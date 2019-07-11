Çeşit çeşit malzemelerle yapabileceğiniz rengarenk nefis kiş tarifleri

Peynirli ve jambonlu kiş tarifi Hamur işi yaparken pratik çözümler arayanların en büyük yardımcılarının başında milföy hamuru geliyor. Birçok farklı tarifle kullanılabilen bu malzemeyle biz bu kez kiş yaptık, içini de tost kaşarı ve hindi jambonla doldurduk. Hem çok pratik hem de çok lezzetli oldu. Kahvaltıda da yenir, akşam yemeğinde de...