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Haber Giriş: 07 Temmuz 2020 - 12:54,

Güzel Antalya'nın güzel yemekleri... Bu lezzetlere hayran kalacaksınız

Tatil beldeleriyle bilinen Antalya’nın muhteşem de bir mutfağı var. Bölgede yetişen sebze ve meyvelerle şekillenen mutfağın oldukça güzel et yemeklerini de atlamamak gerekir. Mezesinden böreğine, kebabından tatlısına çok farklı lezzetler sunan bu mutfağa bayılacaksınız. Antalya’da ne yenir, merak edenler için işte birbirinden nefis yemekler…

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1Antalya piyazı tarifi
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Antalya piyazı tarifi

Antalya piyazı, Antalya’nın coğrafi işaret tescilli özel lezzetlerinden. Yaklaşık yüz yıla yakın geçmişi ile il sınırlarını aşan bir üne sahip olan Antalya piyazının en önemli özelliği kullanılan küçük taneli Çandır fasulyesi ve tahinli tarator sosu. Siz de Antalya piyazını denemek isterseniz işte tarifi…

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2Hibeş tarifi
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Hibeş tarifi

Hibeş Antalya mutfağına ait çok pratik ve lezzetli bir meze. Humusun nohutsuz hali diyebileceğimiz hibeş zor zamanlarda kurtarıcınız olabilir. İşte birkaç dakikada yapabileceğiniz pratik hibeş tarifimiz…

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3Tahinli patlıcan közlemesi tarifi
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Tahinli patlıcan közlemesi tarifi

Klasik patlıcan közlemesinin Antalya'ya ait tahinli bir versiyonu olduğunu biliyor muydunuz? Mangalın yanında en sevilen mezedir patlıcan közlemesi. Tabii mangal yakmayı beklemeden fırında ya da ocak üstünde kolayca yapabilirsiniz. Közlerken bıraktığı güzel kokunun yanı sıra tahin dokunuşuyla misafirlerinizi şaşırtacaksınız. Alışılmışın dışında bir tat olan tahinli patlıcan közlemesi nasıl yapılır? Cevap hemen aşağıda...

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4Taratorlu piyaz tarifi
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Taratorlu piyaz tarifi

Akdeniz Bölgesi’nin zengin lezzetlerinden biri olan taratorlu piyaz, Antalya'nın en ünlü yemeğidir. Klasik piyazda bulunan kuru fasulye ve soğanın yanı sıra haşlanmış yumurta ve tahinin de renk ve lezzet kattığı taratorlu piyazı mutlaka denemelisiniz. İşte bu harika lezzetin tarifi…

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5Toros salatası tarifi
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Toros salatası tarifi

Toros salatası Antalya’da sofraların olmazsa olmazı lezzetlerden. Al göz ya da al köz diye de bilinen bu meze/salata közlenmiş patlıcan, biber ve soğanla yapılıyor. Aslında çok kolay olmasına rağmen sebzelerin fırında pişme süresi nedeniyle biraz sabır isteyen Toros salatasının malzemeleri ve yapılış aşamaları aşağıda. Afiyet olsun…

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6Kuru börek tarifi
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Kuru börek tarifi

Kuru börek Antalya mutfağının en sevilen lezzetlerinden. Genellikle ıspanakla yapılan kuru börek, peynirli, maydanozlu, kıymalı, soğanlı ya da patlıcanlı da yapılabilir. Hatta böreğinizin hamuruna tuz koymazsanız, harç olarak ceviz, kuru üzüm, toz şeker, tarçın karışımı da kullanabilirsiniz. Bu ayrıntıları da verdikten sonra kuru börek tarifimize geçelim. Afiyet olsun…

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7Mantarlı börek tarifi
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Mantarlı börek tarifi

Kendisine has kokusu ve tadı ile protein deposu mantarla nefis börekler yapabilirsiniz. Antalya’nın mutfağımıza kazandırdığı bu lezzet özellikle vejetaryenler tarafından tercih ediliyor. Et ve tavuk yemeklerine çok yakışan mantar börek için de vazgeçilmez bir iç harcı olacak. Peki mantar böreği nasıl yapılır? Pratik mantar böreği tarifi…

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8Gazel böreği tarifi
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Gazel böreği tarifi

