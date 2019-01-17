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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler >Lezizz >Yemek Tarifleri >Hamur İşi Tarifleri>Pırasalı kiş tarifi
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Pırasalı kiş tarifi

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Pırasalı kiş tarifi

Kış aylarında bol bol tüketilmesi gereken sebzelerin başında pırasa geliyor. Tam bir antioksidan deposu olan pırasayı çiğ olarak salatalarınıza ekleyebilir, yemeğini yapabilirsiniz. “Ben daha farklı bir tarif arıyorum" diyorsanız o zaman size pırasalı kiş öneriyoruz. Adı çok havalı ama yapılışı gayet kolay. İşte pırasalı kış tarifi…

  • Fırında
  • 6+ Kişilik
  • 30-60 dk

Malzemeler

  • 200 gram tereyağı
  • 2 yumurta
  • 1 fiske tuz
  • Yarım su bardağı su
  • Aldığı kadar un

Harcı için:

  • 2 adet pırasa
  • Sıvı yağ
  • 3-4 dilim beyaz peynir
  • Kaşar peyniri rendesi
  • Tercihe göre kırmızı pul biber

Sosu için:

  • 2 yumurta
  • 1 paket sıvı krema
  • Tuz

Hazırlanışı

Pırasaları doğrayıp sıvı yağda kavurun. İçine pul biberi ekleyin ve soğuması için bir kenara alın.

Tereyağını oda sıcaklığında yumuşatın. İçine su ve tuz ekleyin. Unu da yavaş yavaş ilave edip yoğurun ve orta yumuşaklıkta bir hamur elde edin. Hamuru yapışmayan cam tepsiye ya da kiş kalıbına göre açın. Tepsiye yerleştirip kabarmaması için tabanını çatalla delin.

Fırını 180 dereceye ayarlayıp önceden ısıtın. Kişinizi fırına verip 10 dakika pişirin. Fırından çıkarıp pırasalı içi kişin içine doldurun. Çatalla ezdiğiniz beyaz peyniri pırasaların üzerine yayın. Krema ve yumurtayı çırpıp peynirlerin üzerine her yerine gelecek şekilde gezdirin. Son olarak rendelenmiş kaşarı üzerine serpin ve yeniden fırına verin.

Altı da üstü de kızarana kadar pişirin. Sıcak servis edin.

Pırasalı kiş tarifi

Fotoğraflar: Ingimage
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