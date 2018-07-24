Meze sofrasının tadı evde bir başka

Akdeniz Bölgesi’nin zengin lezzetlerinden biri olan taratorlu piyaz, Antalya'nın en ünlü yemeğidir. Klasik piyazda bulunan kuru fasulye ve soğanın yanı sıra haşlanmış yumurta ve tahinin de renk ve lezzet kattığı taratorlu piyazı mutlaka denemelisiniz. İşte bu harika lezzetin tarifi…
Girit ezmesi peynirle hazırlanabilecek en güzel mezelerden biri. İster kahvaltıda tüketin ister yemeklerin yanında, her şekilde yiyenleri etkileyecek girit ezmesi nasıl yapılır? Yapımı oldukça pratik olan bu mezeyi lezzetli bir dip sos olarak da servis edebilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun.
Humus, nohutun ezilmesi ve tahinle tatlandırılması ile hazırlanan muhteşem bir meze. Kısa sürede hazırlayabileceğiniz humusun üzerine pastırma veya et katılarak sunmak da mümkün. Klasik humus tarifinin dışına çıkacağınız pastırmalı humus nasıl yapılır? Yiyenlerin bir daha yemek isteyeceği nefis pastırmalı humus tarifi…
Evde kolayca yapabileceğiniz bu klasik mezenin tadı damağınızdan silinmeyecek. İhtiyacınız olan sadece üç malzeme: Tavuk, ceviz ve bayat etmek. Tavuk seven herkesin bayılacağı Çerkes tavuğunu isterseniz ekmek dilimlerinin üzerine yerleştirip hoş kanepeler de elde edebilirsiniz.
Brüksel lahanası hayatımıza geç girdi ama faydalarıyla da lezzetiyle de vazgeçilmezler arasında kendine kolayca yer buldu. Peki Brüksel lahanasının turşusu olur mu? Neden olmasın, elbette olur. Klasik lahana turşusuna benzeyen tadıyla ve sevimli görüntüsüyle Brüksel lahanası turşusunu siz de çok beğeneceksiniz.
Hibeş Antalya mutfağına ait çok pratik ve lezzetli bir meze. Humusun nohutsuz hali diyebileceğimiz hibeş zor zamanlarda kurtarıcınız olabilir. İşte birkaç dakikada yapabileceğiniz pratik hibeş tarifimiz…
Nuraniye kabakla yapılan çok kolay ve bir o kadar da lezzetli bir mezedir. Özellikle yoğurtlu meze sevenlerin mutlaka denemesi gereken nuraniyenin tarifini hemen aşağı bırakıyoruz. İşte herkesin çok beğeneceğine emin olduğumuz nuraniye tarifi…
Kırmızı pancar, rengiyle gözlere tadıyla da midelere hitap eden bir sebze. Üstelik farklı tariflerde de kullanılabilir. Pancar ezmesi de bunlardan biri. Sofralarınızı süsleyecek bu nefis mezeyi mutlaka deneyin. İşte, pancar ezmesinin malzemeleri ve yapılışı... Şimdiden afiyet olsun...
Hem çok lezzetli hem de çok pratik bir meze arıyorsanız teretür çok doğru bir tercih. Klasik mezelerden çok farklı bir lezzet olan teretür birkaç basit malzemeyle kolayca hazırlanıyor. Özellikle ana yemeklerin yanına çok yakışan bu mezeyi zevkle tüketeceksiniz. Mutlaka deneyin...
Labne peyniri tatlılarda kullanılabildiği gibi meze olarak da zevkle tüketilebiliyor. Özellikle isli labne meze sofralarının baş köşesinde yer almayı hak eden bir lezzet. Siz de isli labneyi evinizde kolayca yapabilirsiniz. Aynı teknikle isli yoğurt da yapabileceğinizi belirtip isli labne tarifine hemen geçelim.
Cevizli biber, Hatay mutfağının nefis mezelerinden biri. Birkaç basit malzemeyle kolayca hazırlayabilirsiniz. Ayrıca, sıcacık ekmeğin üzerine de sürüp yiyebilirsiniz. Çok beğeneceksiniz. İşte, sofralarınıza renk ve lezzet katacak cevizli biberin malzemeleri ve yapılışı... Şimdiden afiyet olsun...
Bezirgani Antakya mutfağına ait nefis bir meze. Gerçi meze dediğimize bakmayın, kahvaltıda ekmeğin üzerine de sürebilirsiniz, kanepe yapmak için baz olarak da kullanabilirsiniz. Böyle de her işe yarayan bir tarif. Arzu ederseniz tarifte salça yerine kurutulmuş domates de kullanabileceğinizi hatırlatıp mezemizin yapılışına geçelim. Oldukça kolay olan bu tarifi çok beğeneceksiniz. Afiyet olsun...
Farklı lezzetler denemekten hoşlanıyorsanız, tam size göre bir tarifimiz var. Vongole olarak bilinen kum midyesini, ister meze olarak ister atıştırmalık olarak tüketin. Evde yapıp gönül rahatlığıyla yiyebileceğiniz vongole tarifini mutlaka denemelisiniz. Yapılışı hemen aşağıda. Şimdiden afiyet olsun...