Gazel böreği Antalya mutfağının en tanınmış lezzetlerinden. Baklavalık yufka, susam ve kıymayla yapılan çok farklı bir lezzet olan gazel böreğini siz de evinizde yapıp Antalya’ya gitmeden bu tadı deneyimleyebilirsiniz. O halde sözü daha fazla uzatmayalım. İşte gazel böreği tarifi…

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9Toros böreği tarifi
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Toros böreği tarifi

Toros böreği Antalya mutfağına ait sevilen bir tarif. Normalde lavaş ve şerbetçi otu (ölmez otu da denir) ile yapılan Toros böreğini biz evde daha kolay olsun diye maydanozla hazırladık. Siz de denemek isterseniz Toros böreğinin malzemeleri ve yapılış aşamaları aşağıda. Afiyet olsun…

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10Kırmızı tavuk tarifi
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Kırmızı tavuk tarifi

Kırmızı tavuk Antalya mutfağının özel lezzetlerinden biri. Sofralarımızdan eksik olmayan tavuğu bir de Antalya usulüyle denemelisiniz. Fesleğen ve salçanın renk kattığı yemeğe, patates doyuruculuk katıyor. Sıradan tavuğa ekstra lezzetlerin katıldığı kırmızı tavuk nasıl yapılır? Bir Antalyalı kadar iyi yapabilmeniz için kırmızı tavuk tarifi…

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11Yörük kebabı tarifi
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Yörük kebabı tarifi

Yörük kebabı Antalya’nın sevilen et yemeklerinden. Bu kebabı benzerlerinden ayıran en önemli özelliği içine erişte de ilave edilmesi. Siz de Antalya usulü Yörük kebabını evinizde de denemek isterseniz malzemelerini ve yapılış aşamalarını aşağıda bulabilirsiniz. Afiyet olsun…

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12Elmalı usulü but kızartma tarifi
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Elmalı usulü but kızartma tarifi

Elmalı Antalya’nın bir ilçesi, Elmalı usulü but kızartma da Antalya’nın en sevilen et yemeklerinden. Koyun veya keçi buduyla yapılabilen bu yemek, et sevenlerin favorileri arasına girecek. Mutlaka denemeniz gereken Elmalı usulü but kızartmanın malzemeleri ve yapılış aşamaları aşağıda. Afiyet olsun…

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13Tavuk güveci tarifi
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Tavuk güveci tarifi

Antalya mutfağının en yaygın yemeklerinden biri tavuk güveci. Her evde bulunabilen malzemelerle kolayca yapılabilen Antalya usulü tavuk güveci siz de denemek isterseniz tarifini aşağıda bulabilirsiniz. Tarifte patatesleri biz kızarttık ama siz dilerseniz kavrulmuş soğanlarla birlikte de güvece koyabilirsiniz. Şimdiden elinize sağlık…

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14Laba (Kaburga dolması) tarifi
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Laba (Kaburga dolması) tarifi

Laba, Antalya mutfağına ait sevilen bir et yemeği. Kaburga dolması olarak da bilinen laba, evde yapılışı biraz zahmetli ancak yemesi her şeye değen bir lezzet. Siz de labayı denemek isterseniz malzemelerini ve yapılış aşamalarını aşağıda bulabilirsiniz. Afiyet olsun…

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15Ekşili tavuk dolması tarifi
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Ekşili tavuk dolması tarifi

Ekşili tavuk dolması Antalya mutfağının en özel lezzetlerinden. Pilavıyla, tavuğuyla ve nefis tavuk suyu sosuyla yiyenlerin bayılacağı ekşili tavuk dolmanın malzemelerini ve yapılış aşamalarını aşağıda bulabilirsiniz. İşte enfes ekşili tavuk dolması tarifimiz…

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16Holuşka tarifi
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Holuşka tarifi

Holuşka, Antalya mutfağına ait bir çeşit mantı olarak tarif edilebilir. Kıymalı iç harcıyla yapılan ve salçalı suda haşlanarak tüketilen holuşkayı dilerseniz peynir ve fesleğenli bir harç kullanarak da hazırlayabilirsiniz. O durumda yoğurtsuz da tüketebileceğiniz holuşkayı siz de mutlaka denemelisiniz. Afiyet olsun…

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17Gülgas tarifi
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Gülgas tarifi

