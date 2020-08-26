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İHA
Haber Giriş: 26.08.2020 - 14:37 | Son Güncelleme:

COVID-19 sakatat tüketimini artırdı! Kelle paçaya ilgi çok yoğun

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COVID-19 sakatat tüketimini artırdı! Kelle paçaya ilgi çok yoğun
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COVID-19 salgını kelle paça çorbasına olan ilgiyi artırdı. Kış aylarının vazgeçilmezi olan çorba salgınla beraber yaz mevsiminde de yoğun olarak tüketilmeye başlandı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye'de de görüldüğü günden bu yana 6 binin üzerinde kişinin hayatına mal olan korona virüs salgını Türkiye'de sakatat tüketimini arttırdı. Vücut bağışıklığını da desteklediği bilinen kelle paça çorbasına olan ilgi Sinop’ta da arttı.

Uzmanlar tarafından virüsten korunmanın önemli yollarından biri de bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi ve korunması olarak açıklanırken, içerisinde bulunan protein, vitamin, mineral, kolesterol ve kolajen maddeler kelle paça çorbasını zengin bir besin haline getirirken, bağışıklık sistemini güçlendirmesi de kelle paça çorbasına olan ilgiyi artırdı.

Genellikle sonbahar ve kış aylarında tüketilen kelle paça çorbası yaz mevsiminde de koronavirüs salgını sonrası yoğun olarak tüketilmeye başlandı.

COVID-19 sakatat tüketimini artırdı Kelle paçaya ilgi çok yoğun


Kelle paça çorbasının korona virüse karşı büyük bir antibiyotik özelliğini taşıdığını iddia eden Turgay Uzunoğlu (26), şöyle konuştu:

"Kelle paça çorbası bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi için sıklıkla tüketilen yemeklerimizden biridir. COVID-19 bilinen diğer adı koronavirüse karşı uzmanlar da zaman zaman önerilerde bulunarak sıklıkla tüketilmesini belirtiyorlar. Genelde kış mevsiminde daha çok rağbet gösterilirdi koronavirüs hastalığı ile birlikte yaz mevsiminde bu talep iki kat arttı."

COVID-19 sakatat tüketimini artırdı Kelle paçaya ilgi çok yoğun

"Bazı müşterilerimiz evlerine bile servis istiyorlar ve bununla birlikte Sinoplular korona virüsün ilacını paça çorbasında buluyorlar. Koronavirüs ile savaşta vücut bağışıklığı önemli olduğu için genelde kelle paça ve paça çorbalarını tercih ettiklerini söyledi." 

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