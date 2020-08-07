İsli labne tarifi

Bir tencerenin içine kiraz saplarını koyun.

Üstüne metal bir süzgeç yerleştirip labneyi suyunu süzerek süzgece alın.

Tencerenin altını açın.

Kiraz saplarını bir çakmak yardımıyla tutuşturun.

Saplardan duman çıkmaya başladığında tencerenin kapağını kapatın.

5-6 dakika sonra tütsü kokusu yoğurdunuza geçecektir.

İsli labneyi üzerine zeytinyağı gezdirerek tek başına tüketebileceğiniz gibi fırınlanmış pancar gibi sebzelerle de bir araya getirebilirsiniz.

Afiyet olsun…