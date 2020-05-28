Yörük kebabı tarifi

Soğanları soyup kenara alın.

Tereyağı ve zeytinyağını tencerede kızdırıp etleri ve soğanları ilave edin.

Etler sularını salıp çekene kadar kavurduktan sonra soğanları tencereden alın.

Etlere 1 su bardağı sıcak su ekleyip kısık ateşte yumuşayana kadar pişirin.

Bu esnada havuç, kabak ve patatesleri soyup küp küp doğrayın.

Fasulyeleri ayıklayın.

Etlerin pişmesine yakın sebzeleri ve arpacık soğanları yeniden tencereye ekleyin.

1 su bardağı daha sıcak su ekleyip sebzeler yumuşayana kadar pişmeye bırakın.

Sebzeler de pişince erişteleri ekleyip birkaç dakika daha pişirdikten sonra ocaktan alın.

Dilerseniz yemeğinize haşlanmış bezelye ile kekik, kimyon, defne yaprağı, tane karabiber gibi baharatlar da ilave edebilirsiniz. Afiyet olsun…