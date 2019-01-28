Tuzlu yoğurt Hatay yöresine ait bir lezzet. Genellikle kahvaltılık olarak tüketilen tuzlu yoğurt marketlerde de satılabiliyor ancak en güzeli evde yapılanı. Bildiğimiz yoğurttan farklı olarak pişirilerek yapılan tuzlu yoğurdun tadına bir kez bir daha unutamıyor. Siz de mutlaka deneyin. İşte tuzlu yoğurt tarifi…
Sütü kaynatıp ılınmasını bekleyin.
El yapmayacak sıcaklığa geldiğinde içine yoğurdu ekleyip karıştırın.
Ağzını kapatıp üstünü örterek mayalanmasını bekleyin.
Mayalanan sütü geniş bir tencereye alıp biraz karıştırın.
Ocağı yüksek sıcaklığa ayarlayıp pişirmeye başlayın. Dibi tutmasın diye tahta kaşıkla sürekli karıştırın.
Tuzu ekleyin.
Göz göz olup patlamaya başlayınca küçük bir tabağa biraz alarak kıvamını kontrol edin.
Süzme yoğurt kıvamına geldiyse ocaktan alın.
İyice soğuyunca kavanozlara bölüştürün. Zeytinyağına batırdığınız bir tülbentle üzerini örtüp ya da üzerine zeytinyağı gezdirip kapağını kapatın.