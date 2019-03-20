Ispanaklı kiş tarifi

Ispanak yeşil yapraklı sebzelerin en güzeli ve en besleyicisi desek yanlış olmaz herhalde. Yemekten böreğe, salatadan çorbaya her yemeğe başarıyla uyum sağlayan ıspanakla biz bugün nefis bir ıspanaklı kiş yaptık. Tereyağında soteleyip kremayla lezzetlendirdiğimiz ıspanaklarla dolu bu kişin lezzetine doyamayacaksınız.
Hamuru için:
İç harcı için:
Süslemek için:
Kiş hamuru için unu geniş bir kaba eleyin.
Diğer malzemeleri de içine ekleyip hamuru yoğurun.
Hamuru streç filme sarıp buzdolabında 15-20 dakika kadar dinlendirin.
Bu esnada iç harcı hazırlayın.
Ispanakları güzelce yıkayıp doğrayın.
Tavada tereyağını eritip ıspanakları yağda kavurun.
Tuz, karabiber ve pul biberi de ilave edip güzelce karıştırın ve soğuması için kenara alın.
Soğuyan ıspanaklara kremayı ve yumurtayı ekleyin.
Fırını 170 dereceye ayarlayıp önceden ısıtın.
Kiş hamurunu kalıba yerleştirip fazla kabarmaması için tabanında çatalla delikler açın.
Ispanaklı harcı hamurun üzerine boşaltın.
Hellimi de küp küp doğrayıp ıspanakların üzerine yayın.
Kalıbı fırına verip 10 dakika kadar pişirdikten sonra çıkarıp üzerine kaşar rendeleyin.
Yeniden fırına verip 5-10 dakika daha pişirin. Kişiniz hazır!