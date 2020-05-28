Yörük kebabı tarifi
Yörük kebabı Antalya’nın sevilen et yemeklerinden. Bu kebabı benzerlerinden ayıran en önemli özelliği içine erişte de ilave edilmesi. Siz de Antalya usulü Yörük kebabını evinizde de denemek isterseniz malzemelerini ve yapılış aşamalarını aşağıda bulabilirsiniz. Afiyet olsun…
- Ocakta
- 6+ Kişilik
- 30-60 dk
Yapımı için malzemeler
- 1 kilogram kuzu kuşbaşı
- 500 gram arpacık soğan
- 2 adet kabak
- 2 adet havuç
- 1 adet patates
- 250 gram taze fasulye
- 2 su bardağı erişte
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- 2 kahve fincanı zeytinyağı
- 2 tatlı kaşığı tuz
Yörük kebabı tarifi Nasıl yapılır?
Soğanları soyup kenara alın.
Tereyağı ve zeytinyağını tencerede kızdırıp etleri ve soğanları ilave edin.
Etler sularını salıp çekene kadar kavurduktan sonra soğanları tencereden alın.
Etlere 1 su bardağı sıcak su ekleyip kısık ateşte yumuşayana kadar pişirin.
Bu esnada havuç, kabak ve patatesleri soyup küp küp doğrayın.
Fasulyeleri ayıklayın.
Etlerin pişmesine yakın sebzeleri ve arpacık soğanları yeniden tencereye ekleyin.
1 su bardağı daha sıcak su ekleyip sebzeler yumuşayana kadar pişmeye bırakın.
Sebzeler de pişince erişteleri ekleyip birkaç dakika daha pişirdikten sonra ocaktan alın.
Dilerseniz yemeğinize haşlanmış bezelye ile kekik, kimyon, defne yaprağı, tane karabiber gibi baharatlar da ilave edebilirsiniz. Afiyet olsun…