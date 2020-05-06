GÄ±dalarÄ± dondururken de Ã§Ã¶zdÃ¼rÃ¼rken de dikkat

KoronavirÃ¼s salgÄ±nÄ±nÄ±n yayÄ±lmasÄ±nÄ± Ã¶nlemek amacÄ±yla uygulanan sokaÄŸa Ã§Ä±kma kÄ±sÄ±tlamasÄ±, gÄ±da maddelerinin tÃ¼keneceÄŸi ya da kÄ±sÄ±tlamalarÄ±n uzayacaÄŸÄ± endiÅŸesiyle bazÄ± vatandaÅŸlarÄ± ihtiyaÃ§larÄ±ndan fazlasÄ±nÄ± satÄ±n alarak stok yapmaya yÃ¶neltti.

KÄ±sa sÃ¼rede tÃ¼ketilemeyecek bu besinler, buzluk ya da derin dondurucuda muhafaza edilirken, uzmanlar sebze, meyve, et ve ekmek gibi maddelerin besin deÄŸerlerini yitirmemeleri, lezzetlerini kaybetmemeleri ve zararlÄ± hale gelmemeleri iÃ§in bazÄ± noktalara dikkat edilmesi gerektiÄŸini belirtti.

Ã‡Ã–ZDÃœRÃœLMÃœÅž GIDALAR BÄ°R DAHA DONDURULMAMALI

SaÄŸlÄ±k Bilimleri Ãœniversitesi (SBÃœ) GÄ±da Teknolojisi Anabilim DalÄ± BaÅŸkanÄ± Dr. Ã–ÄŸr. Ãœyesi Sibel BÃ¶lek, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, gÄ±dalarÄ±n dondurularak muhafaza edilmesinin tazeliÄŸini korumak iÃ§in en iyi yÃ¶ntemlerden olduÄŸunu sÃ¶yledi.

Dondurma yÃ¶nteminin besinlerdeki mikroorganizma faaliyetlerini azalttÄ±ÄŸÄ±nÄ±, besin deÄŸerlerindeki kayÄ±plarÄ± Ã¶nemli Ã¶lÃ§Ã¼de Ã¶nlediÄŸini belirten BÃ¶lek, bunun tam olarak saÄŸlanabilmesi iÃ§in hem dondurma hem de Ã§Ã¶zdÃ¼rme aÅŸamasÄ±nÄ±n usulÃ¼ne uygun yapÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini vurguladÄ±.

Dondurmak iÃ§in Ã¶ncelikle taze ve zedelenmemiÅŸ sebze ve meyvelerin tercih edilmesini Ã¶neren BÃ¶lek, temizlenen sebzelerden gerekli gÃ¶rÃ¼lenlere ÅŸok haÅŸlama yapÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini ifade etti. BÃ¶ylece sebzelerin renklerinin korunacaÄŸÄ±nÄ± bakteriyel yÃ¼kÃ¼n de azalacaÄŸÄ±nÄ± anlatan BÃ¶lek, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"SoÄŸan, Ä±spanak, kabak, lahana, patlÄ±can, yeÅŸil fasulye, bezelye, havuÃ§, karnabahar, biber ve kerevizi 2-3 dakika haÅŸlamak yeterlidir. Dondurma Ã¶ncesinde haÅŸlanan sebzelerin sularÄ± iyice sÃ¼zÃ¼lmeli, kaÄŸÄ±t havlularla kurutulmalÄ±dÄ±r. Gerek sebzeler gerekse et ve diÄŸer yiyecekler, paketlere bir kerede piÅŸirilecek porsiyonlar halinde konulmalÄ±dÄ±r. Ã‡Ã¶zdÃ¼rÃ¼lmÃ¼ÅŸ gÄ±dalar bir daha dondurulmamalÄ±dÄ±r. Dondurulacak meyveler kesinlikle haÅŸlanmamalÄ±dÄ±r. Taze ve zedelenmemiÅŸ olanlar seÃ§ilip, yÄ±kanÄ±p, kabuklarÄ± soyulduktan sonra doÄŸranmalÄ± ve iÃ§erisinde hava kalmayacak ÅŸekilde buzdolabÄ± poÅŸetlerine yerleÅŸtirilmelidir."

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ETTE DONMA YANIÄžINA DÄ°KKAT

Dr. Ã–ÄŸr. Ãœyesi Sibel BÃ¶lek, etlerin dondurulmasÄ±nda ise daha dikkatli olmak gerektiÄŸinin altÄ±nÄ± Ã§izdi. Etlerin daima bir defada kullanÄ±lacak parÃ§alar halinde hazÄ±rlanmasÄ± gerektiÄŸini vurgulayan BÃ¶lek, "Etleri dondururken dikkat edilecek en Ã¶nemli noktalardan biri, etin dÄ±ÅŸÄ±nÄ±n hava almayacak ÅŸekilde sarÄ±lmasÄ±dÄ±r. Buna dikkat edilmezse aÃ§Ä±kta kalan kÄ±sÄ±mda donma yanÄ±ÄŸÄ± dediÄŸimiz aÃ§Ä±k pembe renkte sÃ¼ngerimsi bir tabaka oluÅŸur. Donma yanÄ±ÄŸÄ± olan kÄ±sÄ±mda yapÄ±sal bozulma gerÃ§ekleÅŸir ve besin deÄŸerinde kayÄ±plar meydana gelir. AyrÄ±ca lezzetinde de deÄŸiÅŸiklikler hissedilir. BÃ¶ylece et Ã§ok yÃ¶nlÃ¼ deÄŸer kaybÄ±na uÄŸrar" dedi.

