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Et Yemeği Tarifleri
Fotoğraf: Alamy
Haber Giriş: 29.05.2020 - 16:11,Son Güncelleme:

Elmalı usulü but kızartma tarifi

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Elmalı usulü but kızartma tarifi
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Elmalı Antalya’nın bir ilçesi, Elmalı usulü but kızartma da Antalya’nın en sevilen et yemeklerinden. Koyun veya keçi buduyla yapılabilen bu yemek, et sevenlerin favorileri arasına girecek. Mutlaka denemeniz gereken Elmalı usulü but kızartmanın malzemeleri ve yapılış aşamaları aşağıda. Afiyet olsun…

  • Ocakta
  • 6+ Kişilik
  • 60+ dk

Yapımı için malzemeler

  • 1 adet koyun veya keçi budu
  • 2 adet kuru soğan
  • 1 yemek kaşığı domates salçası
  • 2 tatlı kaşığı kırmızı toz biber
  • 1 tatlı kaşığı karabiber
  • 2 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 kahve fincanı zeytinyağı
  • 2 tatlı kaşığı tuz
  • 1 demet maydanoz

Elmalı usulü but kızartma tarifi Nasıl yapılır?

Eti parçalara ayırın.

Zeytinyağı ve tereyağını tencerede kızdırıp etlerin hem altını hem üstünü yağda kızartın.

Etleri yağdan alıp kenara koyun.

Soğanları piyazlık doğrayın.

Tencerede kalan yağda soğanları sararana kadar kavurun.

Bu esnada salçayı sulandırın.

Soğanlara salçayı ilave edip birkaç kez çevirin.

Ardından kızarttığınız etleri yeniden tencereye alıp yarı seviyesine gelene kadar sıcak su ilave edin.

Kaynamaya başladığında altını kısıp kapağı kapalı halde 90 dakika kadar pişirin.

Maydanozları ince ince kıyın.

Güzelce pişen etleri tabaklara bölüştürdükten sonra üzerine kıyılmış maydanozu serpin. Afiyet olsun…

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