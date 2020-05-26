Arap kadayıfı tarifi
Türkiye’de genelde yassı kadayıf diye bildiğimiz o enfes tatlının Antalya’daki adı Arap kadayıfıdır. Bol cevizli, nefis bir şerbetli tatlı olan Arap kadayıfını siz de evinizde yapabilirsiniz. İşte Arap kadayıfının malzemeleri ve yapılış aşamaları…
- Yağda
- 4 - 6 Kişilik
- 30-60 dk
Yapımı için malzemeler
- 1 kilogram Arap kadayıfı
- 2 su bardağı dövülmüş ceviz
- 2 yemek kaşığı toz şeker
- 1 tatlı kaşığı tarçın
- 4 adet yumurta
Kızartmak için:
- 1,5 su bardağı sıvı yağ
Şerbeti için:
- 4 su bardağı toz şeker
- 4 su bardağı su
- 1 parça ıtır yaprağı
- Yarım limonun suyu
Arap kadayıfı tarifi Nasıl yapılır?
Şerbet için toz şekeri su ve ıtır yaprağıyla birlikte 3-5 dakika kaynatın.
Limon suyunu ekleyip ıtır yaprağını çıkarın ve şerbeti soğumaya bırakın.
Dövülmüş ceviz içini tarçın ve şekerle karıştırın.
Arap kadayıflarının yarılarına bir iki kaşık cevizli harç koyun.
Diğer yarılarını harcın üstüne kapatın.
Kenarlarını biraz ıslatıp bastırarak açılmayacak şekilde yapıştırın.
Tavaya kızartma yağını koyun ve orta ateşte, yakmadan kızdırınız.
İçi doldurulmuş kadayıfları çırpılmış yumurtaya bulayıp, kızgın yağda alt üst ederek kızartın.
Kızaranları, yağını süzdürdükten sonra soğumuş olan şerbete atın.
Bir yandan kızartma işlemini sürdürürken diğer yandan şurubu çekmiş kadayıfları servis tabağına alın.
Kızartma işlemi bittikten sonra kalan harcı ve şurubu, kızarmış kadayıfların üzerine gezdirin.
Tatlının içine cevizli harç yerine yumurtalı muhallebi de kullanabilirsiniz. Afiyet olsun…