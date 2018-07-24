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Hürriyet
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Lezizz Menüler
Fotoğraflar: Alamy ve Pinterest
Haber Giriş: 24 Temmuz 2018 - 14:59 | 

Meze sofrasının tadı evde bir başka

Bu mezeler sofraları lezzetlendirmekle kalmıyor, bir yiyen bir daha istiyor! Siz de dışarıdan satın almak yerine kendi mezenizi evde kolayca hazırlayabilirsiniz.

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Hem lezzeti hem de görünümüyle sevdiklerinize unutulmaz bir sofra hazırlamak için meze önerilerimize mutlaka göz atın.

2Haydari
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Haydari

Meze denince akla ilk o geliyor, lezzetiyle damakları, görüntüsüyle sofraları şenlendiriyor. Üstelik evde yapmak sandığınız kadar zor değil.

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3Patlıcan Salatası
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Patlıcan Salatası

Düşük kalorili közlenmiş patlıcan ile hazırlayacağınız bu salata sofralarınıza lezzet katacak.

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4Semizotu Salatası
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Semizotu Salatası

Yaz aylarının favori mezelerinden biri olan semizotu salatası için çok fazla malzemeye ihtiyacınız yok.

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5Ispanak Borani
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Ispanak Borani

Kış aylarının en güzel sebzesi ıspanağın boranisi meze sofranızı da süsleyecek.

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6Havuçlu Kabak Salatası
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Havuçlu Kabak Salatası

Süzme yoğurt kullanarak çok basit ama enfes bir meze elde edebilirsiniz.

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7Zeytinyağlı Fava
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Zeytinyağlı Fava

Malzemesi bakla olan, veganların da gönül rahatlığıyla tüketebileceği bir meze şaheseri fava.

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8Deniz Börülcesi
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Deniz Börülcesi

Balığın yanına en çok yakışan mezelerden olan deniz börülcesini evde hazırlamak çok kolay.

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9Közlenmiş Kırmızı Biber Salatası
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Közlenmiş Kırmızı Biber Salatası

Özellikle mangal varsa bu salatayı yapmamak büyük kayıp olur.

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10Havuç tarator tarifi
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Havuç tarator tarifi

Hem çok pratik hem de çok lezzetli bir meze havuçlu yoğurt salatası...

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11Taratorlu piyaz tarifi
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Taratorlu piyaz tarifi

Akdeniz Bölgesi’nin zengin lezzetlerinden biri olan taratorlu piyaz, Antalya'nın en ünlü yemeğidir. Klasik piyazda bulunan kuru fasulye ve soğanın yanı sıra haşlanmış yumurta ve tahinin de renk ve lezzet kattığı taratorlu piyazı mutlaka denemelisiniz. İşte bu harika lezzetin tarifi…

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12Avokadolu ezme tarifi
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Avokadolu ezme tarifi

Yoğurtla avokadonun birbirine ne kadar yakışacağına siz bile inanamayacaksınız... Hem görüntüsüyle hem de tadıyla kendine hayran bırakacak avokadolu ezme tarifi...

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13Girit ezmesi tarifi
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Girit ezmesi tarifi

Girit ezmesi peynirle hazırlanabilecek en güzel mezelerden biri. İster kahvaltıda tüketin ister yemeklerin yanında, her şekilde yiyenleri etkileyecek girit ezmesi nasıl yapılır? Yapımı oldukça pratik olan bu mezeyi lezzetli bir dip sos olarak da servis edebilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun.

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14Pastırmalı humus tarifi
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Pastırmalı humus tarifi

Humus, nohutun ezilmesi ve tahinle tatlandırılması ile hazırlanan muhteşem bir meze. Kısa sürede hazırlayabileceğiniz humusun üzerine pastırma veya et katılarak sunmak da mümkün. Klasik humus tarifinin dışına çıkacağınız pastırmalı humus nasıl yapılır? Yiyenlerin bir daha yemek isteyeceği nefis pastırmalı humus tarifi…

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15Çerkes tavuğu tarifi
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Çerkes tavuğu tarifi

Evde kolayca yapabileceğiniz bu klasik mezenin tadı damağınızdan silinmeyecek. İhtiyacınız olan sadece üç malzeme: Tavuk, ceviz ve bayat etmek. Tavuk seven herkesin bayılacağı Çerkes tavuğunu isterseniz ekmek dilimlerinin üzerine yerleştirip hoş kanepeler de elde edebilirsiniz.

