmıştır. Tüketilen kuru yemişler arasında ise fındık önemli bir yer almaktadır” diye konuştu.

KALP KRİZİ RİSKİNİ AZALTIYOR

Fındığın besleyici ve doyumsal özellikleri, onu gıda ürünleri arasında benzersiz ve ideal bir malzeme haline getirdiğini sözlerine ekleyen Diyetisyen Melisa Karataş, şöyle devam etti:

“İyi bir enerji kaynağı olan fındık kolesterolü düşürür, kalp ritmini ayarlamaya yardımcı olur. Yani tam bir kalp dostudur. Düzenli olarak her gün fındık yemek kalp krizi geçirme riskini azaltmakta çok etkilidir. E vitamini açısından da zengin olan bu besin, mesane kanseri başta olmak üzere pek çok kanser türünün oluşumunun engellenmesine destek olmaktadır. Kas hacminin artmasına ve kasların güçlenmesine de katkıda bulunan fındık ayrıca güçlü kemikler için bol miktarda ihtiyacımız olan kalsiyum ve magnezyumu da almamızı sağlamaktadır. Tüm bunları toparladığımızda aslında fındığın günlük beslenme için son derece önemli ve faydalı olduğu ortaya çıkmaktadır. Günlük 30 gram fındık tüketerek sağlıklı ve zinde bir yaşam sürebilirsiniz.”