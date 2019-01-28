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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler >Lezizz >Yemek Tarifleri >Kahvaltılık Tarifleri>Tuzlu yoğurt tarifi
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Tuzlu yoğurt tarifi

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Tuzlu yoğurt tarifi

Tuzlu yoğurt Hatay yöresine ait bir lezzet. Genellikle kahvaltılık olarak tüketilen tuzlu yoğurt marketlerde de satılabiliyor ancak en güzeli evde yapılanı. Bildiğimiz yoğurttan farklı olarak pişirilerek yapılan tuzlu yoğurdun tadına bir kez bir daha unutamıyor. Siz de mutlaka deneyin. İşte tuzlu yoğurt tarifi…

  • Ocakta
  • 6+ Kişilik
  • 60+ dk

Malzemeler

  • 10 kilogram keçi sütü
  • 500 gram taze yoğurt
  • 2 yemek kaşığı tuz

Hazırlanışı

Sütü kaynatıp ılınmasını bekleyin.

El yapmayacak sıcaklığa geldiğinde içine yoğurdu ekleyip karıştırın.

Ağzını kapatıp üstünü örterek mayalanmasını bekleyin.

Mayalanan sütü geniş bir tencereye alıp biraz karıştırın.

Ocağı yüksek sıcaklığa ayarlayıp pişirmeye başlayın. Dibi tutmasın diye tahta kaşıkla sürekli karıştırın.

Tuzu ekleyin.

Göz göz olup patlamaya başlayınca küçük bir tabağa biraz alarak kıvamını kontrol edin.

Süzme yoğurt kıvamına geldiyse ocaktan alın.

İyice soğuyunca kavanozlara bölüştürün. Zeytinyağına batırdığınız bir tülbentle üzerini örtüp ya da üzerine zeytinyağı gezdirip kapağını kapatın.

Fotoğraf: Alamy
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