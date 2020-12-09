MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerLezizz Mutfak TüyolarıElma sirkesi nasıl yapılır? Evde pratik elma sirkesi yapımı
GeriMutfak Tüyoları Elma sirkesi nasıl yapılır? Evde pratik elma sirkesi yapımı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Mutfak Tüyoları
Fotoğraf: Teve2
Haber Giriş: 09.12.2020 - 13:59 | Son Güncelleme:

Elma sirkesi nasıl yapılır? Evde pratik elma sirkesi yapımı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Elma sirkesi nasıl yapılır? Evde pratik elma sirkesi yapımı
Abone Olgoogle-news

Evde birçok tarifin üstesinden gelebileceğimizi düşünsek de sirke yapmanın nedense hep usta işi olduğuna inanır, denemeye pek cesaret edemeyiz. Oysa birkaç basit tüyoyla, ambalajlı olanları satın almak yerine, kendi sirkemizi hazırlayabiliriz. İşte Derya Baykal’dan evinizde zahmetsizce yapabileceğiniz pratik elma sirkesi tarifi…

Elma sirkesi nasıl yapılır Evde pratik elma sirkesi yapımı

Bir cam kavanoza kabuklarını soymadan dilimlediğiniz elmaları yerleştirin.

Elma sirkesi nasıl yapılır Evde pratik elma sirkesi yapımı

Kavanozu, elmalar tamamen kapanacak kadar içme suyu ile doldurun.

Elma sirkesi nasıl yapılır Evde pratik elma sirkesi yapımı

Ardından yarım yemek kaşığı limon tuzu ekleyin.

Kavanozun kapağını kapatıp iyice çalkalayın ve oda sıcaklığında, ışık almayan bir alanda muhafaza edin.

Elma sirkesi nasıl yapılır Evde pratik elma sirkesi yapımı

1 ay kadar beklettiğiniz sirkeyi, elmalar çökmeye başladığında kullanmaya başlayabilirsiniz.  Afiyet olsun…

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi