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Haber Giriş: 11 Temmuz 2019 - 10:20,

Çeşit çeşit malzemelerle yapabileceğiniz rengarenk nefis kiş tarifleri

Kiş evlerimizde çok sık yapılan bir yemek değil ancak özellikle Fransız restoranlarında karşımıza çıktığında da pek hayır diyemiyoruz kendisine. Bu lezzeti evinin mutfağına taşımak isteyenler için en beğenilen kiş tariflerimizi derledik. İşte kabaktan mantara, ıspanaktan kavurmaya çeşit çeşit malzemelerle yapabileceğiniz kiş tarifleri...

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1Kabaklı kiş tarifi
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Kabaklı kiş tarifi

Yabancı kökenli bir yemek olmasından mıdır bilinmez ama kiş mutfaklarımızda pek geniş yer tutmaz. Halbuki tabanının nasıl yapıldığını bir kez öğrendikten sonra, içine giren malzemeyle çok çeşitli kişler yapabilirsiniz. Üstelik yapılışı gayet kolay olmasına rağmen görüntüsü göz doldurduğu için de tebrikleri toplayabilirsiniz.

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2Tavuklu sebzeli kiş tarifi
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Tavuklu sebzeli kiş tarifi

Kiş sadece çay saatlerinde değil ana yemeklerde de zevkle tüketilebilecek bir hamur işi. Eğer böyle zamanlar için bir tarif arıyorsanız size tavsiyemiz tavuklu sebzeli kiş olacak. İçindeki malzemeleri sayesinde lezzeti katlanan bu kişi küçük muffin kalıplarında tek tek yapıp servis işini de kolaylaştırabilirsiniz.

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3Enginarlı kiş tarifi
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Enginarlı kiş tarifi

Özellikle Ege'de ilkbahar geldi mi mutfaklarda bir coşku oluyor çünkü ilkbahar demek enginar mevsimi demek... Dolmasından zeytinyağlısına birçok tarife yakışan enginarla bir bu kez enfes bir kiş yaptık. İçini başka sebzelerle de doldurduk. Tam anlamıyla ilkbahara yakışan bir yemek oldu. Zamanı gelince denenecekler listenize mutlaka ekleyin.

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4Ispanaklı kiş tarifi
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Ispanaklı kiş tarifi

Ispanak yeşil yapraklı sebzelerin en güzeli ve en besleyicisi desek yanlış olmaz herhalde. Yemekten böreğe, salatadan çorbaya her yemeğe başarıyla uyum sağlayan ıspanakla biz bugün nefis bir ıspanaklı kiş yaptık. Tereyağında soteleyip kremayla lezzetlendirdiğimiz ıspanaklarla dolu bu kişin lezzetine doyamayacaksınız.

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5Quiche Lorraine (kişloren) tarifi
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Quiche Lorraine (kişloren) tarifi

Adını Fransa’da bir bölgeden alan quiche (kiş) Lorraine ya da Türkçe okunuşuyla kişloren, çok lezzetli bir hamur işi. İç harcını dilediğiniz gibi şekillendirebileceğiniz kişloren için biz bugün Türk damak zevkine uygun malzemeler kullandık. Çay saatlerinde de ana yemeklerde de çok beğenileceğine emin olduğumuz kişloren tarifi aşağıda. Afiyet olsun…

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6Pırasalı kiş tarifi
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Pırasalı kiş tarifi

Kiş her türlü sofraya çok yakışan nefis bir hamur işi. Özellikle sebzelerle yapıldığında enfes oluyor. Biz bugün son turfanda pırasalarla bir kiş yaptık, çok da leziz oldu. İşte çok zorlanmadan yapabileceğiniz pırasalı kiş tarifi…

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7Peynirli ve jambonlu kiş tarifi
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Peynirli ve jambonlu kiş tarifi

Hamur işi yaparken pratik çözümler arayanların en büyük yardımcılarının başında milföy hamuru geliyor. Birçok farklı tarifle kullanılabilen bu malzemeyle biz bu kez kiş yaptık, içini de tost kaşarı ve hindi jambonla doldurduk. Hem çok pratik hem de çok lezzetli oldu. Kahvaltıda da yenir, akşam yemeğinde de...

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8Çavdarlı beyaz peynirli kiş tarifi
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Çavdarlı beyaz peynirli kiş tarifi

Beyaz peynirli kiş çay saatlerine yeni bir tat eklemek isteyenler için çok uygun. Üstelik yapılışı da çok kolay; çünkü hamuru ekmekten, malzemeleri de her zaman buzdolabınızda bulunabilecek cinsten. Bizim tarifimizde bahsettiğimiz üzere turta kalıplarında teker teker yapabileceğiniz gibi büyük bir kalıba yapıp dilim dilim de servis edebilirsiniz.

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9Kavurmalı ve peynirli kiş tarifi
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Kavurmalı ve peynirli kiş tarifi

Kavurmalı yumurtayı biliyorsunuz, peki kavurmalı kiş neden olmasın? Fransız mutfağıyla Türk damak tadını bir araya getiren bu nefis hamur işinden bir dilim tadan bir dilim daha isteyecek. Yapılışı biraz sabır istese de ortaya çıkan sonuç herkesi çok memnun ediyor. Acilen denemelisiniz...

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10Keçi peynirli ve mantarlı kiş tarifi
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Keçi peynirli ve mantarlı kiş tarifi

"Kişe en çok yakışan malzemeler nelerdir?" diye sorsanız hiç düşünmeden "Keçi peyniri ve mantar" diye yanıt veririz. Çünkü keçi peynirinin hafif ekşimsi, yoğun lezzeti ile mantar birbirini çok güzel dengeliyor ve ortaya zengin bir kiş tarifi çıkıyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyoruz...

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11Pırasalı kiş tarifi
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Pırasalı kiş tarifi

Kış aylarında bol bol tüketilmesi gereken sebzelerin başında pırasa geliyor. Tam bir antioksidan deposu olan pırasayı çiğ olarak salatalarınıza ekleyebilir, yemeğini yapabilirsiniz. “Ben daha farklı bir tarif arıyorum" diyorsanız o zaman size pırasalı kiş öneriyoruz. Adı çok havalı ama yapılışı gayet kolay. İşte pırasalı kış tarifi…

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12Ispanaklı kiş tarifi
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Ispanaklı kiş tarifi

Ispanak kış aylarında sofralarımızdan eksik olmayan bir sebze. Her yemekte kullanılabiliyor, neyin içine girerse girsin lezzetine lezzet katıyor. Peki kiş yapsak ıspanaklı, olmaz mı? Öyle de güzel olur ki... Haydi o zaman ıspanak sevmeyene sevdiren bu kişin tarifini bilmeyen kalmasın.

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