İsli labne tarifi
Labne peyniri tatlılarda kullanılabildiği gibi meze olarak da zevkle tüketilebiliyor. Özellikle isli labne meze sofralarının baş köşesinde yer almayı hak eden bir lezzet. Siz de isli labneyi evinizde kolayca yapabilirsiniz. Aynı teknikle isli yoğurt da yapabileceğinizi belirtip isli labne tarifine hemen geçelim.
- Ocakta
- 4 - 6 Kişilik
- 30 dk
Yapımı için malzemeler
- 2 avuç kiraz sapı
- 1 kase labne peyniri
İsli labne tarifi Nasıl yapılır?
Bir tencerenin içine kiraz saplarını koyun.
Üstüne metal bir süzgeç yerleştirip labneyi suyunu süzerek süzgece alın.
Tencerenin altını açın.
Kiraz saplarını bir çakmak yardımıyla tutuşturun.
Saplardan duman çıkmaya başladığında tencerenin kapağını kapatın.
5-6 dakika sonra tütsü kokusu yoğurdunuza geçecektir.
İsli labneyi üzerine zeytinyağı gezdirerek tek başına tüketebileceğiniz gibi fırınlanmış pancar gibi sebzelerle de bir araya getirebilirsiniz.
Afiyet olsun…