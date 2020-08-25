Çin mutfağı nasıl bir mutfak? Çin mutfağının özellikleri nelerdir

Felsefi bir boyutu da olan Çin mutfağında yemeklerin rengi, kokusu, kıvamı ve lezzeti arasında bir denge olması gerekiyor. Bu dengeyi sağlamak için malzemelerde, kesme tekniklerinde ve pişirme tekniklerinde çeşitlilik sağlanıyor.

Çin mutfağında en çok sebzeler, pirinç ve hamur ürünleri öne çıkıyor. Ancak et ürünü kullanılan ünlü Çin yemekleri de var elbette. Örneğin Pekin ördeği... Bu durumu belirleyen yine bölgeler oluyor...

Kuzeyde çorba ve deniz ürünleri ile protein zengini tabaklar, tatlı ekşi soslarla harmanlanmış etler öne çıkıyor. Bu bölgenin karbonhidratı noodle diye bildiğimiz Çin eriştesi. Batıda baharatlı ve acı yemekler, Kanton da denen güneyde ise kümes hayvanlarının kullanıldığı yemekler yaygın. Güneyde karbonhidrat olarak da pirinç tüketiliyor. Doğu Çin'de ise daha sade malzemeler kullanılarak hafif yemekler yapılıyor.

En önemli bir diğer malzeme de soya fasulyesi. Fermente soya sosunun yanı sıra soyanın filizi, tofusu ve kendisi de yemeklerin önemli bir parçası.

Yağ olarak özellikle susam yağı kullanılan Çin mutfağında brokoli, su teresi, Çin lahanası gibi sebzeler de sık sık karşımıza çıkıyor.

Yemeklerin pişirilmesinde wok tavalar çok önemli. Bu derin tavalar yağda kızartma ve soteleme gibi işlemler için kullanılırken, mantı gibi hamur ürünleri de tahtadan elde edilen kaplarda buharda pişiriliyor.

Tüm yemekler aynı anda masaya servis ediliyor, en son çorba içiliyor. Çorba için kısa saplı porselen kaşıklar kullanılıyor. Yemekler de genelde bambudan çubuklarla yeniyor. Ancak Çinlilerin kullandığı yemek çubukları Japonlarınkine kıyasla biraz daha kalın ve küt uçlu oluyor.