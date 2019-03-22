Hafta sonu için “Kahvaltıda ne yapsam?” diye düşünenler için nefis tarifler

Cicipapa tarifi Cicipapa ya da cicimama bazı yörelerde yumurtalı ekmeğe verilen isimdir. Kahvaltılarda büyük bir lezzet kaynağı olan cicipapa yağda kızartıldığında enfes olur. Ancak siz kalorisini düşürmek isterseniz fırında da kızartabilirsiniz. Peynirle enfes olduğu gibi bal ya da reçelle de çok keyif veren cicipapa nasıl yapılır öğrenmek istiyorsanız hemen tarife geçelim.