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16Brüksel lahanası turşusu tarifi
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Brüksel lahanası turşusu tarifi

Brüksel lahanası hayatımıza geç girdi ama faydalarıyla da lezzetiyle de vazgeçilmezler arasında kendine kolayca yer buldu. Peki Brüksel lahanasının turşusu olur mu? Neden olmasın, elbette olur. Klasik lahana turşusuna benzeyen tadıyla ve sevimli görüntüsüyle Brüksel lahanası turşusunu siz de çok beğeneceksiniz.

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17Kırmızı biber salatası tarifi
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Kırmızı biber salatası tarifi

Yoğurt ve kırmızı biberin muhteşem uyumu sofralarınıza harika bir lezzet katacak. Özellikle acı kuru biberle tadına doyum olmayan kırmızı biber salatası tarifi...

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18Tarama tarifi
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Tarama tarifi

Sıcak olarak servis yapılan balık ve deniz ürünlerinin yanında servis edebileceğiniz bir meze...

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19Hibeş tarifi
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Hibeş tarifi

Hibeş Antalya mutfağına ait çok pratik ve lezzetli bir meze. Humusun nohutsuz hali diyebileceğimiz hibeş zor zamanlarda kurtarıcınız olabilir. İşte birkaç dakikada yapabileceğiniz pratik hibeş tarifimiz…

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20Nuraniye tarifi
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Nuraniye tarifi

Nuraniye kabakla yapılan çok kolay ve bir o kadar da lezzetli bir mezedir. Özellikle yoğurtlu meze sevenlerin mutlaka denemesi gereken nuraniyenin tarifini hemen aşağı bırakıyoruz. İşte herkesin çok beğeneceğine emin olduğumuz nuraniye tarifi…

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21Pancar ezmesi tarifi
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Pancar ezmesi tarifi

Kırmızı pancar, rengiyle gözlere tadıyla da midelere hitap eden bir sebze. Üstelik farklı tariflerde de kullanılabilir. Pancar ezmesi de bunlardan biri. Sofralarınızı süsleyecek bu nefis mezeyi mutlaka deneyin. İşte, pancar ezmesinin malzemeleri ve yapılışı... Şimdiden afiyet olsun...

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22Teretür tarifi
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Teretür tarifi

Hem çok lezzetli hem de çok pratik bir meze arıyorsanız teretür çok doğru bir tercih. Klasik mezelerden çok farklı bir lezzet olan teretür birkaç basit malzemeyle kolayca hazırlanıyor. Özellikle ana yemeklerin yanına çok yakışan bu mezeyi zevkle tüketeceksiniz. Mutlaka deneyin...

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23İsli labne tarifi
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İsli labne tarifi

Labne peyniri tatlılarda kullanılabildiği gibi meze olarak da zevkle tüketilebiliyor. Özellikle isli labne meze sofralarının baş köşesinde yer almayı hak eden bir lezzet. Siz de isli labneyi evinizde kolayca yapabilirsiniz. Aynı teknikle isli yoğurt da yapabileceğinizi belirtip isli labne tarifine hemen geçelim.

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24Cevizli biber tarifi
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Cevizli biber tarifi

Cevizli biber, Hatay mutfağının nefis mezelerinden biri. Birkaç basit malzemeyle kolayca hazırlayabilirsiniz. Ayrıca, sıcacık ekmeğin üzerine de sürüp yiyebilirsiniz. Çok beğeneceksiniz. İşte, sofralarınıza renk ve lezzet katacak cevizli biberin malzemeleri ve yapılışı... Şimdiden afiyet olsun...

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25Bezirgani tarifi
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Bezirgani tarifi

Bezirgani Antakya mutfağına ait nefis bir meze. Gerçi meze dediğimize bakmayın, kahvaltıda ekmeğin üzerine de sürebilirsiniz, kanepe yapmak için baz olarak da kullanabilirsiniz. Böyle de her işe yarayan bir tarif. Arzu ederseniz tarifte salça yerine kurutulmuş domates de kullanabileceğinizi hatırlatıp mezemizin yapılışına geçelim. Oldukça kolay olan bu tarifi çok beğeneceksiniz. Afiyet olsun...

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26Vangole tarifi
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Vangole tarifi

Farklı lezzetler denemekten hoşlanıyorsanız, tam size göre bir tarifimiz var. Vongole olarak bilinen kum midyesini, ister meze olarak ister atıştırmalık olarak tüketin. Evde yapıp gönül rahatlığıyla yiyebileceğiniz vongole tarifini mutlaka denemelisiniz. Yapılışı hemen aşağıda. Şimdiden afiyet olsun...

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