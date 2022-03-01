Gelinim Mutfakta güveçte mantarlı ıspanak tarifi: Güveçte mantarlı ıspanak nasıl yapılır?

Ispanak ve mantarın lezzeti uyumunun yer aldığı güveçte mantarlı ıspanak tarifi Gelinim Mutfakta programıyla yeniden araştırılmaya başlandı. Kolay malzemeleri ve yapımı ile güveçte ıspanak tarifi detayları haberimizde...

GÜVEÇTE MANTARLI ISPANAK MALZEMELERİ

1 kilogram ıspanak

1 kırmızı biber

8 adet mantar

1 büyük boy kuru soğan

Yarım çay bardağı sıvıyağ

1 yemek kaşığı domates salçası

Tuz, karabiber, pul biber

Beşamel sos için;

1 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı un

1 buçuk su bardağı süt

1 çay kaşığı tuz

Üzerine;

Kaşar rendesi

GÜVEÇTE MANTARLI ISPANAK NASIL YAPILIR?

Soğanları yemeklik doğrayın ve yağı tavada kızdırdıktan sonra soğanı pembeleşinceye kadar kavurun.

Ardından kırmızı biberleri ve mantarları doğrayıp tavaya ilave edin.

Mantarlar kızarında salça ve baharatları ekleyin.

Son olarak ıspanakları da iyice yıkayıp doğradıktan sonra tavaya ekleyin ve kapağını kapatın.

Ispanaklar pişince füveç kaplarına paylaştırın.

Diğer yandan beşamel sosu hazırlayın.

Tereyağı küçük tencereye alarak ısıtın.

Unu yağ karışımına ilave ederek kokusu çıkana, rengi dönene dek kavrun.

Üzerine 1,5 su bardağı süt ilave edildikten sonra hızlıca çırpın, topak kalmamasını sağlayın.

Tuzu da ekleyerek kaynayıncaya kadar karıştırarak pişirin.

Güveçlere yerleştirilen ıspanakların üzerine beşamel sosu ve üzerine kaşar rendesi ekleyerek 180 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirin.

Afiyet olsun...