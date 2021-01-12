Evde gıda israfını önlemek için bu uyarılara dikkat!

Elbette gıda israfını önlemenin yolu en başta tüketeceğimiz kadarını almaktan geçiyor ancak zaman zaman istemeden de olsa bazı yiyeceklerin bozulmasına ya da bayatlamasına yol açabiliyoruz. Doğru saklama yöntemleriyle bayatlamayı geciktirmek hatta en aza indirmek mümkün. Ancak bunun için de geç kaldıysanız yine de dünyanın sonunda değilsiniz. Kabuklardan, saplardan, yapraklardan nefis lezzetler türetebilirsiniz...

SEBZE ATIKLARI

Buzdolabında bir torbanın dibinde kalmış birkaç buruşuk havuç ya da diriliğini kaybetmiş kerevizi çöpe atmak yerine güzel bir sebze suyu yapabilir, bu suyu çorbalarınızda ya da pilavlarınızda kullanabilirsiniz. Aynı şekilde karnabahar ya da brokolinin çiçeklerini kestikten sonra kalan sert köklü kısım da çorbalarda ya da rendelenerek salatalarda kullanılabilir.

OTLAR VE BAHARATLAR

Otların genelde yaprakları kullanılır ancak sapları da oldukça lezzetli ve hoş kokuludur aslında. Biberiye ya da kekik gibi daha odunsu sapları olanları ise baharatlı yağların yapımında kullanabilir, salata sosu olarak değerlendirebilirsiniz. Zencefil ve zerdeçalın kullanılmayan köklerini de çay olarak tüketebilirsiniz.

NARENCİYE KABUKLARI

Portakal, limon gibi meyvelerin kabukları çok lezzetli ve çok kullanışlıdır. Kabukları şekerle pişirip lezzetli şekerlemeler elde edebilir ya da rendeleyip birçok farklı tarifte kolayca kullanabilirsiniz. Ancak bunu yapmadan önce içindeki beyaz kısımları ayıklamayı unutmayın zira bu kısımlar acı bir tat bırakır. Öte yandan pektin zengini olan beyaz katmanı da reçellere ve meyveli tatlılara kıvam artırıcı olarak ekleyebilirsiniz.

EKMEK, TAHILLAR, KAHVALTILIK GEVREKLER

Dünyanın her yerindeki mutfaklarda bayat ekmekleri değerlendirmeyi amaçlayan tarifler bulunur. İtalyanların panzarella'sı ve crostini'lerinden, Lübnan'ın fattuşuna ya da Balkanlar'ın paparasına birçok yemek bu grupta sayılabilir. Diğer yandan bayatlayan yulaflardan kurabiye ya da granola bar yapabilir, kavaltılık gevrekleri ise öğütüp tavuklarda ya da balıklarda çıtır kaplama olarak kullanabilirsiniz.

ET, TAVUK, BALIK

Günümüzde genelde parçalanmış ve ayıklanmış etler ve filetolar satın alıyoruz ama özellikle tavuğı ve büyük balıkları bütün halde alıp kafa, kemik gibi kullanılmayan parçalarından da faydalanabilirsiniz. Bu kısımlar özelikle et, tavuk ve balık suyu yapmak için çok uygundur. Hele ilikli kemiklerle yapabileceğiniz kemik suları aynı zamanda çok da besleyici olur.

TURŞU SUYU

Turşunuz bittikten sonra eğer suyunda herhangi bir bozulma emaresi görmüyorsanız kesinlikle dökmeyin. Aynı suyu birden fazla kez turşu yapmak için kullanabilirsiniz. Bunun Yanı sıra turşu suyunu olduğu gibi içebilir, salata soslarında kullanabilirsiniz. Peki etinizi marine etmek için turşu suyundan faydalanabileceğinizi biliyor muydunuz? Mutlaka denemelisiniz...