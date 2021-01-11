Lezizz Menüler Haber Giriş: 11 Ocak 2021 - 11:36 | 11 Ocak 2021 - 12:30

Enerji Tasarrufu Haftası'na özel artan yemeklerden yeni lezzetler

Kaynakların hızla tükendiği çağımızda dünyanın ve insanlığın geleceği için elimizi taşın altına koymamız şart. Özellikle enerji tüketimi söz konusu olduğunda hepimiz çok dikkatli olmalıyız. Mutfaklar bu konuda en kritik noktaların başında geliyor. Sadece yemekleri hazırlamak için kullandığımız enerji ya da sebze meyveleri yıkamak için kullandığımız su da değil üstelik söz konusu olan. O malzemelerin yetiştirilme ve taşınma sürecinde harcanan enerjiyi de hesaba katmak gerekiyor. Hal böyle olunca yenmeyip çöpe dökülen yemeklerin ne kadar büyük kayıplara yol açtığını hesap edebiliriz. Kimimiz artan yemekleri ertesi gün de tüketmeyi sorun etmiyoruz ancak soğuyup ısınan yemeğin keyif vermediğini düşünenlerin sayısı da hiç az değil. Böyle zamanlarda israfı önlemenize yardımcı olacak bazı tarifler derledik sizin için. Artan yemeğinizi börek, artan pilavınızı salata olarak değerlendirebileceğiniz tasarruf yemekleri karşınızda...