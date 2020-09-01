Meksika mutfağının en nefis örneklerini sizin için araştırdık
Meksika mutfağı dünyanın en sevilen mutfaklarından biri. Mısır, acı biber, et ürünleri gibi temel malzemelerin öne çıktığı Meksika mutfağının en nefis tariflerini sizin için derledik. İşte çorbadan tatlıya çok beğeneceğiniz Meksika yemekleri...
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Tamale tarifi
Tamale, Meksika mutfağının en ilginç yemeklerinden biri. Kuru mısır kabuklarının içinde pişen bu hamurlu yemek, farklı etlerle ya da etsiz yapılabiliyor. Biz bugün sizin için tavuklu bir tamale denedik. Malzemelerini de Türkiye’de bulabileceğiniz malzemelere göre ayarladığımız tavuklu tamale tarifimiz aşağıda. Afiyet olsun…
Mole, Meksika mutfağına ait bir tür sos. Gerçi sos demek biraz hafif kalıyor. Geleneksel tariflerde içine 100’den fazla malzeme koyulduğu söyleniyor. Kakao ve baharatların öne çıktığı mole sosu taco’dan enchilada’ya birçok yemekte kullanılabiliyor. Peki bu sosu evde yapabilir misiniz? Tabii ki evet… Sizin için Türk mutfağına ve damağına uygun bir mole tarifi hazırladık. İşte malzemeler ve yapılış aşamaları…
Tortilla çorbası, Meksika mutfağının en bilinen ve en sevilen çorbalarından biri. Yapılışı oldukça pratik olan bu çorba çok da doyurucu. Evde de kolayca yapabileceğiniz tortilla çorbasının malzemelerini ve yapılış aşamalarını aşağıda bulabilirsiniz. Kolay gelsin…
Tortilla farklı ülkelerde farklı yemeklere tekabül ediyor. İspanya’da bir omlet olan tortilla, Meksika’da lavaş benzeri bir hamur işi. Meksika söz konusu olduğunda tortilla’nın özelliği mısır unuyla yapılmış olması. Peki evde mısır unlu tortilla yapmak isterseniz nasıl bir tarif izlemeniz gerekir? İşte evde mısır unlu tortilla yapmak isteyenler için malzemeler ve yapılış aşamaları…
Guacamole sos, avokado ile hazırlanan bir Orta Amerika mezesi. Mısır cipsi veya çıtır yufka parçacıklarıyla olduğu kadar et yemeklerinin yanında da tercih edebileceğiniz bu enfes sos vitamin açısından da oldukça zengin. Sunumu ayrı tadı ayrı güzel Meksika mutfağından bu enfes sosu evde demek isterseniz işte tarifi...
Burrito için bir tür Meksika dürümü diyebiliriz. İçi bol malzemeli nefis bir sokak lezzeti olan burrito, etle, tavukla ya da başka malzemeler kullanılarak yapılabilir. Evde de kolayca yapabileceğiniz burrito’nun malzemeleri ve yapılış aşamaları aşağıda. Afiyet olsun…
İspanyolca kelime anlamı “chili biberi ile tatlandırmak” olan enchilada, nefis bir Meksika yemeği. Kıymayla ya da tavukla yapılan bu bol soslu yemek, bağımlılık yapacak bir lezzete sahip. Evde de yapabileceğiniz enchilada’nın malzemeleri ve yapılış aşamaları aşağıda. Şimdiden elinize sağlık…
Meksika mutfağının ünlü yemeklerinden fajita genellikle etle yapılıyor ancak tavukla yapıldığında da hem çok hafif hem de çok lezzetli oluyor. Cızır cızır sıcak et parçalarının sebzeler ve soslarla müthiş birlikteliği olarak tarif edilebilecek tavuk fajita’nın malzemeleri ye yapılış aşamaları aşağıda. Afiyet olsun…
Meksika mutfağı, damak tadımıza uyan pek çok tarife sahip. Quesadilla, Fajita... Hepsi de ayrı lezzetli. Mısır cipsi ve siyah fasülye ile hazırlanan nachos'da onlardan biri. Ayrıca, sosu ve cheddar peyniriyle de kimsenin reddedemeyeceği bir lezzete dönüşüyor. Siz de Meksika'nın vazgeçilmezlerinden biri olan nachos'u denemek isterseniz, işte tarifi... Şimdiden afiyet olsun...
