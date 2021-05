Hakkari yemekleri - Hakkari'de ne yenir ve neyi meşhur? Hakkari mutfağı yemeklerinin isimleri ve listesi

Hakkari ilinin yemek kültürü çeşitlilik gösteren bir yemek kültürüdür. Hakkari mutfağında insanların çok sevdiği birçok farklı yemek çeşitleri bulunur. İnsanlar bu yörenin yemeklerini sıkça tercih ederler.

Meşhur Hakkari Yemekleri - Hakkari Mutfağının Yemeklerinin İsimleri ve Listesi

1)Keledoş

Keledoş Hakkari iline özgü olan yöresel yemeklerden birisi olmaktadır. Türkiye'de başka iller de yapılmayan tamamen Hakkari ile özgülenmiş olan bir yemek türüdür. Keledoş yemeği içerisinde ceviz, sos ve tandır ekmeği bulunur. Sosu, sarımsak, yağ biber, salça ve yoğurtun birleşimi sonucu oluşan bir sos olmaktadır. Hakkari yöresinde insanların ev sevdiği ve sıklıkla yaptığı yemekler arasındadır. Aynı zamanda çok lezzetli olan bir yemektir.

2) Aside Tatlısı

Hakkari ili ve bulunduğu Doğu bölgesi daha çok et yemekleri ile bilinen bölgedir. Bu bölge de tatlı çeşidi bu nedenle çok fazla bulunmamaktadır. Ancak her yöre de olduğu gibi bu yörede de bazı tatlı çeşitleri bulunur. Aside tatlısı da Hakkari yöresine ait olan bir tatlı çeşididir. Aside tatlısı şerbetli bir tatlıdır. Tatlının içinde, un, yağ, su bulunmaktadır.

3) Kiriş

Doğu bölgesi ve bu bölgede bulunan illerden birisi olan Hakkari et yemekleri ünlüdür. Bu yörenin insanları genel olarak et ile beslenir ve et yemeklerini çok fazla severler. Kiriş yemeği de Hakkari yöresine ait olan ve insanların çok sık şekilde tükettiği et yemeklerinden birisi olmaktadır. Kemikli et kullanılarak yapılan bir yemek türüdür. Aynı zamanda yapımı bir hayli zor ve meşakkatli olan yemeklerden birisi olmaktadır.

4) Parmak Kebabı

Kebap Hakkari yöresinin vazgeçilmez olan yemek çeşitlerinden birisi olmaktadır. Ete düşkünlükleri sebebi ile kebap yemeği onlar için olmazsa olmazdır. Parmak kebabı da Hakkari ilinin vazgeçilemez olarak gördüğü kebap çeşitlerinden birisi olmaktadır. Hakkari ilinin en lezzetli et yemeklerinden birisi arasına girmektedir. İnsanlar çok sık tüketirler. Lokanta ve restoranların da vazgeçilmez bir ürünüdür.

5) Kepaye

Kepaye yemeği Hakkari ilin de yapılan bir işkembe yemeğidir. İçerisinde nohut, işkembe, bağırsak kıyma, pirinç gibi malzemeler bulunur. Lezzetli bir yemektir.

6) Sengeser

Sengeser yemeği Hakkari iline ait et yemeklerinden birisidir. Kuşbaşı et kullanılarak yapılan bir yemektir. Kuşbaşı etin yanında mercimek de yemeğin ana malzemesini oluşturur. Sunumu da önemli olan bu yemek yörede ki insanlar tarafından sıklıkla tercih edilir.

7) Çorti Aşı

Çorti aşı Hakkari yemek kültüründe bulunan bir turşu çeşididir. Hakkari ili turşu olarak çorti aşını kullanır. Bu turşu lahana turşusu, bazı sarımsak çeşitleri ve et ile hazırlanır.

8) Doğaba

Doğaba yemeği Hakkari de insanlar tarafından en sık tüketilen yemekler arasında bulunur. Bu yemeğin yapımında birçok farklı ve çeşitli malzeme kullanılır. Kemikli et yemeğin ana malzemesidir. Çok sık tüketilen lezzetler arasındadır.

9) Gulul

Gulul Hakkari yöresinde yapılan ve yapımı rahat olan bir yöresel yemektir. Bu yemeğin ise ana maddesini yoğurt oluşturur. Yapımının kolay olması sebebi ile çok sık tercih edilir.

10) Çevirmeli Pilav

Pilav Türkiye'nin her bölgesinde insanların sofralarda vazgeçilmez olarak gördüğü bir ana yemektir. Birçok farklı çeşidi de bulunur. Çevirmeli pilav Hakkari yöresine ait olan pilav çeşididir. Hakkari insanları sofralarında pilav olarak çevirmeli pilav pişirirler.

11) Doleme

Doleme Hakkari iline ait olan ve Hakkari ilinin vazgeçilmez yemek şekillerinden olan etli yemeklerinden birisi olmaktadır. Bu yemeği diğer etli yemeklerden ayıran yanı yapımında kabak kullanılmasıdır. Et ile beraber kabak bu yemeğin iki temel unsurudur. Aynı zamanda pirinç de yapımında kullanılır.