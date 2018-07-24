Meze sofrasının tadı evde bir başka

Brüksel lahanası turşusu tarifi Brüksel lahanası hayatımıza geç girdi ama faydalarıyla da lezzetiyle de vazgeçilmezler arasında kendine kolayca yer buldu. Peki Brüksel lahanasının turşusu olur mu? Neden olmasın, elbette olur. Klasik lahana turşusuna benzeyen tadıyla ve sevimli görüntüsüyle Brüksel lahanası turşusunu siz de çok beğeneceksiniz.