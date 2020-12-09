Elma sirkesi nasıl yapılır? Evde pratik elma sirkesi yapımı
Evde birçok tarifin üstesinden gelebileceğimizi düşünsek de sirke yapmanın nedense hep usta işi olduğuna inanır, denemeye pek cesaret edemeyiz. Oysa birkaç basit tüyoyla, ambalajlı olanları satın almak yerine, kendi sirkemizi hazırlayabiliriz. İşte Derya Baykal’dan evinizde zahmetsizce yapabileceğiniz pratik elma sirkesi tarifi…
Bir cam kavanoza kabuklarını soymadan dilimlediğiniz elmaları yerleştirin.
Kavanozu, elmalar tamamen kapanacak kadar içme suyu ile doldurun.
Ardından yarım yemek kaşığı limon tuzu ekleyin.
Kavanozun kapağını kapatıp iyice çalkalayın ve oda sıcaklığında, ışık almayan bir alanda muhafaza edin.
1 ay kadar beklettiğiniz sirkeyi, elmalar çökmeye başladığında kullanmaya başlayabilirsiniz. Afiyet olsun…