Erik nasıl kurutulur? Çekirdekli siyah, sarı ve yeşil bütün eriği fırında ve farklı kurutma yöntemleri

Sert çekirdekli olan bir meyve ağacını ifade eden eriğin iç kısmının sertleşmesi ile sert çekirdek kabuğu ortaya çıkmaktadır. Yenilen kısmı ise etli ve suludur. Meyveleri renk, şekil ve tat bakımından oldukça farklıdır. Tohumları bir başka deyiş ile çekirdekleri acıdır.

Fırında Erik Nasıl Kurutulur?

Erik fırında raht bir şekilde kurutulabilmektedir. Fırında erik kurutmak için gereken malzemeler; istenilen miktarlarda erik, tepsiye sermek için yağlı kağıt ve buzdolabı poşeti kullanılmaktadır. İyi bir şekilde yıkanıp ayıklanmış olan erikler ikiye bölünür ve böylece çekirdekleri çıkartılır. Fırın tepsisinin üzerine yağlı kağıt yerleştirilir.

Ayıklanmış olan ve ikiye ayrılan eriklerin kabuklu bölümleri yağlı kağıda temas edecek biçimde dizilir. Birbirlerine hiçbir tarafı değmeyecek biçimde erikler tepsiye dizilir. Hazırlanan tepsi 200 derecelik olan fırına verilir. Ortalama olarak 4 saat boyunca erikler pişirilir.

Pişirirken de eriklerin yanmaması için ara sıra kontrol yapılmalıdır. 4 saatin sonunda piştiğine emin olunduktan sonra fırın kapatılır. Erikler yaklaşık olarak 8 saat kadar fırın içerisinde soğumaya bırakılmalıdır. Soğuyan erikler ise tek kullanımlık olacak biçimde buzdolabı poşetlerine konularak derin dondurucuya kaldırılır.

Güneşte Erik Nasıl Kurutulur?

Eriklerin kurutulma yöntemi arasında en çok tercih edilen yöntem güneşte kurutma yöntemi olmaktadır. Kurutacak olan erikler yıkanarak temizlenir. Daha sonra ise bir müddet kurumaları için beklenmesi gerekmektedir. İsteğe göre erikler bir bıçak yardımı ile tam ortalarından ikiye bölünür ve çekirdekleri çıkartılır. Bu arada ezik veya çürük olan erikleri ayıklamak üretmektedir. Bunun sebebi, bahsedilen eriklerin kurutmaya müsait olmamalarıdır.

Tüm erikler çekirdeklerinden ayrıldıktan sonra geniş bir tepsiye ya da temiz pamuklu olan bir örtünün üstüne eriklerin iç tarafları yukarı bakacak ve birbirine değmeyecek biçimde dizilir. Daha sonra bunları direkt şekilde güneş ışığı alan bir yere ya da söz gelimi balkona bırakılır. Çekirdekleri çıkarılmış olan erikler ilk bir gün boyunca iç tarafları yukarıda olacak biçimde bekletilir ve ardından da gün aşırı ters yüz edilir. 4 ile 5 gün içerisinde erikler bütünüyle kurur ve tüketime hazır duruma gelir.

Eriğin Özellikleri Nelerdir?

Eriğin çok sayıda özellikleri bulunmaktadır. Bu özellikler vücut için oldukça fayda sağlamaktadır. Eriğin sağladığı özellikler şu şekilde sıralanmaktadır:

Erik adet düzensizliklerinin giderilmesini sağlamaktadır.

Ateş düşürücü niteliği bulunmaktadır.

Karaciğer hastalıklarına iyi gelmektedir.

Kolesterolü dengelemektedir

Kabızlığı gidermektedir.

Demir eksikliğini engellemedeki tedavi sürecinde kullanılmaktadır.

Astım, soğuk algınlığı, akciğer kanseri, öksürük ve kronik olan akciğer rahatsızlıklarından korumaktadır.

Erik Hangi Hastalıklara İyi Gelmektedir?

Erik, çok sayıda hastalığa iyi gelmektedir. Bu özelikler şu şekilde sıralanmaktadır:

Erik, kabızlık durumuna yararlı olup bağırsakları iyi bir şekilde çalıştırmaktadır.

Kalp ve damar sağlığının korunmasına yardımcı olmaktadır.

Bronşit ve astım gibi hastalıklara karşı büyük ölçüde koruma sağlamaktadır.

Kansere karşı bir hayli fayda sağlamaktadır.

Östrojen hormonunu dengelemesinden dolayı menopoz dönemi içerisinde kullanılması faydalı olmaktadır.