Mutfağında Meksika rüzgarları estirmek isteyenler için quesadilla tarifi bütün detayları ile hemen aşağıda... Et ya da tavukla yapabileceğiniz ve nefis sebzelerle tatlanan bu geleneksel yemek, kısa sürede sofradaki herkesin hayran kalacağı bir şeyler pişirmek isteyenler için. Afiyet olsun!
Bol acılı ve baharatlı yemekleriyle Meksika mutfağı ayrı bir güzel. Bunun üzerine "Peki Meksika mutfağının en popüler yemeklerinden biri nedir" diye sorarsanız "chili con carne" diğer adıyla kıymalı Meksika fasulyesi diyebiliriz. Hazır kış kapıdayken yiyebileceğiniz en güzel yemeklerden biri. Aile sofralarınızı şenlendirmek isterseniz, işte chili con carne tarifi... Şimdiden afiyet olsun...
Meksika mutfağının en çok bilinen ve en sevilen tariflerindendir fajita. Cızır cızır masaya geldiğinde hem göze hem kulağa hitap eder, bir lokma aldığınız anda damağınızda silinmez bir iz bırakır. Tavukla da yapılabilen fajita’yı biz bugün dana etiyle yaptık. Et seven herkesin bayılacağı fajita mutlaka denenmesi gerekenlerden…
Cocada (Hindistan cevizi şekeri), Meksika mutfağının enfes tatlılarından biri. Fırında pişirilen bu leziz tatlı daha yumuşak olması için oda sıcaklığında servis ediliyor. Evde denemek isterseniz cocada tarifimiz tüm detaylarıyla hemen aşağıda... Şimdiden afiyet olsun...
Meksika mutfağının geleneksel lezzetlerinden biri, balıklı taco. Enfes baharatlarla lezzeti kat kat artan kızarmış balık ve birbirinden nefis soslarla servis edilen bu tarif herkesi hayran bırakacak. Tadını unutamayacağınız bir şölen sizi bekliyor. İşte balıklı taco'nun malzemeleri ve yapılışı... Şimdiden afiyet olsun...
Taco, Meksika mutfağının en sevilen, dünyaca tanınan yemeklerinden. Oldukça doyurucu ve lezzetli bir yemek olan taco, özellikle kalabalık gruplarla keyif içinde yemek için çok uygun. Siz de dostlarınızla enfes bir taco partisine hayır diyemeyenlerdenseniz bu tarifi mutlaka deneyin. Lezzeti çeşitlendirmek için tavuk ve balıkla da taco’lar yapabilirsiniz. Afiyet olsun…
Jalapeno, Meksika mutfağında çok sık kullanılan, son yıllarda hayatımıza girmiş bir biber türü. En önemli özelliği de epey acı olması. Siz de acıdan hoşlanıyorsanız, bu turşuyu marketten almak yerine evde yapabilirsiniz. Tarifi çok kolay ancak biberleri doğrarken ellerinize dikkat etmelisiniz.
Meksika fasulyesi olarak da bilinen kırmızı fasulye, mutfaklarımıza bir girdi pir girdi. Özellikle salatası çok güzel olan bu baklagil, çok besleyici ve doyurucu da olduğu için birçok kişinin tercihleri arasında. Siz de nefis bir kırmızı fasulye salatası denemek isterseniz aşağıdaki tarif çok işinize yarayabilir. Malzemeleri dilediğiniz gibi değiştirebileceğinizi de hatırlatıp tarifimize geçelim o halde. Afiyet olsun…
İspanya ve Latin Amerika mutfaklarında sık sık karşımıza çıkan churros, görüntüsü ve lezzetiyle Türk mutfağının sevilen tatlılarından halka tatlısına ve tulumbaya çok benziyor. Halka tatlısından farklı olarak şerbet yerine toz şeker ve çikolata sosuna bulanarak servis edilen churros’un hamuru ise pataşu ya da şu hamuru denen ürün. Evde yapmak isteyenler için enfes churros tarifimiz geliyor…