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Haber Giriş: 09.03.2020 - 12:19,
Gerçekler bir bir ortaya dökülüyor! Bakın doğrusu neymiş...
Yabancı yemek isimlerinin okunuşuna ne kadar hakimsiniz gelin gösterin bize.
Kötü bir restoranda olduğunuza dair 5 işaretSevdiklerinizle özel bir gün kutlamak için ya da günün yorgunluğunu üzerinizden atmak için dışarıda bir akşam yemeği yemek istiyorsunuz. Ama bir türlü nasıl bir mekâna gideceğinize karar veremiyorsunuz. Çünkü bu seçimin, hem kendiniz hem de konuklarınız için utanç verici bir deneyim olmasını istemiyorsunuz. İşte böyle bir durumda, doğru bir restoran seçimi yapmak için, kötü restoranların özelliklerini bilmeniz gerekir. Böylece bu mekânlardan uzak durur ve konuklarınızla harika bir akşam geçirebilirsiniz. İşte kötü bir restoranda olduğunuza dair 5 işaret.