Ispanaklı kiş tarifi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
Haberler >Lezizz >Yemek Tarifleri >Hamur İşi Tarifleri>Ispanaklı kiş tarifi
ORTA ZORLUKTA

Ispanaklı kiş tarifi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ispanaklı kiş tarifi

Ispanak yeşil yapraklı sebzelerin en güzeli ve en besleyicisi desek yanlış olmaz herhalde. Yemekten böreğe, salatadan çorbaya her yemeğe başarıyla uyum sağlayan ıspanakla biz bugün nefis bir ıspanaklı kiş yaptık. Tereyağında soteleyip kremayla lezzetlendirdiğimiz ıspanaklarla dolu bu kişin lezzetine doyamayacaksınız.

  • Fırında
  • 6+ Kişilik
  • 30-60 dk

Malzemeler

Hamuru için:

  • 1 su bardağı un
  • 2 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 tutam tuz
  • Yarım su bardağı su

İç harcı için:

  • 1 demet ıspanak
  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • 1,5 kutu krema
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı pul biber
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 1 adet yumurta
  • 4 dilim hellim peyniri

Süslemek için:

  • Kaşar peyniri

Hazırlanışı

Kiş hamuru için unu geniş bir kaba eleyin.

Diğer malzemeleri de içine ekleyip hamuru yoğurun.

Hamuru streç filme sarıp buzdolabında 15-20 dakika kadar dinlendirin.

Bu esnada iç harcı hazırlayın.

Ispanakları güzelce yıkayıp doğrayın.

Tavada tereyağını eritip ıspanakları yağda kavurun.

Tuz, karabiber ve pul biberi de ilave edip güzelce karıştırın ve soğuması için kenara alın.

Soğuyan ıspanaklara kremayı ve yumurtayı ekleyin.

Fırını 170 dereceye ayarlayıp önceden ısıtın.

Kiş hamurunu kalıba yerleştirip fazla kabarmaması için tabanında çatalla delikler açın.

Ispanaklı harcı hamurun üzerine boşaltın.

Hellimi de küp küp doğrayıp ıspanakların üzerine yayın.

Kalıbı fırına verip 10 dakika kadar pişirdikten sonra çıkarıp üzerine kaşar rendeleyin.

Yeniden fırına verip 5-10 dakika daha pişirin. Kişiniz hazır!

Fotoğraf: Alamy
ıspanaklı kiş tarifi kiş nasıl yapılır ıspanaklı kiş nasıl yapılır
YazarlarTüm Yazarlar

Bugün Ne Pişirsem

  • Pazartesi
  • Salı
  • Çarşamba
  • Perşembe
  • Cuma
  • Cumartesi
  • Pazar

Lezizz Öneriler

Sosyete mantısı tarifi

Katmer tarifi

Boyoz tarifi

Samsa böreği tarifi