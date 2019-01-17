Pırasalı kiş tarifi

Kış aylarında bol bol tüketilmesi gereken sebzelerin başında pırasa geliyor. Tam bir antioksidan deposu olan pırasayı çiğ olarak salatalarınıza ekleyebilir, yemeğini yapabilirsiniz. “Ben daha farklı bir tarif arıyorum" diyorsanız o zaman size pırasalı kiş öneriyoruz. Adı çok havalı ama yapılışı gayet kolay. İşte pırasalı kış tarifi…
Harcı için:
Sosu için:
Pırasaları doğrayıp sıvı yağda kavurun. İçine pul biberi ekleyin ve soğuması için bir kenara alın.
Tereyağını oda sıcaklığında yumuşatın. İçine su ve tuz ekleyin. Unu da yavaş yavaş ilave edip yoğurun ve orta yumuşaklıkta bir hamur elde edin. Hamuru yapışmayan cam tepsiye ya da kiş kalıbına göre açın. Tepsiye yerleştirip kabarmaması için tabanını çatalla delin.
Fırını 180 dereceye ayarlayıp önceden ısıtın. Kişinizi fırına verip 10 dakika pişirin. Fırından çıkarıp pırasalı içi kişin içine doldurun. Çatalla ezdiğiniz beyaz peyniri pırasaların üzerine yayın. Krema ve yumurtayı çırpıp peynirlerin üzerine her yerine gelecek şekilde gezdirin. Son olarak rendelenmiş kaşarı üzerine serpin ve yeniden fırına verin.
Altı da üstü de kızarana kadar pişirin. Sıcak servis edin.