Enerji Tasarrufu Haftası'na özel artan yemeklerden yeni lezzetler
Kaynakların hızla tükendiği çağımızda dünyanın ve insanlığın geleceği için elimizi taşın altına koymamız şart. Özellikle enerji tüketimi söz konusu olduğunda hepimiz çok dikkatli olmalıyız. Mutfaklar bu konuda en kritik noktaların başında geliyor. Sadece yemekleri hazırlamak için kullandığımız enerji ya da sebze meyveleri yıkamak için kullandığımız su da değil üstelik söz konusu olan. O malzemelerin yetiştirilme ve taşınma sürecinde harcanan enerjiyi de hesaba katmak gerekiyor. Hal böyle olunca yenmeyip çöpe dökülen yemeklerin ne kadar büyük kayıplara yol açtığını hesap edebiliriz. Kimimiz artan yemekleri ertesi gün de tüketmeyi sorun etmiyoruz ancak soğuyup ısınan yemeğin keyif vermediğini düşünenlerin sayısı da hiç az değil. Böyle zamanlarda israfı önlemenize yardımcı olacak bazı tarifler derledik sizin için. Artan yemeğinizi börek, artan pilavınızı salata olarak değerlendirebileceğiniz tasarruf yemekleri karşınızda...
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Bayat ekmek mantısı tarifi
Ekmek israfını önlemek hepimizin çok önem verdiği bir durum. Bunu yapmanın en kolay yolu da bayatlayan ekmekleri çöpe atmak yerine değerlendirmenin yollarını bulmak. Bayat ekmek mantısı bunu en lezzetli yoldan yapabileceğiniz bir tarif. İşte dilerseniz yoğurtsuz da servis edebileceğiniz çıtır çıtır, doyurucu bayat ekmek mantısı tarifi...
Patlıcan çok sevilen ve hem yemeklere hem böreklere çok yakışan bir sebze. Bu tarifimizde bu iki senaryoyu birleştirdik ve patlıcan yemeğini kullanarak börek yaptık. Çok da güzel oldu. Size de denemenizi tavsiye ediyor ve hızla tarifimize geçiyoruz. Şimdiden elinize sağlık…
Bayat ekmek, Türkiye'de en fazla israf edilen yiyeceklerin başında geliyor. Elbette ne doğrusu tüketebileceğimiz kadar alıp fazlasını ziyan etmemek ama olur da evde tükenmemiş ekmeğiniz varsa bu tarifle nefis bir pizzaya dönüştürebilirsiniz. İşte kahvaltı sofralarınızı şenlendirecek bayat ekmek pizzası tarifimiz...
Akdeniz tipi beslenmenin en önemli unsuru olan zeytin özellikle kahvaltılarımızda büyük yer tutuyor. Zaman zaman buzdolabında unuttuğumuz, eskidiği için yumuşayan ya da kuruyan zeytinler de hepimizin hayatının bir gerçeği. Böyle durumlarda yapılabilecek en iyi şey, bu zeytinlerin çekirdeğini çıkarıp robottan geçirdikten sonra açma ya da poğaça gibi enfes hamur işlerinde kullanmak. Biz bu tarifimizde zeytinli poğaça yaptık ama enfes zeytinli açma tarifimizi de Hürriyet Lezizz’de bulabilirsiniz. Afiyet olsun…
Tas kebabı, mutfağımızın en sevilen yemeklerinden biri. Daha çok patates püresi ile servis edilen bu nefis lezzetközlenmiş patlıcanla da ayrı bir güzel oluyor. Ayrıca önceki akşamdan kalan etinizi de kullanarak daha pratik hale getirebilirsiniz. Lafı fazla uzatmadan, işte tarifi... Afiyet olsun...
Kadınbudu köfte sofralarımızın en şahsına münhasır ve en sevilen yemeklerinden. Hem sıcak hem de soğuk tüketilebildiği için oldukça da pratik bir lezzet olan kadınbudu köfteyi, bir gün önceden artan pilavınızı kullanarak kolayca hazırlayabileceğinizi biliyor muydunuz? Hem artan pilavınızı değerlendirmenizi sağlayacak hem de sofranıza farklı bir yemek koymanıza yardımcı olacak pilavdan kadınbudu köfte tarifimizi aşağıda bulabilirsiniz. Afiyet olsun...
