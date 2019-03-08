Yumurta dolması tarifi

Kahvaltı için farklı bir tarif arayanlar için Bursa’nın ilçesi Mudanya’dan nefis bir lezzetimiz var. Bunun için yumurtalar önce haşlanıyor, sonra içleri doldurulup bol yağda kızartılıyor. Hafta sonu kahvaltınızda değişiklik yapmak istiyorsanız bu tarifi mutlaka denemelisiniz.
Yumurtaların 6 tanesini 9-10 dakika kadar haşlayın.
Kabuklarını soyduğunuz yumurtaları ikiye bölün ve sarılarını bir kaşık yardımıyla çıkarın.
Maydanoz, tuz, karabiber ve pul biberle ezdiğiniz yumurta sarılarını karıştırıp bir harç elde edin.
Harçları yumurta beyazlarının içine sıkı sıkı doldurun.
Tek kalan yumurtayı çırpın. Dolgulu yumurtaların her tarafını çırpılmış yumurtaya bulayın.
Sıvı yağı kızdırıp yumurtaları yağda güzelce kızartın ve kağıt havlunun üzerine çıkarın.
Dilerseniz yumurtanın iç harcı için dereotu, soğan gibi yeşillikler de kullanabilirsiniz.
Dışını sadece yumurtaya değil una veya galeta ununa da bulayabilirsiniz. Un yumuşak, galeta unu ise çıtır çıtır bir sonuç yaratacaktır.