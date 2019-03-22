Hafta sonu için “Kahvaltıda ne yapsam?” diye düşünenler için nefis tarifler
Günün en önemli öğünü kahvaltı diye boşuna dememişler. Özellikle hafta sonu oldu mu, uzun uzun kahvaltı etmek, sofralardan kalkmak istemiyoruz. Bu kahvaltı masalarını süsleyecek, lezzetine doyamayacağınız kahvaltılık yemek tariflerini sizin için derledik. Şimdiden afiyet olsun!
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Avokadolu poşe yumurta tarifi
Sofralara yakışacak ve uzun uzadıya sohbetler eşliğinde arkadaşlarınıza sunabileceğiniz en pratik lezzetlerden biri avokadolu poşe yumurta. Üstelik avokadonun içindeki sağlıklı yağlar ve yumurtanın proteini bir araya geldiği için de çok ama çok sağlıklı ve besleyici. Mutlaka denemeniz gerek, şimdiden afiyet olsun!
Kahvaltı için farklı bir tarif arayanlar için Bursa’nın ilçesi Mudanya’dan nefis bir lezzetimiz var. Bunun için yumurtalar önce haşlanıyor, sonra içleri doldurulup bol yağda kızartılıyor. Hafta sonu kahvaltınızda değişiklik yapmak istiyorsanız bu tarifi mutlaka denemelisiniz.
Süt reçeli sadece 3 malzemeyle yapılan ancak tadına doyum olmayan enfes bir reçel. Süt reçelini kahvaltılarda ekmek ya da kreple tüketebileceğiniz gibi kek, pasta gibi tariflerde krema olarak da kullanabilirsiniz. Herkesin bayılacağı süt reçelinin tek zorluğu pişirme süresi boyunca sık sık karıştırma gerekliliği. Eğer hazırsanız hemen başlayalım İşte süt reçeli tarifi...
Edirne’nin yöresel lezzetlerinden kaçamak, kahvaltı sofralarınızı lezzetlendirmek için yapabileceğiniz en basit tariflerden biri. Mısır unuyla yapılan ve çok farklı malzemelerle sunulabilen kaçamak, hem çok ekonomik hem de çok doyurucu bir kahvaltılık. Mutlaka denemeniz gereken kaçamak tarifi hemen aşağıda…
Daha cuma akşamından hafta sonu kahvaltısının hayalini kurmaya başlayanlar burada mı? Cevabınız ‘evet’se sizin için enfes bir tost hazırladık. Klasik tost ekmeği yerine yumuşacık bazlamayla yapılan bu tost gözlerinizden kalpler çıkmasını sağlayacak. Eh böyle başlayan hafta sonunun da güzel geçmekten başka şansı yok zaten.
Sofranızda et olmadan da mükellef sofralar kurabilir ve birbirinden lezzetli tariflerle misafir ağırlayabilirsiniz. İşte size bu konuda yardımcı olacak bir vejetaryen tarif: Pesto ve keçi peynirli patates frittata... Sadece kahvaltılarda değil ana öğünlerde de zevkle tüketilebilen pesto ve keçi peynirli patates frittatanın tarifi hemen aşağıda.
Tuzlu yoğurt Hatay yöresine ait bir lezzet. Genellikle kahvaltılık olarak tüketilen tuzlu yoğurt marketlerde de satılabiliyor ancak en güzeli evde yapılanı. Bildiğimiz yoğurttan farklı olarak pişirilerek yapılan tuzlu yoğurdun tadına bir kez bir daha unutamıyor. Siz de mutlaka deneyin. İşte tuzlu yoğurt tarifi…
Çemen hem pastırmaya lezzetini vermek için etin üzerinin kaplandığı yumuşak baharat karışımının adı, hem de en sevilen kahvaltılıklardan biri. Salçanın içine ceviz, sarımsak ve baharatların eklenmesiyle elde edilen çemen, zeytinyağıyla ve taze ekmekle birlikte yendiğinde tadına doyulmuyor. Siz de bu müthiş lezzetin tarifini arıyorsanız huzurlarınızda evde çemen yapımı…
Kahvaltı sofrasının ortasına sıcak sıcak yerleştirdiğinizde herkesin gözlerinin parlamasını sağlayacak bir tarifimiz var. Dışı çıtır, içi akışkan peynirli lokmalar. Oldukça da doyurucu olan bu peynirli lokmaları sadece kahvaltı için değil 5 çayı için de yapabilir, zevkle tüketebilirsiniz. Afiyet olsun peynirli lokmalar...
Cicipapa ya da cicimama bazı yörelerde yumurtalı ekmeğe verilen isimdir. Kahvaltılarda büyük bir lezzet kaynağı olan cicipapa yağda kızartıldığında enfes olur. Ancak siz kalorisini düşürmek isterseniz fırında da kızartabilirsiniz. Peynirle enfes olduğu gibi bal ya da reçelle de çok keyif veren cicipapa nasıl yapılır öğrenmek istiyorsanız hemen tarife geçelim.
Karadeniz yöresinden çıkmış ve neredeyse her yörenin gönlünde taht kurmuş bir lezzet kuymak. Tereyağı, kaşar ve mısırın ununun muhteşem buluşması da diyebiliriz onun için. Mıhlamadan en önemli farkı, kuymakta mısır unu daha çok ön plandayken, mıhlamada peynirin daha çok öne çıkması. Çok kısa sürede yapılan kuymağı denemek isterseniz, tarif hemen aşağıda...
Sofraların vazgeçilmezi olan salatalar her öğün zevkle tüketiliyor. Aşağıdaki tarifimiz de kahvaltı sofralarına çok yakışan bir salata. İçinde peynir, domates ve salatalık bulunan bu salataya siz dilerseniz zeytin, soğan vb. malzemeler de ilave edebilirsiniz. Ha unutmadan nefis zeytinyağlı suyuna ekmek banmayı da sakın unutmayın. Afiyet olsun...
