Elmas kurabiye tarifi ve malzemeleri! Elmas kurabiye nasıl yapılır?

Pratik beş çayı lezzetlerinden olan kurabiyelere farklı bir alternatif sunan elmas kurabiye enfes çikolata dolgusuyla dikkat çekiyor. Çay keyiflerinize eşlik edecek elmas kurabiye malzemeleri, tarifi haberimizde...

Elmas Kurabiye Malzemeleri

250 gr oda sıcaklığında tereyağı veya margarin

1 adet yumurta

1 çay bardağı pudra şekeri

2,5 yemek kaşığı kakao

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

3,5 – 4 su bardağı un

Üzerini bulamak için:

Toz şeker

İçi için:

Kahvaltılık çikolata kreması

Elmas Kurabiye Nasıl Yapılır?

Kabın içine tereyağı ve pudra şekerini alıp krema haline gelinceye kadar karıştırın.

Yumurta ve kakaoyu ekleyip güzelce karıştırın.

Un, vanilya ve kabartma tozunu ilave edip kulak memesi kıvamında bir hamur yoğurun.

Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar kopartıp yuvarlak şekil verin.

Kurabiyelerin her yanını toz şekere bulayın.

Yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine aralıklarla yerleştirin.

Kurabiyelerin tam ortalarına parmağınızla bastırarak çukur oluşturun.

175 derecede önceden ısıtılmış fırında pişirin.

Kurabiyeler soğuduktan sonra tepsiden alın.

Çukur kısımlarını krem çikolata ile doldurun ve servis tabağına alın.