Bayat ekmek köftesi, et veya kıyma kullanmadan hazırlayabileceğiniz harika bir lezzet. Çeşitli baharatlar ve rendelenmiş kaşar peyniriyle de lezzetini katlayan bu nefis yemek vejetaryenlerin de çok seveceği bir alternatif. Lafı fazla uzatmadan, karşınızda bayat ekmek köftesi tarifi... Haydi mutfağa!
Böreklerin kahvaltıdan akşam yemeğine sofralar her zaman yeri vardır. Tavuklu ve peynirli böreğin ise yeri farklıdır. Bunun içinde tavuk etini ayrıca hazırlamak gerekir. Fakat akşamdan artan tavuk etinizi kullanarak daha pratik hale getirebilirsiniz. Harika bir lezzet sizi bekliyor. İşte tarifimiz... Şimdiden afiyet olsun...
Ekmek israfı ne yazık ki hem ülkemizde hem de dünyada oldukça yaygın bir sorun. Bunu önlemek adına, bayatlayan ekmekleri çöpe atmak yerine yapabileceğiniz çok lezzetli seçenekler var. Örneğin bayat ekmek tatlısı hem pratik hem de nefis bir çözüm. Bu keyifli sütlü tatlıyı mutlaka denemelisiniz. Afiyet olsun…
Yayla çorbası diye de bilinen pirinçli yoğurt çorbası, Türk mutfağının en sevilen lezzetlerinden. En azından biz bu çorbayı sevmeyen kimseyle karşılaşmadığımızı söyleyebiliriz. Peki hem bu leziz çorbayı sofranıza taşımaya hem de dünden kalan pirinç pilavınızı değerlendirmeye ne dersiniz? Cevabınız ‘evet’ ise tarifimiz geliyor. Afiyet olsun…
Patates çorbadan yemeğe soframızın her alanında kendine yer bulabilen, fakat buna rağmen tevazuundan zerre kaybetmeyen muhteşem bir sebze. Tabii böreği de ayrı bir güzel oluyor. Genelde patatesli börek için patatesi ayrıca hazırlamak gerekir ama bizim size çok daha pratik bir fikrimiz var. Dün akşamdan kalan patates yemeği! Hele bir de bu yemek kıymalı ya da tavuklu olursa böreğiniz daha da tatlanacaktır. Ağzınız sulanmaya başladıysa hemen tarifimize geçelim…
Bulgur pilavını sevmeyen olabileceğine inanmıyoruz ama özellikle yeşil mercimekli bulgur pilavına hayır demek gerçekten çok zor. Genelde pilav için mercimek ayrıca haşlanır ancak dilerseniz artan mercimek yemeğiyle de çok pratik bir pilav yapabilirsiniz. Tek yapmanız gereken yemeğin suyunu süzüp tanelerini ayırmak. O halde gelsin tarifimiz…
Kahvaltıya hem nefis hem de kolay bir şeyler arıyorsanız, harika bir tarifimiz var. Patatesli omlet, rengarenk görüntüsü ve enfes tadıyla sofranızın yıldızı olacak. İşte, hızlı ve pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz patatesli omlet tarifi... Şimdiden afiyet olsun...
Makarna, mayonez, yoğurt ve garnitürün buluşması ile hazırlanan makarna salatası, en sevilen lezzetlerden biri. Makarnanın önceden haşlanıp soğutulması ile hazırlanan bu nefis salatayı isterseniz artan makarnanızla da kolay bir şekilde hazırlayabilirsiniz. Artan makarnayı yoğurtla karıştırıp garnitür ve mayonez gibi malzemeler ekleyin ve makarna salatanız hazır! Afiyet olsun...
Bulgur evlerimizde mutlaka tüketilmesi gereken çok besleyici bir gıda. Bulguru genelde pilav olarak tüketiyoruz ama salatalara da çok yakışıyor. Peki artan bulgur pilavınızı kullanarak nefis bir salata yapmaya ne dersiniz? Bir tür kısır olarak nitelendirebileceğimiz bu pilavı salçalı pilavla yaparsanız çok daha lezzetli olacaktır. Afiyet olsun...