Croque monsieur, Fransa’ya ait bir tost çeşidi. Adından da anlaşılacağı gibi Fransız asilzadelerinden dünyaya yayılmış. Croque madame adındaki benzer versiyonunda hazırlanan poşe yumurta tostun üzerine koyulurken, croque monsieur tarifinde yumurta, çırpılarak ekmeğe yediriliyor. Kahvaltılarınız için lezzetli alternatifler arıyorsanız mutlaka denemelisiniz. Peki croque monsieur nasıl yapılır? İşte cevabı…
Kısa sürede hazırlayıp servis edebileceğiniz, çok lezzetli bir yumurta tarifimiz var. Domates ve maydanoz eşliğinde fırında pişireceğiniz yumurtalarınızın lezzetine doyamayacaksınız. Hele bir de içine tazecik bir parça ekmek batırdınız mı... Sofralarınızı süsleyecek bu tarifi mutlaka siz de deneyip sevdiklerinizle paylaşmalısınız.
Kahvaltı başlı başına bir keyifken bir de işin içine birbirinden lezzetli yöresel tatlar girince adeta bir şölene dönüşüyor. Kahvaltı sofralarınızı başka bir boyuta taşıyacak leziz yöresel bir tarif arıyorsanız, tereyağlı yumurta kapama doğru bir tercih olabilir.
Kahvaltı sofralarına farklı bir şeyler koymak, özellikle misafir geldiğinde sofranızı renklendirmek istiyorsanız kahvaltılık kanepeyi mutlaka deneyin. Basit malzemelerle yapacağınız bu kanepeyi 5 çayının yanında da servis edebilirsiniz.
Çok az malzemeyle muhteşem bir kahvaltı yapmanızı sağlayacak bir tarifle sizlerleyiz. Hem patatesi hem de yumurtayı kahvaltı sofralarında sık sık görürüz. Bu iki lezzeti birleştirdiğimizde ortaya muhteşem bir lezzet çıkıyor. Kahvaltılarınıza renk katacak patatesli yumurta nasıl yapılır? Sadece kahvaltılar için değil, günün her saatinde severek yiyeceğiniz patatesli yumurta tarifi aşağıda…
Canınız hamur kızartması çektiği zamanlarda, hamurun mayalanmasını bekleyemeyecek durumdayken imdadınıza yetişecek bir tarif mafiş. Pratikliği ile mutfakta zaman kazandıracak, enfes tadıyla kahvaltı sofralarınızı şenlendirecek olan mafiş tarifi hemen aşağıda…
Giresun’a gidenler bilir, kahvaltıda yağlaş olmazsa olmaz. Siz de kahvaltı da aynı şeyleri hazırlamak ve yemekten sıkıldıysanız bu tarifi mutlaka denemelisiniz. Görüntüsüyle muhlamayı andıran yağlaş nasıl yapılır? Mısır ununun bol tereyağı ile buluştuğu bu lezzetin tarifi aşağıda…
Kahvaltı sofralarınızın vazgeçilmezi olmaya aday bir lezzet, ıspanaklı omlet. Yalnızca 25 dakikada yapıp yiyebileceğiniz ıspanaklı omleti hazırlamak oldukça pratik. Bu çok lezzetli ve pratik tarifimizi denemek isterseniz, leziz ıspanaklı omlet tarifi hemen aşağıda…
Krep, pancake, akıtma gibi lezzetler, kahvaltılarda çok seviliyor ve çok sık tüketiliyor. Şimdi bu ekibe bir de kaşık dökmesi katılıyor. Her zaman dolabınızda bulunan malzemelerle, birkaç dakika içinde hazırlayabileceğiniz bu kahvaltılık herkesi mutlu edecek. Kahvaltı dediysek, akşamüstü kahvaltısına da çok leziz olur. Afiyet olsun!
Zeytinsiz bir kahvaltı sofrası olmaz. Özellikle de yeşil zeytin salatasıyla bambaşka bir lezzetle tanışın. Çünkü, harika tadıyla damaklarınızı çatlatacak bu salata kahvaltılarınızın gözdesi haline gelecek. Üstelik, çay saatlerinize de hem renk hem de lezzet katacak. Çok beğeneceğinize eminiz. Şimdiden afiyet olsun...
Mersin mutfağının en favori atıştırmalıklarından biri olan peynirli sıkma sizin de kahvaltılarınızın ve 5 çaylarınızın vazgeçilmezi olacak. Kolayca hazırlanan hamurunun, lor peynirle birleşmesiyle ortaya çıkan bu çok pratik ve eşsiz lezzeti siz de denemek isterseniz peynirli sıkma tarifi bütün detaylarıyla hemen aşağıda… Yanında sıcacık çayla enfes olacağını garanti edebiliriz. Şimdiden afiyet olsun...
Börek kadar güzel şey az bulunur şu dünyada. Hele ki bu börek kısa sürede hazırlanıyor ve ocakta pişiyorsa... Pratikliği ve lezzeti sayesinde kahvaltı ve brunch’ların en vazgeçilmez tatlarından biri haline gelen tava böreğini akşam yemekleri için de hazırlayabilirsiniz. İşte tava böreği tarifi…
Adıyaman yöresine ait semsek, oldukça basit bir hamur işi sayılabilir. Çıtır çıtır hamurun içinde lezzetli Adıyaman peynirini tadınca çok seveceksiniz. Çiğ böreğe benzetilebilir ancak iç harç olarak tamamen farklıdır. Bir yiyenin bir daha yemek isteyeceği semsek nasıl yapılır? Kahvaltı sofralarınızın yeni favorisi olacak semsek tarifi…