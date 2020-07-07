Güzel Antalya'nın güzel yemekleri... Bu lezzetlere hayran kalacaksınız

Mantarlı börek tarifi Kendisine has kokusu ve tadı ile protein deposu mantarla nefis börekler yapabilirsiniz. Antalya’nın mutfağımıza kazandırdığı bu lezzet özellikle vejetaryenler tarafından tercih ediliyor. Et ve tavuk yemeklerine çok yakışan mantar börek için de vazgeçilmez bir iç harcı olacak. Peki mantar böreği nasıl yapılır? Pratik mantar böreği tarifi…