Sibel BÃ¶lek, dondurma iÅŸleminin ekmeklerin bayatlamasÄ± ve kÃ¼flenmesini Ã¶nlemek iÃ§in de en etkili yÃ¶ntem olduÄŸunu anlattÄ±.

"Uygun ÅŸekilde dondurulursa ekmekler 2-3 aya kadar tazeliÄŸini korur" diyen BÃ¶lek, ekmeklerin dondurucuya hangi tazelik derecesinde konulduysa Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nda da ona yakÄ±n bir tazelikte olacaÄŸÄ±na iÅŸaret etti.

Ekmeklerin bÃ¼tÃ¼n ya da dilimler halinde, hava almayan buzdolabÄ± poÅŸeti iÃ§erisinde dondurucuya konulmasÄ±nÄ± Ã¶neren BÃ¶lek, "Ä°nce dilimler halinde dondurulan ekmeklerin Ã§Ã¶zdÃ¼rme iÅŸlemi Ã§ok daha hÄ±zlÄ± gerÃ§ekleÅŸecektir. En sÄ±k yapÄ±lan hata, ekmekleri buzdolabÄ±nÄ±n dondurucu bÃ¶lÃ¼mÃ¼ yerine soÄŸutucu bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde muhafaza etmektir. EkmeÄŸin en hÄ±zlÄ± bayatlama sÄ±caklÄ±ÄŸÄ± sÄ±fÄ±r santigrat derece olduÄŸundan, dondurulmadan soÄŸukta muhafaza edilirse Ã§ok hÄ±zlÄ± bayatlayacaktÄ±r" ifadelerini kullandÄ±.

ETÄ° SOÄžUTUCU BÃ–LMESÄ°NDE Ã‡Ã–ZDÃœRÃœN

GÄ±dalarÄ±n dondurulma yÃ¶ntemleri kadar Ã§Ã¶zdÃ¼rÃ¼lme yÃ¶ntemlerinin de hayati Ã¶nem taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayan Sibel BÃ¶lek, sebzelerin piÅŸirme suyuna Ã§Ã¶zdÃ¼rÃ¼lmeden atÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini belirtti.

Ã‡Ã¶zdÃ¼rÃ¼len sebzelerin hÃ¼cre yapÄ±larÄ±nÄ±n bozulacaÄŸÄ±nÄ± ve besin deÄŸerinin azalacaÄŸÄ±nÄ± anlatan BÃ¶lek, "DonmuÅŸ sebzelerin piÅŸme sÃ¼resi taze sebzelere oranla 3 kat daha kÄ±sadÄ±r" dedi.

DondurulmuÅŸ etlerin ise piÅŸirilmeden Ã¶nce mutlaka Ã§Ã¶zdÃ¼rÃ¼lmesi gerektiÄŸini ifade eden BÃ¶lek, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:

"DonmuÅŸ etleri Ã§Ã¶zdÃ¼rmek iÃ§in en sÄ±k uygulanan 'oda sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nda bekletme' yÃ¶ntemi aynÄ± zamanda en saÄŸlÄ±ksÄ±z yÃ¶ntemlerden biridir. Ã‡Ã¼nkÃ¼ oda sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nda bekletilen etin yÃ¼zeyinde mikroorganizmalar hÄ±zla Ã¼reyerek etin mikrobiyal yÃ¼kÃ¼nÃ¼n artmasÄ±na sebep olmaktadÄ±r. En saÄŸlÄ±klÄ± yÃ¶ntemlerden biri zaman sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ± da yoksa buzdolabÄ±nÄ±n dondurucusundan Ã§Ä±kartÄ±lan eti normal soÄŸutucu bÃ¶lmesine alarak Ã§Ã¶zdÃ¼rmektir. DondurulmuÅŸ etlerin Ã§Ã¶zdÃ¼rÃ¼lmesi iÃ§in kullanÄ±labilecek yÃ¶ntemlerden bir diÄŸeri de sÄ±cak su banyosudur. Etler su geÃ§irmeyecek bir kaba konulduktan sonra sÄ±cak su bulunan bir tencereye yerleÅŸtirilerek kÄ±sa sÃ¼rede Ã§Ã¶zdÃ¼rÃ¼lebilir. Bir baÅŸka pratik yÃ¶ntem de etleri mikrodalga fÄ±rÄ±nda Ã§Ã¶zdÃ¼rmektir. DondurulmuÅŸ ekmekler Ã§Ã¶zÃ¼lme sÄ±rasÄ±nda etler kadar mikrobiyal Ã¼remeye uygun bir ortam oluÅŸturmayacaklarÄ± iÃ§in oda sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nda bekletilebilir. Ekmekler belli oranda Ã§Ã¶zÃ¼ldÃ¼kten sonra tost makinesiyle Ã§Ã¶zdÃ¼rme iÅŸlemi hÄ±zlandÄ±rÄ±labilir."

Sibel BÃ¶lek, dondurulmuÅŸ gÄ±dalarÄ±n Ã§Ã¶zÃ¼ldÃ¼kten sonra tekrar dondurma iÅŸlemine maruz bÄ±rakÄ±lmamasÄ± gerektiÄŸini de sÃ¶zlerine ekledi.