Gelinim Mutfakta güveçte fırın makarna tarifi: Güveçte fırın makarna nasıl yapılır?

Fırın makarnayı neredeyse sevmeye yoktur. Hele bir de güveçte olunca akşama mutlaka yapılacak tarifler arasında yerini alır. Peki, güveçte fırın makarna nasıl yapılır? İşte güveçte fırın makarna tarifi ve yapım aşamaları...

GÜVEÇTE FIRIN MAKARNA MALZEMELERİ

1 paket fırın makarna

Rendelenmiş 1,5 su bardağı kaşar peyniri

Beşamel sos için:

2 Yemek kaşığı un

Yarım çay bardağı sıvı yağ

2 su bardağı un

1 tatlı kaşığı tereyağ

GÜVEÇTE FIRIN MAKARNA NASIL YAPILIR?

Başemal sos için tereyağı ve sıvıyağı tavaya alıp kızdırın.

Unu üzerine ekleyip tavada rengi dönene kadar kavurun.

Sütü ekleyip iyice karıştırın.

Sos koyu kıvam alınca ocaktan indirin.

Arzuya göre içine biraz karabiber ve tuz ekleyebilirsiniz.

Ayrı bir tencerede kaynamış tuzlu suyun içine fırın makarnayı atıp 7-8 dakika kadar pişirin.

Ocaktan alıp suyunu süzdürün.

Geniş bir güveç kabının içine makarnayı alın, başemal sosu üzerine yayın.

Kaşıkla boşluklar açarak sosun makarnanın arasına da dağılmasını sağlayın.

Son olarak üzerine rendelenmiş kaşar peyniri koyun.

180 derecelik fırında 20-25 dakika kadar pişirin.

İlk sıcaklığı geçtikten sonra dilimleyip servis edebilirsiniz.

NOT: Dilerseniz mantar ve ıspanak gibi dilediğiniz sebzeyi önceden haşlayarak, makarnayı fırına vermeden hemen önce ekleyebilirsiniz.