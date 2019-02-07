Cicipapa (cicimama) tarifi

Cicipapa ya da cicimama bazı yörelerde yumurtalı ekmeğe verilen isimdir. Kahvaltılarda büyük bir lezzet kaynağı olan cicipapa yağda kızartıldığında enfes olur. Ancak siz kalorisini düşürmek isterseniz fırında da kızartabilirsiniz. Peynirle enfes olduğu gibi bal ya da reçelle de çok keyif veren cicipapa nasıl yapılır öğrenmek istiyorsanız hemen tarife geçelim.
Ekmeği ince ince dilimleyin. Dilimler çok büyük olmasın.
Yumurta, süt ve tuzu iyice çırpın.
Ekmek dilimlerini yumurtaya her tarafı bulanacak şekilde iyice batırın.
Yağı iyice kızdırın, ekmekleri yağ çekmeden kızartıp sıcak sıcak servis edin.