Gümüşhane yemekleri - Gümüşhane'de ne yenir ve neyi meşhur? Gümüşhane mutfağı yemeklerinin isimleri ve listesi

Ülkemizdeki yemek kültürü oldukça gelişmiş olmakla birlikte her yörenin kendine özgü çeşit çeşit yemekleri vardır. Gümüşhane'de gezilecek yerleri ve lezzetli yemekleri ile oldukça ilgi çeken bir yer olmayı başarmıştır.

Meşhur Gümüşhane Yemekleri - Gümüşhane Mutfağı Yemeklerinin İsimleri ve Listesi

- Etli Güveç Sarması

- Kete

- Kuymak

- Pestil

- Lemis

- Kartol Yahnisi

- Katıklı Çorba

- Borani

- Mantı Çorbası

- Siron

- Burma Tatlısı

Etli Güveç Sarması

Gümüşhane bölgesinde sıkça tüketilen yemeklerden birisi etli güveç sarmasıdır. Çok sevilen yemeklerden birisi olan sarmanın etli ve güveçte yapılışı son derece muhteşem olmaktadır. Tabi bu yemeğin hazırlanışı biraz zahmetli olmaktadır. Ancak yemeğin piştikten sonra yemesi ise son derece keyiflidir.

Öncelikle güzelce haşlanan yapraklar hazırlanır. Ardından iç harç için soğan, kıyma, maydanoz ve baharatlar karıştırılır. Sarılan yapraklar güveç içerisine alınarak lezzetli bir şekilde pişirilir. Piştikten sonra eşsiz görüntüsü ve tadı ile sizi büyüleyecektir.

Kete

Kete olarak bilinen ekmek görünümlü hamur işini Gümüşhane'de sıkça görmeniz mümkündür. Bölgedeki fırınlarda ve pastanelerde bolca bulunan bir yiyecektir. Kete, Gümüşhane bölgesinde sürekli pişirilen bir hamur işidir. Günün her saatinde tüketilebilen bir yiyecektir.

Kuymak

Birçok kişinin favorisi olan kuymak çok lezzetli bir yiyecektir. Tereyağı, un, mısır unu ve su ile hazırlanan keteyi Gümüşhane'de her yerde görebilirsiniz. Karadeniz bölgesinde meşhur olan ve sıkça tüketilen bir yiyecek olduğunu söyleyebiliriz. Eğer bu lezzeti daha önce tatmadıysanız Gümüşhane'ye yolunuz düşerse mutlaka denemelisiniz.

Pestil ve Köme

Pestil, birçok yerde bulunabilen bir yiyecektir. Ancak Gümüşhane bölgesinde yapılan pestil diğer bölgelere göre daha lezzetli olmaktadır. Zengin bir içeriğe sahip olan pestil sağlık açısından da oldukça faydalıdır.

Köme ise Gümüşhane'ye özgün olan bir üründür. Pekmez ve nişastanın kaynatıldıktan sonra ortaya çıkan peltesine eklenen ceviz ve dut ile yapılan köme farklı ve nefis bir gıdadır. Enerji açısından oldukça zengindir.

Lemis

Lemis, görüntü olarak gözlemeye benzeyen bir yiyecektir. Gümüşhane'nin birçok yöresinde lemis yapanlara rastlamak mümkündür. Lemisi yapmak için sac kullanılmaktadır. Yapılan hamurun içerisine ıspanak veya lor peyniri koyularak yenen lezzetli bir hamur işidir.

Kartol Yahnisi

Yahni sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir yemek olan Kartol Yahnisi Gümüşhane'de yaygın olarak yapılmaktadır.

Kartol kelimesi ise Gümüşhane'de patates olarak bilinmektedir. İrice doğranmış olan kuşbaşılık kırmızı etin içerisine soğan, patates, havuç, salça ve baharatlar konularak yapılan bir yemektir.

Katıklı Çorba

Özellikle soğuk ayların en çok tüketilen çorbalarından birisi Katıklı çorbayı Gümüşhane'de sıkça duyabilirsiniz. Çorbanın ana malzemesi ise bulgur yarmasıdır. Ayrıca çorbanın içerisinde mısır ve ayran bulunmaktadır. Lezzetli bir çorba türü olarak Gümüşhane bölgesinde oldukça yaygındır.

Borani

Borani yemeği ıspanak veya pazı kullanılarak yapılan bir yemektir. Sebze seven kişilerin kesinlikle bayılacağı türden bir yemek olarak Gümüşhane taraflarında son derece yaygın olarak yapılmaktadır. Ispanak veya pazı kullanıldığı için oldukça sağlıklı olduğunu söyleyebiliriz. 1 saat civarında hazır hale gelen borani yemeği servis edilirken üzerine yoğurt eklenmektedir.

Mantı Çorbası

Farklı bir çorba olarak dikkat çeken mantı çorbası, bildiğimiz mantı yemeğinin çorba halidir. Gümüşhane'de çok sevilen bir yemektir. Mantı çorbası servise hazır hale geldikten sonra üzerine kızdırılmış yağ ve nane eklenmektedir.

Siron

Siron, Gümüşhane yöresinde sıkça tercih edilen bir yiyecektir. Hamurlar 3-4 cm aralıklarla kesilir. Ardından kurutma işlemi yapılır ve kurutulan hamurlar tepsiye sıra ile dizilir. Üzerine süzme yoğurt ve tereyağı döküldükten sonra ceviz içi ile servis edilir.

Burma Tatlısı

Lezzetli bir tatlı arayanların beğeneceği enfes bir tatlı olan burma tatlısı Gümüşhane'ye özgü bir tatlıdır. Burma tatlısı, burma şeklinde kesilen yufka ile hazırlanmaktadır. Kesilen yufkalar hazır hale geldikten sonra üzerine şerbet dökülmektedir. Burma tatlısının üzerine ise şam fıstığı koyulmaktadır. Gümüşhane'ye yolunuz düşerse bu tatlıyı yemeden kesinlikle geri dönmeyin.