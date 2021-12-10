Elmas kurabiye tarifi ve malzemeleri! Elmas kurabiye nasıl yapılır?
Görüntüsüyle ve tadıyla sevdiklerinizin gönlünü kazanacak elmas kurabiye kakaolu ve kakaosuz seçenekleriyle sohbetlerinize tat katıyor. Dilerseniz orta bölgesine çikolata sosu da hazırlayarak sunabileceğiniz elmas kurabiye tarifi, malzemeleri hemen aşağıda...
Pratik beş çayı lezzetlerinden olan kurabiyelere farklı bir alternatif sunan elmas kurabiye enfes çikolata dolgusuyla dikkat çekiyor. Çay keyiflerinize eşlik edecek elmas kurabiye malzemeleri, tarifi haberimizde...
Elmas Kurabiye Malzemeleri
250 gr oda sıcaklığında tereyağı veya margarin
1 adet yumurta
1 çay bardağı pudra şekeri
2,5 yemek kaşığı kakao
1 paket vanilya
1 paket kabartma tozu
3,5 – 4 su bardağı un
Üzerini bulamak için:
Toz şeker
İçi için:
Kahvaltılık çikolata kreması
Kabın içine tereyağı ve pudra şekerini alıp krema haline gelinceye kadar karıştırın.
Yumurta ve kakaoyu ekleyip güzelce karıştırın.
Un, vanilya ve kabartma tozunu ilave edip kulak memesi kıvamında bir hamur yoğurun.
Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar kopartıp yuvarlak şekil verin.
Kurabiyelerin her yanını toz şekere bulayın.
Yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine aralıklarla yerleştirin.
Kurabiyelerin tam ortalarına parmağınızla bastırarak çukur oluşturun.
175 derecede önceden ısıtılmış fırında pişirin.
Kurabiyeler soğuduktan sonra tepsiden alın.
Çukur kısımlarını krem çikolata ile doldurun ve servis tabağına alın.