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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler >Lezizz >Yemek Tarifleri >Hamur İşi Tarifleri>Pırasalı kiş tarifi
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Pırasalı kiş tarifi

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Pırasalı kiş tarifi

Kiş her türlü sofraya çok yakışan nefis bir hamur işi. Özellikle sebzelerle yapıldığında enfes oluyor. Biz bugün son turfanda pırasalarla bir kiş yaptık, çok da leziz oldu. İşte çok zorlanmadan yapabileceğiniz pırasalı kiş tarifi…

  • Fırında
  • 4 - 6 Kişilik
  • 30-60 dk

Malzemeler

İç harcı için:

  • 500 gram pırasa
  • 2 yemek kaşığı sıvı yağ
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 1,5 çay kaşığı pul biber

Hamuru için:

  • 2,5 su bardağı un
  • 1 poşet kabartma tozu
  • 150 gram eritilmiş tereyağı
  • 1 çay bardağı yoğurt
  • 1 çay kaşığı tuz

Üzeri için:

  • 2 yumurta
  • Yarım çay bardağı süt
  • 1,5 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri
  • Tane karabiber

Hazırlanışı

26 santimetre çapındaki kalıbınızı tereyağı ile yağlayın.

Pırasaları ince ince kıyıp sıvı yağ ile 10 dakika kadar kavurun.

Ocaktan alıp içine tuz, karabiber ve pul biber ilave edin ve soğumaya bırakın.

Tereyağını eritip soğutun.

Un ve kabartma tozunu karıştırın.

İçine erittiğiniz tereyağını, yoğurdu ve tuzu ekleyip yoğurun.

Hamurun üçte ikisini kalıbın tabanına yerleştirin, elinizle bastırarak iyice yayın.

Kalan hamuru kalıbın kenarlarına 3-4 santimetre yüksekliğinde yerleştirin.

Üzerine pırasalı harcı yayın.

Süt ile yumurtayı çırpın ve pırasalı karışımın üzerine yayın.

Fırını 180 dereceye ayarlayıp ısıtmaya başlayın.

Kalıbı fırına verip 20-25 dakika kadar pişirin.

Kaşarı rendeleyin. Pişirmenin son 5 dakikasında kaşar rendesini pırasaların üzerine yayın.

Fırından çıkarıp üzerine karabiber serpin ve ılık servis yapın.

Fotoğraf: Alamy
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