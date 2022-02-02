Gelinim Mutfakta patates yatağında piliç tarifi: Patates yatağında piliç nasıl yapılır?

Ekranların sevilen yarışması Gelinim Mutfakta patates yatağında piliç tarifi ile sofralarıma geliyor. Peki, gelinlerin marifetlerini sergiledikleri ve kayınvalidelerin verdiği puanlarla çeyrek altın kazandıkları yarışmada patates yatağında piliç nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? İşte patates yatağında piliç tarifi detayları...

Patates Yatağında Piliç Malzemeleri

4 parça tavuk göğsü

Sıvı yağ

1 adet soğan

2 adet yeşil biber

2 adet kırmızı biber

Yarım yemek kaşığı salça

Tuz

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı kekik

Yarım çay bardağı su

1 su bardağı haşlanmış bezelye

Patates yatağı için;

4 -5 adet orta boy haşlanmış patates

1 yemek kaşığı tereyağ

1 su bardağı süt

Tuz

1 çay kaşığı karabiber

Patates Yatağında Piliç Nasıl Yapılır?

İlk önce soğan, kırmızı biber ve yeşil biberi küçük küçük doğrayıp yağda kavurun.

Tavuk pilici kuşbaşı doğrayarak tencereye koyun ve kısık ateşte suyunu çekene kadar pişirin.

Salçayı, tuzunu ve baharatları da ekleyelim yarım bardak suyu ilave edin.

Suyunu çektikten sonra haşlanmış bezelyeleri de en son ekleyip altını kapatın.

Patates püresi için haşlanmış sıcak patatesi ezin ve içine tereyağ, süt ve tuzunu da ekleyip blenderla püre haline getirin.

Karabiberi de ekleyip karıştırın.

Servis tabağına önce çanak şeklinde püreyi, üzerine de tavuk sote karışımını ekleyip sıcak servis edin.

Afiyet olsun...