Kiş her türlü sofraya çok yakışan nefis bir hamur işi. Özellikle sebzelerle yapıldığında enfes oluyor. Biz bugün son turfanda pırasalarla bir kiş yaptık, çok da leziz oldu. İşte çok zorlanmadan yapabileceğiniz pırasalı kiş tarifi…
İç harcı için:
Hamuru için:
Üzeri için:
26 santimetre çapındaki kalıbınızı tereyağı ile yağlayın.
Pırasaları ince ince kıyıp sıvı yağ ile 10 dakika kadar kavurun.
Ocaktan alıp içine tuz, karabiber ve pul biber ilave edin ve soğumaya bırakın.
Tereyağını eritip soğutun.
Un ve kabartma tozunu karıştırın.
İçine erittiğiniz tereyağını, yoğurdu ve tuzu ekleyip yoğurun.
Hamurun üçte ikisini kalıbın tabanına yerleştirin, elinizle bastırarak iyice yayın.
Kalan hamuru kalıbın kenarlarına 3-4 santimetre yüksekliğinde yerleştirin.
Üzerine pırasalı harcı yayın.
Süt ile yumurtayı çırpın ve pırasalı karışımın üzerine yayın.
Fırını 180 dereceye ayarlayıp ısıtmaya başlayın.
Kalıbı fırına verip 20-25 dakika kadar pişirin.
Kaşarı rendeleyin. Pişirmenin son 5 dakikasında kaşar rendesini pırasaların üzerine yayın.
Fırından çıkarıp üzerine karabiber serpin ve ılık servis yapın.