Akdeniz’in özel mutfağı Antalya’dan güzel bir tarif paylaşacağız sizlerle. Kıbrıs’ın gülgasının, Antalya mutfağıyla buluşması sonucu muhteşem bir yemek çıkıyor ortaya. Üstelik ıspanak ve etle desteklenen bu yemek oldukça besleyici ve sağlıklı. Meşhur gülgas yemeği nasıl yapılır? Akşam yemeklerinizi şenlendirecek bu lezzetin tarifi bizden hazırlaması sizden…

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18Kulak çorbası tarifi
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Kulak çorbası tarifi

Kulak çorbası Antalya’nın etli, nohutlu mantı çorbasına verilen isim. Ancak çorba dediğimize bakmayın adeta tek başına gayet doyurucu bir yemek. Kulak çorbasının malzemeleri ve yapılış aşamaları aşağıda. Afiyet olsun…

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19Bağ salatası çorbası tarifi
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Bağ salatası çorbası tarifi

Mutfağı oldukça zengin olan ülkemizin Antalya iline ait bağ salatası çorbasını çok seveceksiniz. Aslında severek içtiğiniz domates çorbasının birkaç farklı malzemeyle pişmemiş hali diyebiliriz bu çorbaya. Adıyla farklılık yaratan bu çorbanın en önemli farkı da üzerine buz parçaları koyup soğuk servis edilmesidir. Besin değeri yüksek lezzetli bağ salatası çorbası nasıl yapılır? Değişik ve kolay çorba tarifi arıyorsanız bu tarifi mutlaka deneyin.

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20Gilikli çorba tarifi
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Gilikli çorba tarifi

Gilikli çorba Antalya mutfağının özel lezzetlerinden. Antalya’da “düğün çorbası” olarak da bilinen gilikli çorba hem işkembe hem de köfteyle yapılan çok ilginç bir çorba. Siz de bu çorbayı evinizde denemek isterseniz gilikli çorbanın malzemelerini ve yapılış aşamalarını aşağıda bulabilirsiniz. Afiyet olsun…

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21Sütlü buğday çorbası tarifi
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Sütlü buğday çorbası tarifi

Sütlü buğday çorbası, Antalya mutfağına ait en sevilen çorbalardan biri. Aşurelik buğday, kuzu ya da oğlak eti ve sütle yapılan bu enfes çorba hem çok doyurucu hem de çok besleyici. Siz de bu çorbayı denemek isterseniz malzemeleri ve yapılış aşamaları aşağıda. Afiyet olsun…

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22Kızıl sulu et tarifi
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Kızıl sulu et tarifi

Kızıl sulu et, Antalya mutfağının sevilen yemekleri arasında yer alıyor. Toprak kızartması olarak da bilenen bu lezzet akşam yemeklerinizin favorisi olacak. Koyun veya keçi etinin karabiber, kekik ve toz biberle buluştuğu bu yemek hem doyurucu hem çok lezzetli. Biraz yağlı ve parlak gözükmesi makbul olan kızıl sulu et yemeği nasıl yapılır? İşte tarifi...

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23Antalya usulü kabak tatlısı tarifi
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Antalya usulü kabak tatlısı tarifi

Kabak tatlısı Türkiye’nin her yerinde çok sevilir ancak Antalya’da yapılan tahin soslu kabak tatlısının lezzeti bir başkadır. Oldukça da pratik olan Antalya usulü kabak tatlısını balkabağı mevsiminde mutlaka denemelisiniz. Şimdiden afiyet olsun diyoruz…

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24Cilincop tarifi
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Cilincop tarifi

Cillincop, Antalya mutfağına ait bir tatlı. Tahinli un helvası olarak da tarif edebileceğimiz cillincopun en önemli özelliği de içine eklenen çitlembik ya da menengiç. Bu farklı tatlıyı siz de denemek isterseniz işte malzemeleri ve yapılış aşamaları. Afiyet olsun…

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25Arap kadayıfı tarifi
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Arap kadayıfı tarifi

Türkiye’de genelde yassı kadayıf diye bildiğimiz o enfes tatlının Antalya’daki adı Arap kadayıfıdır. Bol cevizli, nefis bir şerbetli tatlı olan Arap kadayıfını siz de evinizde yapabilirsiniz. İşte Arap kadayıfının malzemeleri ve yapılış aşamaları…

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